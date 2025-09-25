Pensia de urmaş, în 2025. Cine are dreptul la ea, condiţii puse de stat

În 2025, pensia de urmaş rămâne unul dintre cele mai importante drepturi sociale acordate de statul român familiilor care trec prin pierderea unui membru. Această formă de sprijin financiar este destinată soţului supravieţuitor, copiilor sau, în anumite condiţii, altor rude apropiate, pentru a compensa lipsa veniturilor celui decedat.

Cine poate primi pensia de urmaș

Totuşi, accesul la pensia de urmaş este reglementat prin criterii clare: de la vârsta beneficiarilor şi stagiul de cotizare al persoanei decedate, până la situaţiile în care copiii urmează cursuri de studii sau soţul supravieţuitor nu are alte surse de venit. În acest context, cunoaşterea condiţiilor impuse de lege devine esenţială pentru cei care se pot afla în situaţia de a solicita acest ajutor financiar.

În cazul decesului pensionarului sau sau a persoanei care îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii, au dreptul la pensie de urmaş: copiii şi soţul supravieţuitor.

Condiții de acordare

Copiii au dreptul la pensia de urmaș:

până la vârsta de 16 ani;

până la împlinirea vârstei de 26 de ani (fără a depăşi această vârstă) dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora;

pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă invaliditatea, dovedită prin decizie medicală asupra capacităţii de muncă, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale, s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile de mai sus.

Soţul supravieţuitor poate beneficia de pensie de urmaş în mai multe situaţii, reglementate clar de lege:

La vârsta standard de pensionare: pe tot parcursul vieţii, dacă a fost căsătorit cel puţin 15 ani. Dacă durata căsătoriei a fost între 10 şi 15 ani, pensia se acordă, dar cuantumul ei scade cu 0,5% pentru fiecare lună lipsă (respectiv 6% pentru fiecare an).

În cazul invalidităţii de grad I sau II: dacă soţul nu a împlinit încă vârsta standard de pensionare şi durata căsătoriei a fost de minimum un an. Pensia se acordă doar dacă acesta nu realizează venituri sau veniturile obţinute sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară.

În cazul decesului cauzat de accident de muncă sau boală profesională: dreptul la pensie există indiferent de durata căsătoriei, cu condiţia ca soţul supravieţuitor să nu fi atins vârsta standard de pensionare şi să nu obţină venituri mai mari decât salariul minim brut.

Pe o perioadă de 6 luni de la decesul partenerului: dacă soţul rămas în viaţă nu se încadrează în situaţiile de mai sus şi nu obţine venituri mai mari decât salariul minim brut.

Atunci când are în îngrijire copii sub 7 ani: pensia de urmaş se acordă până când cel mai mic copil împlineşte vârsta de 7 ani, în aceleaşi condiţii privind lipsa veniturilor sau veniturile reduse (sub nivelul salariului minim brut pe ţară).

