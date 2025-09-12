Ultima ora
România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
12 sept. 2025 | 15:15
de Badea Violeta

Pensia militară anticipată în 2025: cât primești dacă ieși din sistem după 20, 25 sau 30 de ani. Exemplu de calcul

Social
Pensia militară anticipată în 2025: cât primești dacă ieși din sistem după 20, 25 sau 30 de ani. Exemplu de calcul
Ce trebuie sa stii despre pensia militara anticipata in 2025

În 2025, pensia militară anticipată continuă să fie reglementată de Legea nr. 223/2015, iar condițiile rămân stricte pentru cei care vor să părăsească sistemul înainte de vârsta standard de pensionare. Vechimea acumulată și reducerea de vârstă sunt elemente-cheie care influențează cuantumul pensiei.

Condițiile generale pentru pensionarea anticipată

Pentru a beneficia de pensia militară anticipată în 2025, cadrele trebuie să îndeplinească cumulativ:

  • Vârsta standard de pensionare, care crește treptat conform Legii nr. 223/2015;
  • Vechimea în serviciu, cu praguri minime diferite pentru bărbați și femei:

– 30 de ani pentru bărbați, din care cel puțin 15 ani în servicii speciale (armată, poliție);

– 25 de ani pentru femei, din care cel puțin 10 ani în servicii speciale.

Reducerea vârstei standard de pensionare se aplică proporțional cu vechimea acumulată peste pragurile minime. Astfel, cei care rămân mai mult timp în sistem beneficiază de condiții mai avantajoase și de pensii mai apropiate de cuantumul integral.

Cum influențează vechimea cuantumul pensiei

Cu cât anii de serviciu sunt mai numeroși, cu atât pensia anticipată va fi mai mare. Persoanele cu vechime minimă vor avea un cuantum mai redus decât cei care au depășit pragul de vechime:

  • La 20 de ani de vechime, pensia poate reprezenta aproximativ 50-60% din baza de calcul stabilită prin lege;
  • La 25 de ani, cuantumul poate urca spre 70-75% din baza de calcul;
  • La 30 de ani, pensia poate ajunge la 80-85% din baza de calcul, în funcție de sporuri și alte venituri luate în considerare.

Acest sistem încurajează continuarea activității până la atingerea vechimii maxime pentru a beneficia de reducerea maximă a vârstei standard și de o pensie mai apropiată de cea integrală.

Vezi și Dreptul la pensie anticipată pentru carieră lungă. Cine beneficiază de acest drept?!

Exemplu orientativ de calcul în 2025

Presupunând o bază de calcul de 7.000 lei, pensia ar putea arăta astfel:

  • După 20 de ani de serviciu: 7.000 lei x 55% = 3.850 lei/lună;
  • După 25 de ani de serviciu: 7.000 lei x 72% = 5.040 lei/lună;
  • După 30 de ani de serviciu: 7.000 lei x 82% = 5.740 lei/lună.

Aceste valori sunt orientative și pot varia în funcție de modificările legislative, sporurile incluse în baza de calcul sau vechimea suplimentară. Pentru informații exacte, este recomandată consultarea directă a instituțiilor competente și a Legii nr. 223/2015 actualizate.

Vezi și Pensia anticipată fără penalizări. Cu câţi ani te poţi pensiona mai devreme, în 2025!

Cod galben de inundații în 14 județe: hidrologii avertizează risc de viituri
Recomandări
O fabrică importantă își oprește definitiv activitatea. De ce a luat decizia ArcelorMittal să oprească totul în Hunedoara
O fabrică importantă își oprește definitiv activitatea. De ce a luat decizia ArcelorMittal să oprească totul în Hunedoara
Amendă uriașă pentru o comandă Temu: cum a ajuns un italian să plătească de 14 ori mai mult decât prețul produselor
Amendă uriașă pentru o comandă Temu: cum a ajuns un italian să plătească de 14 ori mai mult decât prețul produselor
Ce impozit plătești pentru terenurile intravilane în 2025. Tot ce trebuie să știi
Ce impozit plătești pentru terenurile intravilane în 2025. Tot ce trebuie să știi
S-au cunoscut când ambii erau căsătoriți cu alte persoane. June și Johnny Cash, iubirea sublimă dintre „Omul în negru” și muza inimii sale
S-au cunoscut când ambii erau căsătoriți cu alte persoane. June și Johnny Cash, iubirea sublimă dintre „Omul în negru” și muza inimii sale
Parlamentul European refuză un minut de reculegere pentru influencerul Charlie Kirk; dreapta huiduie și bate în pupitre
Parlamentul European refuză un minut de reculegere pentru influencerul Charlie Kirk; dreapta huiduie și bate în pupitre
Cartea inspirată de Harry Potter și Povestea Slujitoarei, creată de un fan, devine film Cum a fost posibil, suma pe care a primit-o pentru drepturile de autor
Cartea inspirată de Harry Potter și Povestea Slujitoarei, creată de un fan, devine film Cum a fost posibil, suma pe care a primit-o pentru drepturile de autor
REVIEW XFX Radeon RX 9070 XT Mercury GAMING OC – soluția inteligentă pentru gaming 4K fără compromisuri și productivitate de top
REVIEW XFX Radeon RX 9070 XT Mercury GAMING OC – soluția inteligentă pentru gaming 4K fără compromisuri și productivitate de top
Ce schimbări aduce ora de iarnă și cum le gestionăm eficient. Am aflat tot ce trebuie să știi de la specialiști: „La început e foarte greu, nu înțelegi nimic”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Ce schimbări aduce ora de iarnă și cum le gestionăm eficient. Am aflat tot ce trebuie să știi de la specialiști: „La început e foarte greu, nu înțelegi nimic”. EXCLUSIV
Revista presei
Adevarul
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să bată străini pe stradă”
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cum să păstrezi semințele de roșii ca să le poți planta anul viitor. Trucuri pentru o recoltă mai bogată
Playtech Știri
Horoscop zilnic 13 septembrie 2025. Zodia care își urmează intuiția și face pasul cel mare
Playtech Știri
Cum bați icrele ca să nu se taie niciodată. Cele trei reguli de care țin cont marii bucătari
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...