Pensia minimă garantată după 28 de ani de muncă: ce trebuie să știe românii

Pensia minimă garantată este unul dintre subiectele care ridică cele mai multe întrebări în rândul românilor care au muncit o viață întreagă, dar care constată că veniturile lor la bătrânețe nu reflectă efortul depus. În special pentru cei care au muncit 25–30 de ani, dar au avut salarii mici sau perioade de contribuții reduse, acest tip de pensie devine un sprijin esențial. Însă, mulți se întreabă: ce pensie minimă poate primi cineva după 28 de ani de muncă?

Ce este pensia minimă garantată

Pensia minimă garantată (denumită oficial indemnizația socială pentru pensionari) este o sumă stabilită de stat, menită să asigure un venit minim pentru toți pensionarii din România, indiferent de contribuțiile lor. Practic, dacă pensia calculată în baza contributivității este mai mică decât această valoare minimă, statul completează diferența.

În anul 2025, valoarea pensiei minime garantate este de 1.281 de lei. Aceasta a crescut gradual în ultimii ani, pentru a ține pasul cu inflația și creșterea costurilor de trai.

Pensia după 28 de ani de muncă

Cei care au muncit 28 de ani, dar au avut venituri mici, pot ajunge să primească pensia minimă garantată. În sistemul actual, pensia se calculează pe baza punctajului obținut de fiecare salariat de-a lungul carierei. Dacă acest punctaj nu asigură un venit lunar mai mare decât nivelul minim stabilit de stat, pensionarul va primi 1.281 de lei.

Este important de menționat că acest lucru se aplică doar celor care au îndeplinit condiția de stagiu minim de cotizare (15 ani). La 28 de ani de contribuții, persoana se califică fără probleme pentru pensie, dar valoarea finală depinde de salariile și contribuțiile avute.

Diferența între pensia contributivă și pensia minimă:

Sunt două scenarii posibile. Pensia contributivă este mai mare decât pensia minimă garantată. În acest caz, pensionarul va primi suma rezultată din contributivitate, fără niciun supliment de la stat. Pensia contributivă este mai mică decât pensia minimă garantată. Pensionarul va primi 1.281 de lei, chiar dacă, de exemplu, calculul contributiv ar fi arătat doar 900 sau 1.000 de lei.

Astfel, pensia minimă garantată funcționează ca o plasă de siguranță pentru cei care au avut venituri reduse.

Este suficientă pensia minimă?

Deși reprezintă o măsură de sprijin, pensia minim garantată rămâne insuficientă pentru a acoperi cheltuielile lunare ale unui vârstnic, mai ales în mediul urban. Costurile pentru hrană, utilități, medicamente și alte nevoi depășesc adesea această sumă. Din acest motiv, sindicatele și asociațiile de pensionari cer în mod constant creșterea acestei indemnizații, precum și o reformă mai profundă a sistemului de pensii, care să reflecte mai corect munca depusă de fiecare individ.

Cu alte cuvinte, după 28 de ani de muncă, o persoană care a avut salarii mici riscă să se bazeze pe pensia minim garantată de 1.281 de lei.