Peisaj de iarnă în octombrie. Zonele din țară în care stratul de zăpada a ajuns la 40 de centimetri

Toamna a adus, în mod neașteptat, imagini de iarnă în unele zone ale României. În timp ce o parte din țară se confruntă cu ploi torențiale și temperaturi scăzute, la munte, stratul de zăpadă a ajuns deja la zeci de centimetri. Meteorologii au emis o informare valabilă pentru mai multe zile, avertizând asupra fenomenelor extreme care vor continua să afecteze teritoriul.

Ninsoare viscolită și strat consistent de zăpadă în zonele montane

Conform datelor transmise de Administrația Națională de Meteorologie, începând din noaptea de sâmbătă spre duminică (5/6 octombrie), aria ploilor s-a extins treptat dinspre sud-vest, cuprinzând aproape toată țara. În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 de metri, ploile s-au transformat treptat în lapoviță și ninsoare, iar marți, 7 octombrie, precipitațiile s-au intensificat sub formă de ninsoare viscolită.

Stratul de zăpadă depus a ajuns la valori impresionante pentru această perioadă a anului: 41 de centimetri la stația meteorologică de la Vârful Omu, 22 de centimetri la Bâlea Lac, 18 centimetri în Munții Țarcu și 9 centimetri pe vârful Toaca, în Masivul Ceahlău.

Ploi torențiale și cantități uriașe de apă în sud și est

Pe lângă ninsoare, meteorologii avertizează că și zonele de câmpie și de deal sunt afectate de cantități mari de precipitații. În intervalul 5 octombrie, ora 21:00 – 9 octombrie, ora 10:00, sunt așteptate ploi importante cantitativ, care pot depăși local 70–100 l/mp în Muntenia, Dobrogea și Moldova, mai ales începând de luni seară și până miercuri dimineață.

Cantitățile de apă vor fi considerabile și în restul regiunilor, unde se pot acumula între 25 și 50 l/mp. În aceste condiții, meteorologii au emis o informare meteo de vreme rea, avertizând populația cu privire la riscurile de inundații locale și scăderea accentuată a temperaturilor.

Vânt puternic și temperaturi de toamnă rece în întreaga țară

Pe lângă precipitațiile abundente, vântul va sufla cu putere în sud, est și la munte, depășind frecvent 60–70 km/h în Muntenia, Dobrogea, sudul și centrul Moldovei, dar și în Carpații Meridionali și de Curbură. În restul teritoriului, viteza rafalelor se va situa între 45 și 55 km/h.

Temperaturile au scăzut semnificativ în toată țara, aducând o vreme deosebit de rece pentru începutul lunii octombrie. Maximele se vor încadra, în general, între 12 și 18 grade Celsius, iar minimele vor coborî până la valori de 3–12 grade.

Meteorologii: vreme rece și instabilă până la mijlocul săptămânii

Conform ANM, perioada de instabilitate atmosferică va continua până la mijlocul săptămânii viitoare. În intervalul menționat, vremea se va menține rece în toată țara, iar în zonele montane înalte, ninsorile vor fi temporar viscolite.