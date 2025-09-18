Ce înseamnă o pensie decentă în România. Câți bani îți trebuie pentru un trai decent la bătrânețe

Discuția despre „pensie decentă” în România devine tot mai prezentă pe măsură ce costurile de trai cresc, iar diferența dintre venitul mediu al unui pensionar și cheltuielile reale se adâncește. În 2025, calculele arată că un vârstnic are nevoie de sume semnificativ mai mari decât pensia medie pentru a acoperi nevoile zilnice, de la alimente și utilități până la medicamente și reparații în locuință. Pragul minim pentru un trai decent nu este fix, ci variază în funcție de statutul locativ și de starea de sănătate.

Analiza bazată pe coșul minim de consum pentru un adult singur și pe evoluția prețurilor indică faptul că un pensionar care locuiește în propria casă are nevoie lunar de aproximativ 4.200–4.500 de lei. Dacă însă plătește chirie, suma crește considerabil, ajungând între 6.000 și 6.800 de lei în orașele mari, unde chiria pentru o garsonieră depășește adesea 350–450 de euro. Aceste cifre includ nu doar cheltuielile de bază, ci și o rezervă pentru medicamente și consultații medicale, elemente esențiale la vârsta a treia.

Diferența dintre pensia medie și pragul pentru un trai decent

Realitatea din România arată că pensia medie se situează în jurul valorilor de 2.750–2.920 de lei, în funcție de lună și de statistici. Aceasta acoperă doar parțial cheltuielile de bază, lăsând un deficit major în raport cu pragul de 4.200–4.500 de lei estimat pentru un trai decent. De aici rezultă dependența multor vârstnici de sprijinul familiei, de venituri suplimentare sau chiar de economii acumulate anterior.

Această discrepanță scoate la iveală nu doar presiunea asupra seniorilor, ci și lipsa unor politici publice care să aducă pensia medie mai aproape de realitățile de consum. Într-o perioadă marcată de inflație ridicată la alimente, utilități și servicii medicale, pensionarii devin una dintre categoriile cele mai vulnerabile. În plus, în lipsa unei rezerve financiare pentru cheltuieli imprevizibile, riscul de a intra în dificultăți majore este ridicat.

Ce înseamnă, practic, „o pensie decentă”

Conceptul de pensie decentă nu se rezumă la o cifră unică, ci la un buget lunar care îți permite să îți acoperi cheltuielile zilnice, să ai acces la îngrijire medicală adecvată și să îți menții un minim de independență financiară. Pentru un pensionar proprietar, valoarea orientativă de 4.200–4.500 de lei pe lună reprezintă o referință realistă pentru 2025. Pentru cei care plătesc chirie, pragul urcă spre 6.000–6.800 de lei, în funcție de oraș și de costurile de întreținere.

Aceste valori trebuie privite ca repere utile pentru discuțiile publice și pentru planificarea personală. Ele nu au un caracter oficial, dar oferă o imagine clară asupra decalajului dintre nivelul actual al pensiilor și nevoile reale ale vârstnicilor. Doar corelând datele statistice oficiale – inflație, coș minim, chirii și pensie medie – cu situația concretă a fiecăruia se poate estima ce înseamnă, în mod practic, „o pensie decentă” în România de azi.