De ce unele sticle de Pepsi au capace portocalii. Ce semnifică și care este diferența

Tot mai mulți nefumători fac cancer pulmonar: o amenințare ignorată a epocii poluării. Ce spun oamenii de știință
31 aug. 2025 | 15:47
de Daoud Andra

FOTO: Reddit

Un simplu detaliu vizual a reușit să stârnească o adevărată dezbatere pe internet: capacele portocalii de la unele sticle de Pepsi. Totul a pornit de la o postare pe platforma Reddit, unde un utilizator a publicat fotografia unei sticle cu un astfel de capac neobișnuit. Imaginea a atras rapid atenția comunității și a generat numeroase comentarii și ipoteze.

Capacele portocalii au provocat o amplă dezbatere

Unii internauți au considerat că este vorba despre o strategie de marketing – o ediție limitată menită să atragă atenția și curiozitatea consumatorilor. Alții, însă, au fost de părere că nu există neapărat o explicație solidă în spatele acestei alegeri, fiind doar o diferență de producție între fabrici. Discuțiile s-au încins, iar întrebările au continuat să apară: de ce unele sticle arată diferit față de altele, dacă produsul din interior este același?

Cea mai plauzibilă explicație a venit însă din partea cunoscătorilor: sticlele cu capace portocalii sunt marcate ca fiind kosher, adică respectă regulile de alimentație prescrise de legea iudaică. Aceste produse au simbolul K sau Kof-K, fie pe interiorul dopului, fie lângă informațiile nutriționale de pe ambalaj.

Pe site-ul oficial Pepsi, compania confirmă această practică: „Produsele marcate cu K sau Kof-K sunt considerate Kosher. Acest simbol poate fi găsit pe partea superioară a capacelor noastre de sticlă sau lângă eticheta cu informațiile nutriționale de pe dozele noastre”, se arată în explicația oferită de producător.

Astfel, capacele portocalii nu reprezintă doar o alegere de design, ci o marcă de identificare pentru anumite piețe și comunități, în special pentru consumatorii care respectă regulile alimentare evreiești.

Pepsi – de la rețeta originală la diversitatea ambalajelor moderne

Pepsi, unul dintre cele mai cunoscute branduri de băuturi răcoritoare din lume, are o istorie de peste un secol. Compania a fost fondată în 1893 de farmacistul Caleb Bradham, care a creat inițial băutura sub numele „Brad’s Drink”. Cinci ani mai târziu, aceasta a fost rebranduită ca „Pepsi-Cola”, un nume ce a devenit sinonim cu prospețimea și energia.

De-a lungul timpului, Pepsi nu doar că și-a diversificat gama de produse, dar a adus și schimbări importante în ceea ce privește ambalajul. Primele sticle de Pepsi erau simple și transparente, cu etichete minimaliste. În anii ’40 și ’50, compania a început să folosească ambalaje mai colorate și logouri îndrăznețe, într-o încercare de a atrage generația tânără.

Anii ’80 și ’90 au adus un val de inovații vizuale – logoul a fost redesenat de mai multe ori, iar sticlele din plastic au devenit tot mai populare, înlocuind treptat sticla tradițională. În prezent, Pepsi investește constant în ambalaje atractive, ediții speciale și campanii care să răspundă cerințelor unui public global. Capacele colorate – fie ele albastre, negre sau portocalii – fac parte din această diversitate vizuală și funcțională.

Astăzi, compania își adaptează designul ambalajelor în funcție de regiuni, tradiții și nevoile consumatorilor. De la edițiile limitate dedicate marilor evenimente sportive, până la simbolurile discrete pentru certificările alimentare, fiecare detaliu are un scop clar.

