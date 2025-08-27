Nu toți IT-iștii sunt la fel – meseriile care se plătesc cel mai bine în 2025. În ce domeniu trebuie să te angajezi

Industria IT&C din Iași a trecut printr-o transformare vizibilă în ultimii ani, iar datele recente arată că, deși veniturile totale au depășit 860 de milioane de euro în 2024, motorul creșterii nu este uniform. Dacă unele segmente se află în plină expansiune și oferă oportunități excelente pentru angajați, altele au început să piardă teren, mai ales pe partea de resurse umane.

Astfel, nu toți IT-iștii au aceleași perspective salariale și nici nu lucrează în domenii cu aceeași stabilitate. Unele specializări devin tot mai căutate și mai bine plătite, în timp ce altele se confruntă cu stagnări sau chiar reduceri de personal.

Software la comandă – coloana vertebrală a IT-ului ieșean

Cel mai mare segment din IT-ul ieșean rămâne dezvoltarea de software la comandă. În 2024, firmele din acest domeniu au generat venituri de peste 573 milioane de euro, adică două treimi din totalul pieței locale. Creșterea față de 2023 a fost consistentă, de peste 60 de milioane de euro, consolidând statutul de pilon central al industriei.

Totuși, în ciuda creșterii veniturilor, numărul de angajați a scăzut ușor (-0,6%), ceea ce sugerează o presiune pe productivitate și, probabil, o selecție mai strictă a personalului. Aici sunt salariile cele mai mari, însă competiția este pe măsură, iar cerințele cresc în ceea ce privește specializarea și eficiența.

Industria jocurilor video – surpriza care urcă în top

Cea mai spectaculoasă ascensiune vine însă din zona dezvoltării de jocuri pe calculator. În doar un an, cifra de afaceri a crescut cu peste 60%, de la 25 milioane la 40 milioane de euro, plasând acest domeniu pe locul trei în clasamentul IT&C din Iași, după software și consultanță.

Creșterea s-a reflectat și în angajări: +29,3% față de 2023, ajungând la peste 400 de angajați. Jocurile video devin astfel unul dintre cele mai dinamice segmente, iar cererea pentru specialiști – programatori, designeri, animatori, testeri – este în plină expansiune. Pentru cei care intră acum pe piață, aceasta este una dintre cele mai atractive nișe, atât prin salariile competitive, cât și prin oportunitățile creative.

Consultanța și managementul IT – stabilitate și creștere sănătoasă

Un alt domeniu care oferă perspective solide este consultanța și managementul IT. În 2024, veniturile au crescut cu aproape 18%, depășind 153 milioane de euro, iar numărul de angajați a crescut cu peste 14%, ajungând la aproape 2.400 de persoane.

Acest segment se dovedește a fi un motor stabil al industriei, oferind locuri de muncă bine plătite și oportunități pentru specialiști în management de proiect, arhitectură IT sau servicii de integrare și optimizare.

Domenii cu probleme: telecomunicații și prelucrare date

Pe de altă parte, domenii precum telecomunicațiile sau prelucrarea datelor și administrarea de portaluri web au început să scadă ca număr de angajați. Deși veniturile din prelucrarea datelor au crescut cu peste 20%, forța de muncă a scăzut cu aproape 5%, iar în telecomunicații situația este și mai evidentă: -11% firme și -16,7% angajați.

Aceste cifre arată că, deși banii nu lipsesc, unele activități sunt din ce în ce mai automatizate, ceea ce reduce nevoia de personal.

Unde merită să te angajezi în 2025

Dacă te gândești la un job în IT în 2025, cifrele arată clar că direcțiile cele mai profitabile sunt:

Software la comandă – domeniul cu cele mai mari salarii, dar și cu cea mai mare concurență.

Jocuri video – cea mai rapidă creștere procentuală, cu multe oportunități pentru tineri și creativi.

Consultanță și management IT – stabilitate și cerere crescută pentru profesioniști.

Fabricarea echipamentelor IT și telecom – deși mic ca volum, are cea mai mare creștere de personal (+163%), deci oferă șanse pentru specialiștii tehnici.

În concluzie, nu toți IT-iștii sunt plătiți la fel și nu toate domeniile cresc uniform. Dacă vrei să câștigi bine și să ai siguranța că vei fi căutat pe piața muncii, alegerea domeniului contează mai mult ca oricând.