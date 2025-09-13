Pensia minimă garantată după 25 de ani de muncă, conform noii legi

Începând cu 1 septembrie 2024, Legea nr. 360/2023 privind pensiile a introdus modificări semnificative în sistemul de pensii din România. Printre acestea se numără acordarea de puncte suplimentare pentru persoanele cu stagiu de cotizare de peste 25 de ani, ceea ce poate conduce la o pensie mai mare decât pensia minimă garantată. Acest articol analizează cum se calculează pensia minimă pentru cei cu 25 de ani de muncă și ce avantaje aduc punctele suplimentare.

Calculul pensiei minime garantate

Potrivit noii legi, pensia minimă garantată se stabilește raportându-se la salariul minim brut pe economie, oferind astfel un reper clar pentru protecția financiară a pensionarilor.

În anul 2025, salariul minim brut este de 4.050 lei, iar pensia minimă garantată reprezintă 45% din această sumă, adică 1.822,50 lei lunar. Această sumă este destinată persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare de minimum 15 ani și nu au acumulat suficiente puncte de pensie pentru a beneficia de o pensie mai mare.

În acest fel, statul asigură un nivel minim de trai și stabilitate pentru cei care au muncit constant, oferind sprijin celor care au contribuit ani la rând la sistemul public de pensii. Această măsură reflectă preocuparea pentru echitatea socială și recunoașterea meritelor muncii susținute.

Ce rol au punctele suplimentare pentru vechime

Pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de peste 25 de ani, legea prevede acordarea de puncte suplimentare. Aceste puncte se adaugă la punctajul obținut în urma calculului pensiei, ceea ce duce la o majorare a cuantumului pensiei.

De exemplu, pentru fiecare an suplimentar de cotizare peste 25 de ani, se acordă 0,50 puncte suplimentare. Aceste puncte suplimentare sunt menite să recompenseze stabilitatea în muncă și contribuția constantă la sistemul de pensii.

Impactul asupra pensiei

Adăugarea punctelor suplimentare la punctajul de pensie poate avea un impact semnificativ asupra cuantumului pensiei. De exemplu, o persoană cu 30 de ani de cotizare ar putea beneficia de un punctaj suplimentar de 2,5 puncte, ceea ce ar conduce la o pensie mai mare decât pensia minimă garantată.

Este important de menționat că aceste puncte suplimentare se aplică doar pentru perioadele de cotizare realizate în sistemul public de pensii și nu pentru perioadele de cotizare în alte sisteme.

