Ultima ora
Chinezii au dat lovitura cu mașinile electrice. Un nou record mondial de viteză stabilit de BYD
25 sept. 2025 | 17:01
de Ioana Bucur

Pensia de urmaş, în 2025. Cine are dreptul la ea, condiţii puse de stat

UTILE
Pensia de urmaş, în 2025. Cine are dreptul la ea, condiţii puse de stat

În 2025, pensia de urmaş rămâne unul dintre cele mai importante drepturi sociale acordate de statul român familiilor care trec prin pierderea unui membru. Această formă de sprijin financiar este destinată soţului supravieţuitor, copiilor sau, în anumite condiţii, altor rude apropiate, pentru a compensa lipsa veniturilor celui decedat.

Cine poate primi pensia de urmaș

Totuşi, accesul la pensia de urmaş este reglementat prin criterii clare: de la vârsta beneficiarilor şi stagiul de cotizare al persoanei decedate, până la situaţiile în care copiii urmează cursuri de studii sau soţul supravieţuitor nu are alte surse de venit. În acest context, cunoaşterea condiţiilor impuse de lege devine esenţială pentru cei care se pot afla în situaţia de a solicita acest ajutor financiar.

În cazul decesului pensionarului sau sau a persoanei care îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii, au dreptul la pensie de urmaş: copiii şi soţul supravieţuitor.

Vezi și:
Cum se calculează pensia pentru cei care au lucrat ani întregi în ture de 12 sau 24 de ore
Adio cumul pensie-salariu: ce opțiuni rămân pentru cei care ies la pensie la 50 de ani

Condiții de acordare

Copiii au dreptul la pensia de urmaș:

  • până la vârsta de 16 ani;
  • până la împlinirea vârstei de 26 de ani (fără a depăşi această vârstă) dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora;
  • pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă invaliditatea, dovedită prin decizie medicală asupra capacităţii de muncă, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale, s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile de mai sus.

Soţul supravieţuitor poate beneficia de pensie de urmaş în mai multe situaţii, reglementate clar de lege:

  • La vârsta standard de pensionare: pe tot parcursul vieţii, dacă a fost căsătorit cel puţin 15 ani. Dacă durata căsătoriei a fost între 10 şi 15 ani, pensia se acordă, dar cuantumul ei scade cu 0,5% pentru fiecare lună lipsă (respectiv 6% pentru fiecare an).
  • În cazul invalidităţii de grad I sau II: dacă soţul nu a împlinit încă vârsta standard de pensionare şi durata căsătoriei a fost de minimum un an. Pensia se acordă doar dacă acesta nu realizează venituri sau veniturile obţinute sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară.
  • În cazul decesului cauzat de accident de muncă sau boală profesională: dreptul la pensie există indiferent de durata căsătoriei, cu condiţia ca soţul supravieţuitor să nu fi atins vârsta standard de pensionare şi să nu obţină venituri mai mari decât salariul minim brut.
  • Pe o perioadă de 6 luni de la decesul partenerului: dacă soţul rămas în viaţă nu se încadrează în situaţiile de mai sus şi nu obţine venituri mai mari decât salariul minim brut.
  • Atunci când are în îngrijire copii sub 7 ani: pensia de urmaş se acordă până când cel mai mic copil împlineşte vârsta de 7 ani, în aceleaşi condiţii privind lipsa veniturilor sau veniturile reduse (sub nivelul salariului minim brut pe ţară).

Mai multe informații puteți obține AICI.

Cum va fi vremea zilele următoare. Câte zile ține frigul. Temperaturile scad până la -4 grade
Recomandări
Ce spune Zelenski despre ce intenționează să facă după ce va demisiona din funcția de președinte
Ce spune Zelenski despre ce intenționează să facă după ce va demisiona din funcția de președinte
Cum cureți în siguranță consola, dock-ul și joy-con pe Switch și Switch 2
Cum cureți în siguranță consola, dock-ul și joy-con pe Switch și Switch 2
Cum se stabilește suma de plată pentru fiecare locatar pentru repararea acoperişului unui bloc
Cum se stabilește suma de plată pentru fiecare locatar pentru repararea acoperişului unui bloc
Corpul unui bărbat australian mort în Bali a fost trimis familiei fără inimă. Organul a fost trimis separat, după două luni
Corpul unui bărbat australian mort în Bali a fost trimis familiei fără inimă. Organul a fost trimis separat, după două luni
Problema „fratele Mariei”, cu greu desluşită de adulţi. Orice copil o rezolvă în câteva secunde
Problema „fratele Mariei”, cu greu desluşită de adulţi. Orice copil o rezolvă în câteva secunde
Hotărâre în CSAT: cine poate ordona doborârea dronelor care intră ilegal în spațiul aerian al României
Hotărâre în CSAT: cine poate ordona doborârea dronelor care intră ilegal în spațiul aerian al României
Decizie fără precedent în Franța. Nicolas Sarkozy, primul fost președinte condamnat la închisoare. Cât va sta după gratii
Decizie fără precedent în Franța. Nicolas Sarkozy, primul fost președinte condamnat la închisoare. Cât va sta după gratii
Salariile badantelor din Italia, creştere cu 850 de euro. Cum ar putea româncele să aibă un salariu mai mare
Salariile badantelor din Italia, creştere cu 850 de euro. Cum ar putea româncele să aibă un salariu mai mare
Revista presei
Adevarul
30 de alimente care nu expiră niciodată – ghidul complet pentru cămara ta de urgență. Unele te vor surprinde
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cum arată copiii Danielei Crudu. Daiana și Dominic apar rar în mediul online
Playtech Știri
O nouă tragedie în familia lui Nicolae Botgros. Nepotul artistului a ajuns la spital, în comă. Prognosticul rămâne rezervat
Playtech Știri
Horoscopul zilei de vineri, 26 septembrie. Nativii Taur caută stabilitate și armonie
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...