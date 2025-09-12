Cât e punctul de pensie în Germania. Câți bani încasează o româncă după ce a lucrat 40 de ani ca tehnician dentar: “Asta e realitatea”

Imaginea idealizată a traiului în Germania și a pensiilor „de vis” începe să fie pusă sub semnul întrebării chiar de către românii care trăiesc acolo. Deși sistemul pare stabil și bine organizat, realitatea este că cei care câștigă aproape de salariul minim nu se pot aștepta la venituri mari după retragerea din activitate. Mărturiile celor care au muncit zeci de ani în această țară arată că sistemul de pensii german nu garantează neapărat un trai lipsit de griji.

Mărturia unei românce stabilite în Germania

Narcisa, o româncă plecată de ani buni în Germania, a decis să vorbească deschis despre mitul pensiilor mari. Ea atrage atenția că, indiferent de perioada de muncă, veniturile mici duc inevitabil la o pensie modestă.

„Știți ce pensie va lua un om care muncește pe minim în Germania? Undeva la 700 de euro. Spune-mi tu mie cum se va descurca un om cu 700 de euro peste 20-30 de ani!”, întreabă femeia.

Ca exemplu, ea vorbește despre o prietenă apropiată, tehnician dentar, care a lucrat patru decenii într-un domeniu solicitant și de mare responsabilitate. După 40 de ani de activitate, aceasta primește o pensie de doar 850 de euro.

„Doamna nu minte, este o prietenă foarte bună și vorbim despre toate lucrurile. Soțul ei a fost pilot și are undeva la 3000 și ceva de euro pensie, dar ea, după 40 de ani de muncă, primește 850 de euro. Vremurile s-au schimbat. Ca să primești un punct de pensie trebuie să câștigi anual 45.000 de euro. Întreabă-te câți români din Germania câștigă acești bani pe an”, spune Narcisa.

Cum funcționează sistemul de puncte în Germania

Pensia germană se bazează pe acumularea punctelor de pensie, fiecare valorând în prezent între 37 și 38 de euro. Astfel, cine reușește să câștige 45.000 de euro într-un an obține un punct. Dacă această sumă este menținută pe o perioadă de 45 de ani, la final se strâng 45 de puncte. Înmulțind cu valoarea actuală a punctului, rezultatul este puțin peste 1600 de euro pensie.

Problema, spune Narcisa, este că foarte puțini români reușesc să ajungă la aceste venituri anuale.

„Dacă vei munci 45 de ani și vei câștiga în fiecare an 45.000 de euro, aduni 45 de puncte. Înmulțește cu 37 de euro și vei vedea că obții puțin peste 1600 de euro pensie. Dar câți oameni din jurul nostru câștigă atât?”, întreabă ea retoric.

Chiar și propria experiență o confirmă: după un deceniu de muncă, Narcisa a acumulat doar șase puncte de pensie.

„Așa că ce pensie o să iau eu? Vă rog să vă gândiți serios la asta. Mulți ne imaginăm că Germania este țara tuturor posibilităților, dar realitatea e alta”, adaugă ea.

Costurile de trai și dificultățile pensionarilor

Dincolo de cifre, problema majoră este legată de cheltuielile din Germania, care transformă o pensie decentă pe hârtie într-un venit insuficient.

„Nu ajunge nici măcar să mănânci decent, dar să mai plătești casă, impozite, asigurări și ce mai ai nevoie. Dacă voi avea 800-900 sau chiar 1000 de euro peste 30 de ani, ce să fac cu ei? Nu îmi vor ajunge nici pentru strictul necesar, nici pentru chirie sau întreținerea unei case”, spune românca.

Ea povestește și experiența unui bărbat german, trecut de 70 de ani, care a muncit toată viața într-o fabrică și are sub 2000 de euro pensie. Deși deține o casă și o mașină, uneori este nevoit să treacă pe caiet cheltuieli mici, precum un cappuccino.

Reacțiile românilor și ale localnicilor

Mesajul Narcisei a stârnit un val de reacții din partea altor români aflați în Germania.

„Aprob… cunosc nemți care, după ce ies la pensie, nu se descurcă și continuă să muncească”, a comentat cineva.

Alții au venit cu propriile exemple:

„Anul acesta mi-a venit plicul de la Rentenversicherung. La anul ies la pensie: 23 de ani lucrați = 884 de euro pensie”, a mărturisit un român. „Eu am acum pensie după 31 de ani de muncă: 820 de euro. Asta este REALITATEA!”, a adăugat altcineva.

Chiar și germanii confirmă aceste dificultăți: