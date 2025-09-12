Pensia militară anticipată în 2025: cât primești dacă ieși din sistem după 20, 25 sau 30 de ani. Exemplu de calcul

În 2025, pensia militară anticipată continuă să fie reglementată de Legea nr. 223/2015, iar condițiile rămân stricte pentru cei care vor să părăsească sistemul înainte de vârsta standard de pensionare. Vechimea acumulată și reducerea de vârstă sunt elemente-cheie care influențează cuantumul pensiei.

Condițiile generale pentru pensionarea anticipată

Pentru a beneficia de pensia militară anticipată în 2025, cadrele trebuie să îndeplinească cumulativ:

Vârsta standard de pensionare , care crește treptat conform Legii nr. 223/2015;

, care crește treptat conform Legii nr. 223/2015; Vechimea în serviciu, cu praguri minime diferite pentru bărbați și femei:

– 30 de ani pentru bărbați, din care cel puțin 15 ani în servicii speciale (armată, poliție);

– 25 de ani pentru femei, din care cel puțin 10 ani în servicii speciale.

Reducerea vârstei standard de pensionare se aplică proporțional cu vechimea acumulată peste pragurile minime. Astfel, cei care rămân mai mult timp în sistem beneficiază de condiții mai avantajoase și de pensii mai apropiate de cuantumul integral.

Cum influențează vechimea cuantumul pensiei

Cu cât anii de serviciu sunt mai numeroși, cu atât pensia anticipată va fi mai mare. Persoanele cu vechime minimă vor avea un cuantum mai redus decât cei care au depășit pragul de vechime:

La 20 de ani de vechime , pensia poate reprezenta aproximativ 50-60% din baza de calcul stabilită prin lege;

, pensia poate reprezenta aproximativ 50-60% din baza de calcul stabilită prin lege; La 25 de ani , cuantumul poate urca spre 70-75% din baza de calcul;

, cuantumul poate urca spre 70-75% din baza de calcul; La 30 de ani, pensia poate ajunge la 80-85% din baza de calcul, în funcție de sporuri și alte venituri luate în considerare.

Acest sistem încurajează continuarea activității până la atingerea vechimii maxime pentru a beneficia de reducerea maximă a vârstei standard și de o pensie mai apropiată de cea integrală.

Vezi și Dreptul la pensie anticipată pentru carieră lungă. Cine beneficiază de acest drept?!

Exemplu orientativ de calcul în 2025

Presupunând o bază de calcul de 7.000 lei, pensia ar putea arăta astfel:

După 20 de ani de serviciu : 7.000 lei x 55% = 3.850 lei/lună ;

: 7.000 lei x 55% = ; După 25 de ani de serviciu : 7.000 lei x 72% = 5.040 lei/lună ;

: 7.000 lei x 72% = ; După 30 de ani de serviciu: 7.000 lei x 82% = 5.740 lei/lună.

Aceste valori sunt orientative și pot varia în funcție de modificările legislative, sporurile incluse în baza de calcul sau vechimea suplimentară. Pentru informații exacte, este recomandată consultarea directă a instituțiilor competente și a Legii nr. 223/2015 actualizate.

Vezi și Pensia anticipată fără penalizări. Cu câţi ani te poţi pensiona mai devreme, în 2025!