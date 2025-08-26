Ultima ora
Fermierii români, în vizorul ITM. Dacă ai cerut subvenții APIA, te poți aștepta la controale masive de la autorități

Actualitate
Fermierii români, în vizorul ITM. Dacă ai cerut subvenții APIA, te poți aștepta la controale masive de la autorități
ITM pune tunurile pe fermierii români

Începând cu 2025, fermierii români care primesc subvenții de la APIA trebuie să se conformeze unui nou tip de verificare: controalele privind condițiile de muncă și respectarea legislației sociale. Această schimbare vine ca parte a mecanismului de „condiționalitate socială”, introdus la nivel european și aplicat și în România prin Planul Strategic PAC 2023-2027.

Ce verifică ITM în fermele cu subvenții APIA

Inspecția Muncii a devenit partenerul cheie al APIA pentru verificările din teren. Dacă până acum accentul era pus pe aspecte administrative și agricole, din 2025 inspectorii analizează și respectarea drepturilor angajaților, inclusiv:

  • condițiile de muncă în ferme,
  • respectarea normelor de sănătate și securitate, conform Legii nr. 319/2006 și HG nr. 1146/2006,
  • încadrarea legală a zilierilor, conform Legii nr. 52/2011,
  • plata și programul angajaților conform Codului Muncii.

De fapt, nu este vorba despre cerințe noi, ci despre o aplicare mai strictă a legislației deja existente. Fermierii care beneficiază de plăți directe sau de intervenții pentru dezvoltare rurală sunt obligați să respecte aceste norme dacă nu vor să piardă accesul la finanțare.

Sancțiuni și impact pentru fermieri

Noul sistem presupune sancțiuni administrative aplicate de APIA, în funcție de rezultatele controalelor efectuate de ITM. Acestea pot varia de la reduceri ale subvențiilor până la excluderea totală din schemele de plată, dacă se constată încălcări grave.

Deși mecanismul este abia la început, ordinul privind tipurile de sancțiuni va fi aprobat de Ministerul Agriculturii, ceea ce înseamnă că fermierii trebuie să se pregătească din timp. Practic, neconformitatea nu se mai traduce doar prin amenzi aplicate de Inspecția Muncii, ci și prin pierderea banilor europeni de care depind multe exploatații agricole.

De ce sunt aceste controale importante

Autoritățile susțin că introducerea condiționalității sociale are două obiective majore:

  1. protejarea angajaților din agricultură, un sector unde abuzurile și munca nedeclarată sunt încă frecvente;
  2. alinierea României la standardele europene, unde sprijinul financiar pentru agricultură este tot mai strâns legat de respectarea principiilor sociale și de muncă decentă.

Pentru fermieri, aceste schimbări pot fi privite ca o povară suplimentară, dar și ca un semnal că sprijinul financiar va fi condiționat nu doar de producție și de mediu, ci și de respectarea drepturilor omului.

