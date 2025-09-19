Pensia minimă garantată dacă ai lucrat sub 25 de ani. Calcul după noua lege

România se află într-un proces de schimbare a sistemului public de pensii, iar noile reglementări aduc clarificări importante pentru cei care au lucrat sub 25 de ani. Mulți români se întreabă ce sumă le revine conform legii, dacă nu au acumulat vechime mare, și care sunt criteriile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de pensia minimă garantată.

Ce prevede legea în prezent despre pensia minimă garantată

Legea pensiilor nr. 360/2023 aduce precizări semnificative privind modul în care se calculează pensia minimă garantată în funcţie de stagiul de cotizare contributiv. Conform proiectului aprobat de Guvern prin propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, pensia minimă garantată se aplică persoanelor cu cel puțin 15 ani de vechime în muncă.

Dacă pensia obținută prin contribuții nu se ridică la pragul stabilit prin lege, statul completează diferența până la cuantumul minim garantat.

Cine poate beneficia dacă ai lucrat sub 25 de ani

Chiar dacă nu ai atins 25 de ani de muncă, tot există dreptul la pensia minimă garantată, dacă ai realizat cel puțin stagiul minim de 15 ani. Aceasta înseamnă că o persoană cu 16, 20 sau orice număr de ani între 15 și 25 poate primi venitul garantat dacă pensia calculată este mai mică decât nivelul minim stabilit.

Exemple oferite în presă: un pensionar cu 16 ani de muncă care primește o pensie de 900 lei va primi diferența dintre această pensie și cuantumul minim garantat (1.281 lei), adică 381 lei suplimentar din partea statului. Un alt exemplu: cineva care are 20 de ani de cotizare și o pensie de 1.100 lei va obține 181 lei de la stat pentru a atinge punctul minim garantat.

Care este valoarea pensiei minime garantate în 2025

Potrivit celor mai recente informații, cuantumul pensiei minime garantate (sau indemnizației sociale pentru pensionari) este de 1.281 lei pe lună.

Aceasta sumă este plafonul sub care statul român intervine pentru a asigura un nivel de trai minim pensionarilor ai căror venituri din pensii sunt mai mici.

Cum se face calculul concret dacă ai sub 25 de ani vechime

Iată pașii pe baza noii legi pentru cei care au între 15 și 25 de ani de cotizare:

Se calculează pensia pe baza contribuțiilor plătite de-a lungul vieții, conform legislației actuale. Se compară această pensie cu minimul garantat de 1.281 lei. Dacă pensia este mai mică decât 1.281 lei, statul completează diferența astfel încât să ajungă la nivelul minim garantat. Condițiile esențiale pentru acest drept: să ai vechime contributivă de cel puțin 15 ani şi să fii pensionar legal, cu domiciliul în România.

Ce nu s-a schimbat şi ce rămâne în vigoare

Persoanele care au realizat stagiul minim (15 ani) dar nu au suficient punctaj pentru o pensie mai mare rămân eligibile pentru pensia minimă garantată.

Indemnizația socială pentru pensionari funcționează ca sprijin complementar și nu ca o pensie separată. Aceasta completează veniturile sub pragul legal.

Dacă ai lucrat sub 25 de ani, dar ai cel puțin 15 ani de vechime în muncă, legea îți garantează un minim de pensie de 1.281 lei pe lună dacă pensia calculată este mai mică. Statul va suplimenta diferența între pensia ta și acest prag legal, astfel încât să nu rămâi sub nivelul minim garantat. Aceasta măsură este parte din Legea nr. 360/2023, menită să asigure echitate și sprijin pentru pensionarii cu venituri mici.