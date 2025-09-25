Ultima ora
Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar
25 sept. 2025 | 11:39
de Ioana Bucur

Cum se calculează pensia pentru cei care au lucrat ani întregi în ture de 12 sau 24 de ore

ACTUALITATE
Cum se calculează pensia pentru cei care au lucrat ani întregi în ture de 12 sau 24 de ore

Noul sistem de pensii, care a intrat în vigoare în 2025, aduce modificări importante pentru toți angajații, dar mai ales pentru cei care au muncit ani întregi în ture de 12 sau chiar 24 de ore. Mulți dintre aceștia – fie că vorbim despre personal medical, pompieri, polițiști sau angajați din industrie – se întreabă cum le vor fi recunoscute eforturile și dacă munca lor suplimentară va fi reflectată corect în pensia viitoare.

Cum se calculează pensia pentru cei care au lucrat în ture

Potrivit noii legi, pensia se calculează în funcție de punctajul acumulat pe întreaga perioadă de activitate. Acest punctaj ia în considerare salariile încasate, contribuțiile plătite și vechimea, iar la final se raportează la valoarea punctului de referință stabilită anual de Guvern.

Pentru cei care au lucrat în ture de 12 sau 24 de ore, situația este mai particulară. Legea prevede că se ia în calcul întreaga perioadă de activitate înregistrată oficial în contractul de muncă, indiferent de modul în care au fost repartizate orele. Asta înseamnă că nu se vor adăuga ani suplimentari pentru turele prelungite, însă toate orele suplimentare plătite și înregistrate legal în statul de plată se vor reflecta în venitul brut și, implicit, în contribuțiile la sistemul de pensii.

Astfel, un angajat care a lucrat frecvent ture de 12 ore, cu ore suplimentare plătite, va acumula un punctaj mai mare decât un coleg cu același salariu de bază, dar fără sporuri și ore în plus. În cazul celor care au avut ture de 24 de ore, de regulă urmate de zile libere, calculul se face la fel: contează venitul declarat și contribuțiile efectiv plătite.

Specialiștii atrag însă atenția că sporurile nepermanente – cum ar fi unele prime sau bonusuri ocazionale – nu intră integral în baza de calcul, decât dacă au fost incluse constant în venitul brut și au fost supuse contribuțiilor sociale.

Pe scurt, pentru angajații din domenii unde turele lungi sunt regula, cheia pentru o pensie mai mare rămâne evidența clară a orelor suplimentare și a sporurilor plătite. Cu cât aceste venituri au fost mai mari și mai constante, cu atât punctajul final și pensia vor fi mai ridicate.

