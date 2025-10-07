Recalcularea pensiilor, doar un vis pentru foarte mulți români. Ce nu funcționează, de ce se amână vestea bună pentru pensionari

După luni de așteptări și promisiuni, recalcularea pensiilor se lovește, din nou, de realități administrative. În Dâmbovița, una dintre cele mai vizibile zone în acest moment, mii de dosare stau în coadă nu pentru că oamenii n-au adus acte, ci pentru că aplicația de recalculare a funcționat efectiv abia de aproximativ o lună. Între timp, cererile s-au adunat, personalul este același, iar soluțiile de avarie înseamnă ore suplimentare și lucru sâmbăta.

Cazul local scoate la suprafață probleme care se repetă în mai multe județe: valul de solicitări pentru valorificarea sporurilor și a veniturilor anterioare anului 2001, blocaje tehnice în software, lipsă de oameni în caselor teritoriale și documente incomplete sau greșite trimise de angajatori. Rezultatul este același peste tot unde veriga slabă cedează prima: pensionari care așteaptă luni întregi o recalculare ce ar trebui să fie standard, dar rămâne, de fapt, excepția.

De ce nu funcționează recalcularea la timp

Întâi, factorul tehnic. Aplicația dedicată recalculărilor pentru sporuri permanente și nepermanente a fost nefuncțională o perioadă lungă, iar când a pornit, a găsit deja o coadă consistentă. Orice software întârziat se traduce imediat în restanțe, pentru că soluționarea nu se poate face manual la același ritm, iar fiecare ajustare presupune verificări succesive.

Apoi, volumul. Pe lângă cererile noi din 2025, există mii de solicitări rămase din toamna lui 2024. Chiar dacă o casă teritorială lucrează la foc continuu, capacitatea zilnică are o limită. Dacă adaugi și complexitatea dosarelor cu venituri înainte de 2001, în care trebuie valorificate documente greu de recuperat, ajungi la o ecuație în care timpul real de lucru pe dosar crește.

În fine, documentele. Anexa 6, pe care trebuie să o emită angajatorii, ajunge adesea incompletă sau în alt format decât cel cerut. Asta obligă casa de pensii să revină cu adrese către beneficiar și către angajator, iar dosarul se blochează până la corectură. Orice revenire dublează munca și împinge termenele cu săptămâni.

Unde s-a blocat procesul și ce înseamnă pentru tine

Realitatea din teritoriu arată că, în timp ce se lucrează la zi pentru o parte din prestații curente, recalculările trenate tind să mănânce anul bucată cu bucată. Când la final de trimestru o instituție încă procesează cereri din septembrie 2024, devine probabil ca o parte din 2025 să se prelungească în 2026. Asta înseamnă luni în plus de așteptare pentru diferențe care, în multe cazuri, fac o diferență reală în bugetul lunar.

Pentru administrație, consecința este dublă: presiune publică în creștere și acumularea de restanțe greu de recuperat fără un plan special. Prefecții cer planuri de urgență, ore suplimentare există deja, dar fără câteva verigi noi – flux stabil al aplicației, standardizare a documentelor de la angajatori, mici echipe mobile pentru dosarele complicate – ritmul nu se schimbă radical.

În oglindă, pensionarul care a depus corect actele își vede interesul amânat din motive pe care nu le controlează. Iar asta erodează încrederea în proces, mai ales acolo unde speranța la o pensie ajustată corect a fost alimentată de luni întregi.

Ce poți face ca dosarul tău să nu mai aștepte

Înainte să depui cererea, verifică atent Anexa 6. Cere angajatorului un document completat exact pe modelul cerut, cu toate perioadele, sporurile și semnăturile. Dacă ai lucrat la firme care nu mai există, pregătește din timp traseul arhivistic și actele de continuitate; întreabă explicit unde se află arhiva și cere copii lizibile.

Depune dosarul într-o singură tranșă, cu copii clare și paginate. Adaugă un opis ca să ajuți funcționarul să reconstituie rapid fluxul. Dacă ți se cere completare, revino cu documentul corectat cât mai repede și solicită confirmarea de primire. Ține-ți un jurnal al depunerilor și răspunsurilor, cu număr de înregistrare și datele fiecărei reveniri.

Dacă termenul rezonabil trece fără răspuns, formulează o cerere scrisă de informare privind stadiul, apoi, dacă este cazul, o reclamație administrativă. Nu te grăbi spre acțiuni contencioase cât timp aplicația a fost în mod obiectiv indisponibilă, dar nici nu lăsa dosarul să „stea” fără o urmă clară a demersurilor tale.

Fă-ți așteptările corect: dacă dosarul tău conține venituri de dinainte de 2001 și multe perioade de sporuri variabile, timpul de soluționare este, realist, mai mare. În schimb, un dosar curat, complet, cu anexe conforme, ajunge mai repede pe bandă, chiar și în perioade de încărcare.

Ce ar debloca rapid situația

Standardizarea strictă a documentelor venite de la angajatori și o verificare automată în aplicație care să respingă instant anexele greșite ar reduce cu săptămâni ciclul de așteptare. Un micro-call center local, dedicat exclusiv recalculărilor, ar tăia din drumurile la ghișeu și ar clarifica din timp ce lipsește. Iar o raportare săptămânală publică a restanțelor și a ritmului de soluționare ar pune presiune sănătoasă pe lanțul administrativ, fără să arunce vina pe cetățeni.

Până atunci, cheia pentru tine rămâne disciplina dosarului și urmărirea proactivă a pașilor. Recalcularea nu e un privilegiu, ci o obligație legală a statului. Dar, ca să ajungi la deznodământ, ajută procesul să fie cât mai ușor de parcurs de la prima depunere.