Cât iei pensie după 15, 18 sau 25 de ani de muncă. Exemple concrete de calcul în 2025

Pentru mulți români, pensia rămâne unul dintre subiectele cele mai importante și, în același timp, pline de dileme. În 2025, sistemul public de pensii funcționează pe principiul contributivității, adică fiecare primește la bătrânețe în funcție de cât a cotizat în timpul activității. Cu toate acestea, durata stagiului de cotizare joacă un rol esențial.

Pensia după 15, 18 sau 25 de ani de muncă

15 ani reprezintă stagiul minim de cotizare pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă. Cu un salariu mediu brut de aproximativ 7.500 lei în 2025, contribuția la sistemul public este de 25%. Asta înseamnă o contribuție anuală de 22.500 lei. În 15 ani, totalul virat în contul pensiilor ajunge la aproximativ 337.500 lei. Calculând conform formulei punctului de pensie (1 punct pentru salariul mediu, iar valoarea punctului de referință în 2025 este de 81 lei), rezultatul este în jur de 15 puncte. Pensia lunară estimată: 1.200 – 1.300 lei.

Cu trei ani în plus de contribuție, valoarea acumulată crește la circa 405.000 lei. Raportat la punctele de pensie, rezultatul ajunge la aproximativ 18 puncte. În 2025, acest lucru se traduce printr-o pensie lunară de 1.450 – 1.550 lei. Diferența nu este spectaculoasă, dar contează mai ales pentru cei care ating pragul minim necesar pentru pensionare.

Un stagiu de 25 de ani de cotizare aduce o contribuție de aproximativ 562.500 lei, echivalentul a circa 25 de puncte de pensie. În bani, asta înseamnă 2.000 – 2.100 lei pe lună. Chiar dacă suma nu este suficientă pentru un trai confortabil, diferența față de cei cu stagii minime este semnificativă și arată clar importanța unei cariere mai lungi.

Care sunt condițiile de pensionare în 2025

În România, în 2025, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei, cu o creștere graduală pentru femei până la 65 de ani în anii următori.

Stagiul minim de cotizare: 15 ani – fără acesta, nu se poate obține pensie pentru limită de vârstă, ci doar pensie socială minim garantată.

Stagiul complet de cotizare: 35 de ani – doar cei care ating acest prag primesc pensia calculată integral, conform punctajului.

Pensie anticipată: se poate obține cu cel mult 5 ani înainte de vârsta standard, dar numai dacă s-a realizat stagiul complet de cotizare.

Pensia minimă garantată: în 2025 este de aproximativ 1.281 lei, sumă acordată celor care au cotizat insuficient, dar au împlinit vârsta legală.

Exemplele arată că după 15 sau 18 ani de muncă, pensia rămâne la limita subzistenței și doar un stagiu de cotizare mai apropiat de 25–35 de ani poate aduce un venit cât de cât decent. De aceea, completarea stagiului prin perioade suplimentare de muncă sau prin contribuții voluntare la Pilonul II și III devine tot mai importantă pentru generațiile care se apropie de pensionare.