Strat de zăpadă de 50 cm. Cât ține vremea rea și ce regiuni vor fi cele mai afectate de ninsori

România se pregătește pentru o perioadă de vreme extremă, cu ninsori abundente, vânt puternic și ploi torențiale, care vor afecta în special regiunile montane și zonele subcarpatice. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a avertizat că stratul de zăpadă în zonele de munte, la altitudini de peste 1500 de metri, va ajunge până la 50 de centimetri, iar fenomenele extreme se vor menține câteva zile.

Zonele afectate

Conform prognozelor ANM, între 2 și 4 octombrie 2025, ninsorile și lapovița vor fi abundente în județele Sibiu, Alba, Vâlcea și Caraș-Severin, iar vântul va atinge viteze de 70-80 km/h, determinând viscol puternic și vizibilitate redusă. În zonele joase și în dealurile subcarpatice se vor înregistra ploi importante cantitativ, cu acumulări de apă de până la 90 litri/mp, ceea ce poate provoca inundații locale și probleme în trafic.

Meteorologii atenționează că stratul de zăpadă de 50 cm nu va fi uniform și va fi mai consistent pe crestele montane și în zonele cu altitudine mai mare, unde temperaturile scăzute vor favoriza depunerea rapidă a zăpezii. Fenomenele de viscol și rafalele puternice vor crea, de asemenea, riscuri pentru drumurile montane și accesul în anumite localități.

Durata vremii severe

Vremea rea va persista până cel puțin 4 octombrie 2025, cu intensificări ale ninsorilor și ale vântului începând din dimineața zilei de 2 octombrie. Specialiștii ANM avertizează că, în această perioadă, condițiile meteo vor fi neobișnuit de severe pentru începutul lunii octombrie, marcând o adevărată “iarnă timpurie” în zonele montane.

Recomandări pentru populație

Autoritățile fac apel la populație să fie extrem de prudenți și să respecte indicațiile oficiale:

Evitați deplasările în zonele montane pe durata ninsorilor și a viscolului.

Informați-vă constant despre evoluția vremii, consultând site-urile ANM și avertizările meteo.

Pregătiți locuințele pentru temperaturi scăzute: asigurați-vă că izolarea termică este eficientă și că sursele de încălzire funcționează corect.

Protejați autoturismele: verificați antigelul, anvelopele de iarnă și echipamentele de siguranță.

În localitățile afectate de ploi, curățați șanțurile și rigolele pentru a preveni inundațiile.

Drumurile și trotuarele trebuie degajate de zăpadă și gheață pentru a evita accidentele.

Această perioadă de vreme extremă arată că toamna 2025 va fi caracterizată de instabilitate accentuată, cu alternanțe între precipitații abundente și intervale cu temperaturi neobișnuit de scăzute pentru această perioadă. Meteorologii recomandă populației să se adapteze rapid la condițiile meteo și să ia măsuri preventive, mai ales în regiunile montane și subcarpatice.