Ultima ora
Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
23 sept. 2025 | 11:59
de Diana Dumitrache

Pensia minimă garantată după 28 de ani de muncă: ce trebuie să știe românii

ACTUALITATE
Pensia minimă garantată după 28 de ani de muncă: ce trebuie să știe românii
Pensia după 28 de ani de muncă (Foto: Profimedia)

Pensia minimă garantată este unul dintre subiectele care ridică cele mai multe întrebări în rândul românilor care au muncit o viață întreagă, dar care constată că veniturile lor la bătrânețe nu reflectă efortul depus. În special pentru cei care au muncit 25–30 de ani, dar au avut salarii mici sau perioade de contribuții reduse, acest tip de pensie devine un sprijin esențial. Însă, mulți se întreabă: ce pensie minimă poate primi cineva după 28 de ani de muncă?

Ce este pensia minimă garantată

Pensia minimă garantată (denumită oficial indemnizația socială pentru pensionari) este o sumă stabilită de stat, menită să asigure un venit minim pentru toți pensionarii din România, indiferent de contribuțiile lor. Practic, dacă pensia calculată în baza contributivității este mai mică decât această valoare minimă, statul completează diferența.

În anul 2025, valoarea pensiei minime garantate este de 1.281 de lei. Aceasta a crescut gradual în ultimii ani, pentru a ține pasul cu inflația și creșterea costurilor de trai.

Vezi și:
Țara care ocupă locul 1 în topul mondial unde pensionarii trăiesc cel mai bine, e un adevărat paradis pentru vârsta a treia
Tabel cu pensia minimă garantată în 2025, în funcție de vârstă și stagiu de cotizare

Pensia după 28 de ani de muncă

Cei care au muncit 28 de ani, dar au avut venituri mici, pot ajunge să primească pensia minimă garantată. În sistemul actual, pensia se calculează pe baza punctajului obținut de fiecare salariat de-a lungul carierei. Dacă acest punctaj nu asigură un venit lunar mai mare decât nivelul minim stabilit de stat, pensionarul va primi 1.281 de lei.

Este important de menționat că acest lucru se aplică doar celor care au îndeplinit condiția de stagiu minim de cotizare (15 ani). La 28 de ani de contribuții, persoana se califică fără probleme pentru pensie, dar valoarea finală depinde de salariile și contribuțiile avute.

Diferența între pensia contributivă și pensia minimă:

Sunt două scenarii posibile. Pensia contributivă este mai mare decât pensia minimă garantată. În acest caz, pensionarul va primi suma rezultată din contributivitate, fără niciun supliment de la stat. Pensia contributivă este mai mică decât pensia minimă garantată. Pensionarul va primi 1.281 de lei, chiar dacă, de exemplu, calculul contributiv ar fi arătat doar 900 sau 1.000 de lei.

Astfel, pensia minimă garantată funcționează ca o plasă de siguranță pentru cei care au avut venituri reduse.

Este suficientă pensia minimă?

Deși reprezintă o măsură de sprijin, pensia minim garantată rămâne insuficientă pentru a acoperi cheltuielile lunare ale unui vârstnic, mai ales în mediul urban. Costurile pentru hrană, utilități, medicamente și alte nevoi depășesc adesea această sumă. Din acest motiv, sindicatele și asociațiile de pensionari cer în mod constant creșterea acestei indemnizații, precum și o reformă mai profundă a sistemului de pensii, care să reflecte mai corect munca depusă de fiecare individ.

Cu alte cuvinte, după 28 de ani de muncă, o persoană care a avut salarii mici riscă să se bazeze pe pensia minim garantată de 1.281 de lei.

Octombrie aduce frig şi ploi. Prognoza meteo până pe 20 octombrie. Când sunt anunţate zile mai calde
Recomandări
Obiectul ciudat din imagine era în multe case, în trecut. Era util tuturor şi se făcea manual din fildeş sau lemn. Ştii ce este?
Obiectul ciudat din imagine era în multe case, în trecut. Era util tuturor şi se făcea manual din fildeş sau lemn. Ştii ce este?
Clipe de groază la bordul unui avion care trebuia să aterizeze în România. Controlorul de trafic aerian a adormit în turn
Clipe de groază la bordul unui avion care trebuia să aterizeze în România. Controlorul de trafic aerian a adormit în turn
Catinca Roman, de la showbiz la cauze sociale: „Punem bazele unei asociații care va milita împotriva violenței domestice”. Câte piedici a simțit doar pentru că este femeie
EXCLUSIV
Catinca Roman, de la showbiz la cauze sociale: „Punem bazele unei asociații care va milita împotriva violenței domestice”. Câte piedici a simțit doar pentru că este femeie
Noua Dacia Duster, apreciată peste Ocean. Ce au spus jurnaliștii americani despre mașina românească
Noua Dacia Duster, apreciată peste Ocean. Ce au spus jurnaliștii americani despre mașina românească
Clinicile dentare din Turcia au mare succes printre români. De ce să plăteşti cash şi cum se negociază preţurile?
Clinicile dentare din Turcia au mare succes printre români. De ce să plăteşti cash şi cum se negociază preţurile?
Cum înregistrezi în Germania o maşină cu numere de România? Taxe şi acte necesare
Cum înregistrezi în Germania o maşină cu numere de România? Taxe şi acte necesare
Avertismentul lui Elon Musk referitor la locurile de muncă, într-un viitor nu chiar atât de îndepărtat. Ce trebuie să se întâmple ca să nu murim cu toții de foame din cauza inteligenței artificiale și a roboților
Avertismentul lui Elon Musk referitor la locurile de muncă, într-un viitor nu chiar atât de îndepărtat. Ce trebuie să se întâmple ca să nu murim cu toții de foame din cauza inteligenței artificiale și a roboților
Datele aparent banale pot fi exploatate de hackeri: Avertismentul DNSC pentru români
Datele aparent banale pot fi exploatate de hackeri: Avertismentul DNSC pentru români
Revista presei
Adevarul
Student român mort în SUA, într-un accident stupid, cu o seară înainte să se întoarcă acasă: s-a dezechilibrat de pe terasa unui restaurant și a căzut în râu
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Întotdeauna fermecătoare: cele mai bune produse cosmetice pentru un aspect incomparabil (P)
Playtech Știri
Misterul de la nunta Karinei Pavăl. Soacra mică nu apare în poze, ce s-ar fi întâmplat cu soţia lui Dragoş Pavăl, şeful Dedeman
Playtech Știri
Nuntă secretă în muzica din România. Smiley şi Gina Pistol au fost naşi, cine sunt mirii care au vrut să nu se afle de eveniment
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...