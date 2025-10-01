Ultima ora
Insula europeană unde este vara şi în octombrie. Temperaturile nu scad sub 28 de grade în această perioadă
01 oct. 2025 | 15:24
de Ioana Bucur

Pensia pentru limita de vârstă. Condiţii care trebuie îndeplinite

ACTUALITATE
Pensia pentru limita de vârstă. Condiţii care trebuie îndeplinite
Imagine arhivă

În 2025, regulile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă în România rămân strâns legate de vârsta standard de pensionare și de stagiul minim de cotizare. Modificările aduse prin noile reglementări din Legea Pensiilor continuă să se aplice etapizat, ceea ce înseamnă că atât bărbații, cât și femeile trebuie să respecte criterii clare pentru a putea beneficia de drepturile cuvenite.

Vârsta standard de pensionare

În acest an, bărbații se pot pensiona la 65 de ani, dacă au realizat stagiul complet de cotizare. În cazul femeilor, vârsta standard de pensionare crește treptat, conform calendarului stabilit de lege, urmând să ajungă la 63 de ani până în 2030. Astfel, în 2025, femeile care împlinesc aproximativ 62 de ani și 4-5 luni (în funcție de luna nașterii) pot ieși la pensie, dacă îndeplinesc și celelalte condiții.

Stagiul minim și complet de cotizare

Vezi și:
Cât iei pensie după 15, 18 sau 25 de ani de muncă. Exemple concrete de calcul în 2025
Cum se calculează pensia minimă garantată. Diferența dintre pensia contributivă și indemnizația socială

Pentru a beneficia de pensia pentru limită de vârstă, este necesar un stagiu minim de cotizare de 15 ani, realizat fie în sistemul public de pensii, fie echivalat prin perioade asimilate (cum ar fi anii de studii universitare sau stagiul militar). Totodată, pentru pensia integrală, este nevoie de 35 de ani de cotizare, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Perioade asimilate și avantaje

Legea recunoaște anumite perioade ca vechime în muncă, chiar dacă nu au fost plătite contribuții directe. Printre acestea se numără: studiile universitare la zi, concediul pentru creșterea copilului sau perioadele de incapacitate temporară de muncă plătite. De asemenea, persoanele care au lucrat în condiții grele sau speciale de muncă pot beneficia de reducerea vârstei de pensionare, în funcție de numărul de ani lucrați în aceste domenii.

Pensia anticipată

În 2025 rămâne valabilă și posibilitatea pensionării anticipate, însă doar pentru cei care au depășit stagiul complet de cotizare cu cel puțin 5 ani. În acest caz, vârsta de pensionare poate fi redusă cu maximum 5 ani, însă fără aplicarea penalizărilor, dacă se respectă condițiile legale.

Pensia pentru limită de vârstă este în continuare principalul pilon al sistemului public de pensii, iar îndeplinirea acestor criterii reprezintă esența dobândirii drepturilor bănești pentru munca depusă de-a lungul vieții.

Cod portocaliu de ninsori, ploi abundente și lapoviță. Vreme severă şi în Bucureşti
Recomandări
Ce poți face cu un PC depășit pe care, în mod normal, l-ai arunca? Idei ingenioase care îți arată că „nimic nu se pierde, totul se transformă”
Ce poți face cu un PC depășit pe care, în mod normal, l-ai arunca? Idei ingenioase care îți arată că „nimic nu se pierde, totul se transformă”
Anunţul ambasadei SUA despre serviciile de vize şi paşapoarte în contextul lipsei de fonduri. „În măsura posibilităţilor”
Anunţul ambasadei SUA despre serviciile de vize şi paşapoarte în contextul lipsei de fonduri. „În măsura posibilităţilor”
Construcţiile pentru care nu mai ai nevoie de autorizaţie. Legea a fost aprobată
Construcţiile pentru care nu mai ai nevoie de autorizaţie. Legea a fost aprobată
Un festival de New Media Art aduce trei zile de artă, tehnologie și experiențe pentru toate vârstele, în București
Un festival de New Media Art aduce trei zile de artă, tehnologie și experiențe pentru toate vârstele, în București
De ce a renunțat Apple la mufa Lightning și a trecut la USB-C pe iPhone
De ce a renunțat Apple la mufa Lightning și a trecut la USB-C pe iPhone
A apărut o monedă nouă în România. Ce spune BNR despre bănuțul pentru care s-au mobilizat deja colecționarii
A apărut o monedă nouă în România. Ce spune BNR despre bănuțul pentru care s-au mobilizat deja colecționarii
Lucrări care se fac în octombrie, în livadă. Aşa vei avea roade bogate şi anul viitor
Lucrări care se fac în octombrie, în livadă. Aşa vei avea roade bogate şi anul viitor
Disney cere Character.AI să nu-i mai folosească personajele. Ce drepturi de autor au fost invocate?
Disney cere Character.AI să nu-i mai folosească personajele. Ce drepturi de autor au fost invocate?
Revista presei
Adevarul
Arma care ar putea fi lozul câștigător pentru Ucraina împotriva Rusiei
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cum arată acum Monica Gabor? S-a schimbat mult de când a plecat din România, a fost filmată de Irina Columbeanu
Playtech Știri
Marea actriţă de la Hollywood care uimeşte cu anunţul divorţului. Toţi au crezut că are un mariaj de vis, însă este separată de soţul ei de trei ani
Playtech Știri
Trei zodii atrag banii ca magnetul în octombrie 2025. Vor avea succes financiar fără să se aştepte
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...