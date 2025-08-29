Pepeni cu gust de pară, inovația cu care un tânăr din Arad a dat lovitura. S-a întors acasă din Germania pentru a-și deschide afacerea

Un fermier din județul Arad a reușit să aducă în România un fruct exotic rar întâlnit: pepenele galben cu gust de pară, originar din Coreea de Sud. După câțiva ani petrecuți la muncă în Germania, Ionuț Ursa s-a întors acasă și a decis să investească în agricultură. Alegerea sa s-a dovedit inspirată, iar pepenii din soiul Makuva au atras atenția consumatorilor atât pe piața locală, cât și în comunitățile asiatice din Europa.

Ionuț Ursa, de la muncitor în construcții la agricultor inovator

Ionuț Ursa, un tânăr de 31 de ani din satul Țela, comuna Bata, a descoperit potențialul unui soi exotic: Cucumis melo, varietatea Makuva, supranumit și ”pepene-ananas”.

Fructul are dimensiuni reduse față de pepenele galben clasic, cântărind între 500 și 600 de grame, dar compensează prin aroma sa dulce, asemănătoare cu cea a perelor.

”Proprietățile acestui pepene ar fi ca și la unul normal, doar că este mult mai dulce. Noi am cultivat soiul pentru că am reușit să avem intrare pe partea de distribuție din Europa, mai ales Germania, pentru comunitatea coreeană și asiatică, în general, de acolo. (…) El se distinge prin mărime și gust, are un gust dulce de pară, mai este numit și pepene-ananas”, a declarat fermierul arădean pentru Agro Inteligența.

”Nu am avut niciun fel de problemă”

Decizia de a reveni în România a fost motivată de dorul de familie și de dorința de a construi o afacere pe pământ natal.

”Am fost plecat, am lucrat în construcții în Germania, dar am revenit pentru că eram acolo singur și am preferat să fiu lângă familia mea. (…) Deocamdată rămânem la cultura de pepeni Cucumis melo, varietatea Makuva”, a explicat fermierul.

În al doilea an de producție, pepenii exotici au demonstrat o bună adaptabilitate la condițiile locale.

”Anul trecut am testat plantele cultivându-le pe un pământ mai sărăcăcios și am rămas uimit de cum au ieșit și cum s-au comportat. Nu am avut niciun fel de problemă. (…) Noi îi cultivăm în stadiul de răsad la 40-45 de zile, iar la maturitate ajung undeva la 80-90 de zile”, a adăugat el.

Cât costă un kilogram de pepene exotic în România

Pepenii cu gust de pară sunt cultivați pe un hectar, ceea ce înseamnă aproape 3.000 de plante. Costurile de producție se ridică la 8.000 – 10.000 de lei pe hectar, la care se adaugă munca și semințele.

”În România nu am vândut cantități, dar am dat cu 8-10 lei kilogramul. La angros încă nu am avut comenzi în țară, dar se poate face un preț în funcție de cantitate”, a precizat fermierul.

O mare parte din producție merge spre export, în special către Germania, unde pepenii sunt apreciați în comunitățile asiatice. Astfel, un fruct exotic și neobișnuit a devenit baza unei afaceri de succes, pornite de un tânăr care a ales să-și clădească viitorul acasă.

