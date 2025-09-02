Pepsi pierde lupta răcoritoarelor, dar o nouă bătălie ar putea zgudui compania, după ce a ajuns pe locul 3 în industrie

PepsiCo, unul dintre cele mai cunoscute branduri americane, se află într-un moment critic. După ce a pierdut competiția directă cu Coca-Cola și a fost depășită chiar și de Dr Pepper, compania a devenit ținta unui investitor activist puternic, Elliott Management, care cere o schimbare radicală de strategie, scrie CNN.

Un investitor de 4 miliarde de dolari intră în joc

Elliott Management, unul dintre cei mai agresivi și influenți investitori activiști din lume, a anunțat că a achiziționat o participație uriașă, de aproximativ 4 miliarde de dolari, în PepsiCo. Printr-o scrisoare trimisă consiliului de administrație, Elliott a transmis că grupul se află „la un punct de cotitură critic” și are atât „o oportunitate, cât și o obligație” de a-și redresa performanța financiară.

PepsiCo a confirmat că este deschisă să colaboreze cu investitorul, subliniind că întreține un dialog constant cu acționarii săi și apreciază sugestiile constructive. Totuși, miza este uriașă: acțiunile companiei au scăzut cu 15% în ultimul an, iar diversitatea brandurilor – de la băuturile Pepsi și Mountain Dew la chipsurile Lay’s, Doritos și Cheetos – nu mai este suficientă pentru a compensa scăderea vânzărilor.

Cum a ajuns Pepsi să piardă teren

PepsiCo nu a reușit să țină pasul în așa-numitul „război al răcoritoarelor”. Dacă pierderea în fața Coca-Cola era o realitate cunoscută de ani de zile, surpriza a venit în 2024, când Dr Pepper a reușit să urce pe locul doi al clasamentului vânzărilor de băuturi carbogazoase din Statele Unite.

Succesul Dr Pepper s-a datorat unor campanii agresive de marketing, mai ales în timpul meciurilor de fotbal american universitar, dar și lansării unor arome inovatoare, precum combinația de căpșuni și frișcă. În schimb, Pepsi a fost criticată chiar de investitorul Elliott pentru o strategie „autoinfligată”, bazată pe prea multe branduri și lipsă de coerență în promovare.

Nici divizia de snackuri, Frito-Lay, altădată motorul de creștere al PepsiCo, nu mai performează ca înainte. Inflația și scăderea puterii de cumpărare i-au determinat pe consumatori să reducă achizițiile de chipsuri și biscuiți, preferând produse mai ieftine sau etichete generice.

Presiune tot mai mare în industria alimentară

Criza PepsiCo se înscrie într-un context mai larg, în care giganții din industria alimentară și a băuturilor se confruntă cu schimbări rapide în preferințele consumatorilor. Creșterea popularității medicamentelor GLP-1 pentru slăbit a redus consumul de băuturi dulci și snacksuri, iar autoritățile americane, prin vocea secretarului pentru Sănătate Robert F. Kennedy Jr., fac presiuni pentru eliminarea aditivilor și aromelor artificiale.

În același timp, piața se agită prin fuziuni și achiziții spectaculoase. Kraft Heinz a anunțat chiar zilele trecute că se va diviza în două companii separate, Ferrero a cumpărat WK Kellogg, iar Mars a încheiat un acord uriaș de aproape 30 de miliarde de dolari pentru Kellanova.

Elliott propune ca PepsiCo să urmeze modelul Coca-Cola, refranșizând rețeaua de îmbuteliatori și chiar vânzând o parte din brandurile care nu aduc profit suficient. Într-un peisaj marcat de presiune și schimbări rapide, bătălia care urmează ar putea decide dacă Pepsi își va recâștiga poziția sau dacă va continua să piardă teren.