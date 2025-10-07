Ultima ora
Se modifică Codul Muncii: ce drepturi noi primesc angajații care lucrează între 22:00 și 06:00
07 oct. 2025 | 12:05
de Vieriu Ionut

Social
Pensia anticipată, tot mai greu de obținut. Guvernul anunță condiții mai dure prin Pachetul 3
Guvernul anunță noi reguli pentru pensionare

Regulile pentru pensionare se schimbă din nou în România, în contextul în care Executivul pregătește un nou pachet legislativ menit să reducă presiunea pe sistemul public. Deși Pachetul 2 de reforme nu a fost încă validat de Curtea Constituțională, Guvernul merge mai departe cu un nou set de măsuri — Pachetul 3 — care vizează în special pensia anticipată și pensiile speciale.

Guvernul pregătește Pachetul 3 de reforme

Deși dezbaterile privind Pachetul 2 sunt încă în plină desfășurare, autoritățile lucrează deja la următorul capitol de modificări. Premierul a anunțat că noul Pachet 3 de măsuri va aduce condiții mai dure pentru pensionarea anticipată, dar și restricții importante în ceea ce privește cumulul pensiei cu salariul la stat.

Guvernul susține că scopul acestor modificări este acela de a menține cât mai mulți români activi în câmpul muncii, reducând numărul celor care aleg să se retragă prea devreme din activitate.

Pensia anticipată, tot mai greu de obținut

În prezent, legislația permite românilor care au depășit stagiul complet de cotizare cu opt ani să solicite pensionarea anticipată cu până la cinci ani mai devreme decât vârsta standard. Cuantumul pensiei este însă diminuat pentru fiecare lună de anticipare.

Executivul dorește acum înăsprirea acestor condiții, astfel încât accesul la pensia anticipată să fie limitat doar la cazurile justificate. Noua reglementare ar urma să impună criterii mai stricte, iar perioada maximă de pensionare anticipată ar putea fi redusă.

Această schimbare face parte dintr-un plan mai amplu de înghețare a pensiilor, menit să stabilizeze bugetul de stat și să asigure sustenabilitatea sistemului public pe termen lung.

Pensiile speciale, din nou în vizorul Executivului

Un alt punct important al Pachetului 3 privește pensiile speciale, categorie asupra căreia Guvernul Bolojan își concentrează atenția. După ce pensiile magistraților au fost reduse, iar vârsta de pensionare a fost crescută la 65 de ani, urmează ca măsurile să se extindă și asupra altor beneficiari.

Printre categoriile vizate se numără foștii funcționari publici, parlamentari, angajați ai Curții de Conturi, diplomați și piloți civili. Autoritățile analizează posibilitatea de a uniformiza regulile, astfel încât toți pensionarii speciali să fie supuși acelorași principii de calcul și aceleiași vârste minime de retragere.

Aceste măsuri vin în contextul presiunilor bugetare și al nevoii de echitate între pensionarii din sistemul public și cei care beneficiază de regimuri speciale.

Interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat

O altă schimbare importantă, care fusese propusă inițial în Pachetul 2, dar retrasă din lipsă de consens politic, revine acum în discuție. Este vorba despre interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat.

Dacă această măsură va fi adoptată, angajații din sectorul public care sunt și pensionari vor trebui să aleagă între pensie și salariu. În prezent, legea permite ca cele două venituri să fie cumulate, fapt care a generat numeroase dezbateri în spațiul public.

Premierul a precizat că măsura urmează să fie inclusă în Pachetul 3, ca parte a procesului de reformare a sistemului public. Totuși, propunerea a fost deja aspru criticată de sindicatele din sănătate, care avertizează că interdicția ar putea duce la un exod al medicilor și la un deficit de personal în spitalele de stat.

Guvernul anunță schimbări treptate, dar ferme

Chiar dacă Pachetul 2 de reforme se află încă în analiza Curții Constituționale, Guvernul Bolojan pare hotărât să continue procesul de ajustare a sistemului de pensii. Noile reglementări vor afecta atât viitorii pensionari anticipați, cât și beneficiarii pensiilor speciale, iar măsura cumulului pensiei cu salariul la stat rămâne una dintre cele mai controversate decizii aflate pe masa Executivului.

În perioada următoare, Pachetul 3 urmează să fie prezentat oficial, după consultări între ministere și partenerii sociali.

