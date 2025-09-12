Ce pensie primești după 15 ani de muncă. Prevederile din noua lege

Ultima ora
România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
12 sept. 2025 | 19:07
de Vieriu Ionut

Cât primești la pensie după 15 ani de muncă?

Noua lege a pensiilor (Legea nr. 360/2023), care a intrat în vigoare în integritate la 1 septembrie 2024, a clarificat modul în care se acordă pensiile minime și regulile pentru stagiul minim de cotizare. Mulți angajați întreabă ce pensie pot primi după doar 15 ani de muncă — răspunsul depinde atât de prevederile legale actualizate, cât și de salariul minim aplicabil în anul stabilirii pensiei. În continuare explicăm, pe înțelesul cititorului, ce prevede legea pentru cei cu 15 ani de stagiu contributiv și cum se calculează suma estimativă pe care statul o garantează.

Ce prevede legea

Conform noilor prevederi, stagiul minim de cotizare contributiv atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi este stabilit la 15 ani. Legea introduce și reguli clare privind pensia minimă raportată la salariul minim brut pe economie: persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de minimum 15 ani pot beneficia de o pensie minim garantată reprezentând un procent din salariul minim brut pe țară (în forma transpusă în normativele CNPP se menționează 45% pentru cei cu cel puțin 15 ani). Aceste prevederi sunt aplicabile în contextul actualizărilor și normelor de aplicare adoptate după intrarea în vigoare a legii.

Cum se calculează pensia după 15 ani

Calculul efectiv al unei pensii pentru limită de vârstă implică două componente principale:

  • punctajul de contributivitate (puncte de pensie rezultate din veniturile asigurate și anii de cotizare)
  • valoarea punctului de pensie aplicabil la data stabilirii dreptului.

Pentru persoanele care nu ating stagiul complet de cotizare (de exemplu 35 de ani conform eşalonărilor din anexele legii), legea asigură o pensie minimă determinată procentual din salariul minim brut pe economie pentru stagiile contributive scurte — în special pentru cei cu 15 ani de vechime.

Totodată, normele de calcul prevăd puncte de stabilitate și coeficienţi pentru anii suplimentari de cotizare, dar aceştia se aplică în special la stagii peste anumite praguri (de ex. peste 25 de ani). Pentru estimări exacte este recomandat calculatorul oficial sau simulările CNPP, deoarece valoarea finală depinde de salariile declarate și de valoarea punctului de pensie la data pensionării.

Ce înseamnă pentru beneficiari: exemple și clarificări

Practic, dacă o persoană are exact 15 ani de stagiu contributiv, dreptul la o pensie minimă garantată va fi determinat în raport cu salariul minim brut pe ţară din anul respectiv, la care se aplică procentul prevăzut de lege (45% pentru cei cu minimum 15 ani, conform prevederilor comunicate de CNPP în materialele explicative ale noii legi).

Aceasta înseamnă că, indiferent de cât a contribuit lunar (în limitele prevăzute de lege), statul garantează un prag minim de protecţie socială pentru cei cu stagiu contributiv redus. Totuși, persoanele cu perioade asimilate sau perioade necontributive pot vedea aceste perioade contabilizate în stagiul de cotizare în condițiile prevăzute de lege, cu precizările CNPP privind treatamentul acestor perioade.

De asemenea, pentru anumite categorii (pensii de serviciu) există dispoziţii speciale aplicabile în 2025 privind actualizările — acestea sunt reglementate distinct prin acte normative adoptate pentru anul 2025.

Ce trebuie să faci dacă vrei o estimare concretă

Pentru o estimare personalizată, recomandarea este să solicitaţi o simulare CNPP sau să folosiţi calculatoare de pensii care solicită: istoricul veniturilor/câştigurilor asigurate, perioada totală de stagiu contributiv, eventualele perioade asimilate şi valoarea punctului de pensie la data estimată.

Informațiile oficiale și ghidurile actualizate pentru 2025 sunt publicate pe site-ul CNPP şi în normele de aplicare ale legii, iar consultarea lor oferă cea mai sigură bază pentru calcule corecte.

Nota redacției PlaytechAcest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.

