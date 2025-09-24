Ultima ora
Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar
24 sept. 2025 | 12:56
de Badea Violeta

CCR amână decizia pe pensiile magistraților și pachetul fiscal. O singură reformă a fost validată

Legislație
CCR amână decizia pe pensiile magistraților și pachetul fiscal. O singură reformă a fost validată
CCR. Sursa foto: Ilona Andrei/G4Media

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis să amâne pentru 8 octombrie pronunțarea pe cele mai importante reforme din pachetul legislativ, inclusiv pensiile magistraților, măsurile fiscale și reforma din sănătate. În schimb, judecătorii au respins obiecțiile de neconstituționalitate privind restructurarea ANCOM, ANRE și ASF, validând această singură reformă.

CCR întârzie verdictul privind pensiile magistraților și pachetul fiscal

CCR a transmis că pronunțarea pe mai multe legi de impact va fi amânată.

”Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu – amânare 8 octombrie.

Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății – amânare 8 octombrie.

Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – amânare 8 octombrie”, a anunțat Curtea Constituțională.

Printre legile amânate se numără și cea privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

”Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice – amânare 8 octombrie”, potrivit comunicatului CCR.

Singura reformă validată: autoritățile administrative

Singura lege pentru care Curtea Constituțională a luat o decizie fermă este cea privind restructurarea unor autorități administrative autonome.

”Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome – RESPINGERE”, a precizat CCR.

Această lege vizează în special reorganizarea și eficientizarea activității Autorității Naționale pentru Reglementare în Energie (ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

Ce urmează după 8 octombrie

Amânarea deciziilor CCR prelungește incertitudinea în privința pachetului de reforme vizat de Guvern și Parlament. Pensiile speciale ale magistraților, măsurile fiscale și schimbările în sistemul sanitar rămân sub semnul întrebării până la data de 8 octombrie.

Până atunci, singura măsură cu undă verde este reorganizarea autorităților administrative autonome, care intră în vigoare după respingerea obiecțiilor de neconstituționalitate. Restul legilor vor reveni pe masa judecătorilor constituționali la începutul lunii viitoare, când se așteaptă decizii definitive.

