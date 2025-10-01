Ultima ora
Locuitorii Sectorului 5, exasperaţi de mizerie. Motivul pentru care zona din Bucureşti a ajuns aşa: „Suntem groapa de gunoi a oraşului”
01 oct. 2025 | 14:42
de Ana Ionescu

Ajutor de 800 de lei pentru pensionari, plătit în două tranșe. Banii vor fi virați chiar înainte de Crăciun

Social
Ajutor de 800 de lei pentru pensionari, plătit în două tranșe. Banii vor fi virați chiar înainte de Crăciun

Aproximativ 2,7 milioane de pensionari din România vor încasa a doua tranșă de 400 de lei din ajutorul de 800 de lei, chiar înainte de Crăciun.

Anunțul a fost făcut de liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, într-o postare pe Facebook, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice.

Cine beneficiază de ajutor

Sprijinul financiar este destinat pensionarilor cu venituri sub 2.574 de lei. Prima tranșă, în valoare de 400 de lei, a fost plătită în aprilie, iar acum, înaintea sărbătorilor de iarnă, beneficiarii vor primi a doua parte a ajutorului.

„De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, vă asigur că pentru mine și pentru PSD, a apăra nivelul de trai al pensionarilor cu venituri reduse rămâne o prioritate. Tocmai de aceea am convins partenerii de coaliție să aprobe această măsură importantă”, a declarat Sorin Grindeanu.

Ajutor binevenit, dar insuficient

Grindeanu a subliniat că această sumă nu rezolvă toate problemele, însă pentru mulți vârstnici reprezintă un sprijin binevenit, mai ales în prag de sărbători, când cheltuielile cresc.

El a mai precizat că, fără intervenția PSD, banii riscă să fie eliminați la rectificarea bugetară.

„Nu este un secret că aceste fonduri au fost păstrate doar după insistențele noastre. La fel s-a întâmplat și cu plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază, o măsură esențială pentru pensionarii cu pensii mici”, a adăugat liderul social-democrat.

Potrivit datelor Ministerului Muncii, pensia minimă garantată în România este de 1.281 de lei în 2025. În condițiile în care inflația a crescut puternic în ultimii ani, mulți pensionari se confruntă cu dificultăți în a acoperi cheltuielile de bază pentru hrană, medicamente și întreținere.

Economiștii atrag atenția că ajutoarele punctuale, precum aceste tranșe, sunt utile pe termen scurt, dar nu rezolvă problema de fond a nivelului scăzut al pensiilor. Ei susțin că este nevoie de o strategie pe termen lung, care să includă creșteri etapizate și predictibile.

Ce alte ajutoare primesc pensionarii în 2025

Ajutorul de 800 de lei vine în completarea altor programe sociale active în acest an, menite să sprijine vârstnicii cu venituri reduse:

  • Vouchere sociale pentru alimente – în valoare de 250 de lei, acordate o dată la două luni, pentru produse de bază.
  • Subvenții la energie și încălzire – pentru plata facturilor la curent, gaze sau lemne de foc.
  • Vouchere pentru mese calde – distribuite pensionarilor aflați în situații vulnerabile.
  • Reduceri la transport – pensionarii beneficiază de transport gratuit sau redus pe liniile locale, dar și de reduceri de până la 50% la CFR.
  • Plafonarea adaosului la alimente de bază – măsură care menține prețuri mai mici pentru produse esențiale, în sprijinul categoriilor cu venituri scăzute.
