Ultima ora
Meteorologii anunță schimbări bruște ale vremii. Cât mai plouă în România
05 oct. 2025 | 20:33
de Vieriu Ionut

Peisaj de iarnă în octombrie. Zonele din țară în care stratul de zăpada a ajuns la 40 de centimetri

METEO - VREME - ANM
Peisaj de iarnă în octombrie. Zonele din țară în care stratul de zăpada a ajuns la 40 de centimetri
Peisaj de iarnă în octombrie

Toamna a adus, în mod neașteptat, imagini de iarnă în unele zone ale României. În timp ce o parte din țară se confruntă cu ploi torențiale și temperaturi scăzute, la munte, stratul de zăpadă a ajuns deja la zeci de centimetri. Meteorologii au emis o informare valabilă pentru mai multe zile, avertizând asupra fenomenelor extreme care vor continua să afecteze teritoriul.

Ninsoare viscolită și strat consistent de zăpadă în zonele montane

Conform datelor transmise de Administrația Națională de Meteorologie, începând din noaptea de sâmbătă spre duminică (5/6 octombrie), aria ploilor s-a extins treptat dinspre sud-vest, cuprinzând aproape toată țara. În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 de metri, ploile s-au transformat treptat în lapoviță și ninsoare, iar marți, 7 octombrie, precipitațiile s-au intensificat sub formă de ninsoare viscolită.

Stratul de zăpadă depus a ajuns la valori impresionante pentru această perioadă a anului: 41 de centimetri la stația meteorologică de la Vârful Omu, 22 de centimetri la Bâlea Lac, 18 centimetri în Munții Țarcu și 9 centimetri pe vârful Toaca, în Masivul Ceahlău.

Vezi și:
Iarna a venit mai devreme în România. În Parâng și Harghita s-a depus primul strat de zăpadă. Imagini de poveste
Oraşul din România în care s-au înregistrat -6,4 grade, duminică dimineaţă. Iarna a venit mai devreme pentru aceşti români

Ploi torențiale și cantități uriașe de apă în sud și est

Pe lângă ninsoare, meteorologii avertizează că și zonele de câmpie și de deal sunt afectate de cantități mari de precipitații. În intervalul 5 octombrie, ora 21:00 – 9 octombrie, ora 10:00, sunt așteptate ploi importante cantitativ, care pot depăși local 70–100 l/mp în Muntenia, Dobrogea și Moldova, mai ales începând de luni seară și până miercuri dimineață.

Cantitățile de apă vor fi considerabile și în restul regiunilor, unde se pot acumula între 25 și 50 l/mp. În aceste condiții, meteorologii au emis o informare meteo de vreme rea, avertizând populația cu privire la riscurile de inundații locale și scăderea accentuată a temperaturilor.

Vezi Galerie 5 Imagini

Sursă foto: Facebook

Vânt puternic și temperaturi de toamnă rece în întreaga țară

Pe lângă precipitațiile abundente, vântul va sufla cu putere în sud, est și la munte, depășind frecvent 60–70 km/h în Muntenia, Dobrogea, sudul și centrul Moldovei, dar și în Carpații Meridionali și de Curbură. În restul teritoriului, viteza rafalelor se va situa între 45 și 55 km/h.

Temperaturile au scăzut semnificativ în toată țara, aducând o vreme deosebit de rece pentru începutul lunii octombrie. Maximele se vor încadra, în general, între 12 și 18 grade Celsius, iar minimele vor coborî până la valori de 3–12 grade.

Grosimea stratului de zăpadă

Grosimea stratului de zăpadă

Meteorologii: vreme rece și instabilă până la mijlocul săptămânii

Conform ANM, perioada de instabilitate atmosferică va continua până la mijlocul săptămânii viitoare. În intervalul menționat, vremea se va menține rece în toată țara, iar în zonele montane înalte, ninsorile vor fi temporar viscolite.

„În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 de metri, temporar vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare, iar marți va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă”, se precizează în informarea transmisă de meteorologi.

Vreme de iarnă în octombrie: ploi, vânt puternic și ninsori viscolite la altitudini mari, avertizează ANM
Recomandări
Cum să elimini petele de calcar de pe suprafețele din sticlă rapid și ușor
Cum să elimini petele de calcar de pe suprafețele din sticlă rapid și ușor
Cum alegi uleiul potrivit pentru gătit. Recomandările specialiștilor în nutriție
Cum alegi uleiul potrivit pentru gătit. Recomandările specialiștilor în nutriție
Scandal într-un mall din București: două femei au furat haine și au bătut angajatele. A fost nevoie de 3 oameni pentru a o stăpâni pe una dintre ele
Scandal într-un mall din București: două femei au furat haine și au bătut angajatele. A fost nevoie de 3 oameni pentru a o stăpâni pe una dintre ele
Concertul lui Robbie Williams din Turcia a fost interzis din „motive de securitate”. Problema, legată de ziua aleasă pentru show
Concertul lui Robbie Williams din Turcia a fost interzis din „motive de securitate”. Problema, legată de ziua aleasă pentru show
Sorin Oprescu, audiat luni în Grecia în perspectiva extrădării în România. Ce întrebare cheie îi va pune procurorul
Sorin Oprescu, audiat luni în Grecia în perspectiva extrădării în România. Ce întrebare cheie îi va pune procurorul
Cel mai mare lac heliotermic din lume este în România. Ce fenomen de produce acolo, este căutat de turiști din toată Europa
Cel mai mare lac heliotermic din lume este în România. Ce fenomen de produce acolo, este căutat de turiști din toată Europa
Cum oprești funcțiile AI pe telefon și PC: iPhone (Apple Intelligence), Samsung (Galaxy AI), Facebook, WhatsApp, Instagram (Meta AI), Google (Gemini) și Microsoft (Copilot)
Cum oprești funcțiile AI pe telefon și PC: iPhone (Apple Intelligence), Samsung (Galaxy AI), Facebook, WhatsApp, Instagram (Meta AI), Google (Gemini) și Microsoft (Copilot)
De ce au acceptat autoritățile elene să-l rețină din nou pe Sorin Oprescu. Ce șanse are fostul primar să evite extrădarea: „Nu mai sunt portițe”
De ce au acceptat autoritățile elene să-l rețină din nou pe Sorin Oprescu. Ce șanse are fostul primar să evite extrădarea: „Nu mai sunt portițe”
Revista presei
Adevarul
Andrei Caramitru explică piesa trupei Taxi „Când rinocerii” care a stârnit discuții aprinse în mediul online. „Noi rinocerizam oamenii din școală”
Playsport.ro
Rapid, noul lider din România. Giuleștenii au câștigat cu Farul și au depășit-o pe Craiova: ”Mă bucur enorm de mult”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop luni, 6 octombrie 2025. Zodia care trece printr-o schimbare importantă
Playtech Știri
Codin Maticiuc a dezvăluit că mama sa are din nou cancer. Apelul făcut de el, de lângă patul de spital al femeii
Playtech Știri
Horoscop chinezesc 6-12 octombrie. Zodia care are noroc dublu în această săptămână
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...