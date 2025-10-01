Pensia pentru limita de vârstă. Condiţii care trebuie îndeplinite

În 2025, regulile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă în România rămân strâns legate de vârsta standard de pensionare și de stagiul minim de cotizare. Modificările aduse prin noile reglementări din Legea Pensiilor continuă să se aplice etapizat, ceea ce înseamnă că atât bărbații, cât și femeile trebuie să respecte criterii clare pentru a putea beneficia de drepturile cuvenite.

Vârsta standard de pensionare

În acest an, bărbații se pot pensiona la 65 de ani, dacă au realizat stagiul complet de cotizare. În cazul femeilor, vârsta standard de pensionare crește treptat, conform calendarului stabilit de lege, urmând să ajungă la 63 de ani până în 2030. Astfel, în 2025, femeile care împlinesc aproximativ 62 de ani și 4-5 luni (în funcție de luna nașterii) pot ieși la pensie, dacă îndeplinesc și celelalte condiții.

Stagiul minim și complet de cotizare

Pentru a beneficia de pensia pentru limită de vârstă, este necesar un stagiu minim de cotizare de 15 ani, realizat fie în sistemul public de pensii, fie echivalat prin perioade asimilate (cum ar fi anii de studii universitare sau stagiul militar). Totodată, pentru pensia integrală, este nevoie de 35 de ani de cotizare, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Perioade asimilate și avantaje

Legea recunoaște anumite perioade ca vechime în muncă, chiar dacă nu au fost plătite contribuții directe. Printre acestea se numără: studiile universitare la zi, concediul pentru creșterea copilului sau perioadele de incapacitate temporară de muncă plătite. De asemenea, persoanele care au lucrat în condiții grele sau speciale de muncă pot beneficia de reducerea vârstei de pensionare, în funcție de numărul de ani lucrați în aceste domenii.

Pensia anticipată

În 2025 rămâne valabilă și posibilitatea pensionării anticipate, însă doar pentru cei care au depășit stagiul complet de cotizare cu cel puțin 5 ani. În acest caz, vârsta de pensionare poate fi redusă cu maximum 5 ani, însă fără aplicarea penalizărilor, dacă se respectă condițiile legale.

Pensia pentru limită de vârstă este în continuare principalul pilon al sistemului public de pensii, iar îndeplinirea acestor criterii reprezintă esența dobândirii drepturilor bănești pentru munca depusă de-a lungul vieții.