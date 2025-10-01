Ninsori abundente şi viscol, în România. Vremea se strică în toată ţara

România se pregătește să intre într-un episod de vreme severă la începutul lunii octombrie, cu temperaturi mult mai scăzute decât ar fi normal pentru această perioadă a anului. Între 2 și 3 octombrie, meteorologii anunță ploi abundente, lapoviță, ninsori la munte și intensificări semnificative ale vântului, în special în sud și sud-est. Situația va aduce un disconfort accentuat și va crea condiții dificile de circulație, în special în zonele montane.

Ploi abundente în sud și sud-est

Conform prognozelor, regiunile sud-vestice, sudice și sud-estice vor fi cele mai afectate de precipitații. Aici, ploile vor fi constante și abundente pe tot parcursul intervalului, cu acumulări de apă între 20 și 40 l/mp. În anumite zone din Oltenia, dar și local în vestul Munteniei, cantitățile de apă vor depăși chiar și 45–60 l/mp.

Restul regiunilor vor fi afectate într-o măsură mai mică, însă ploile nu vor lipsi. În Banat, acestea vor fi răspândite pe arii mai largi, în timp ce în Transilvania și Dobrogea vor apărea local. În alte părți ale țării, precipitațiile vor fi mai degrabă izolate, dar vor contribui la menținerea unei atmosfere reci și instabile.

Ninsori la munte și strat de zăpadă consistent

Cea mai spectaculoasă schimbare de vreme se va resimți în zonele montane, unde precipitațiile vor deveni mixte. La altitudini de peste 1400 de metri, acestea se vor transforma în ninsori, fenomen neobișnuit pentru începutul lunii octombrie.

În special în Carpații Meridionali, cantitățile de zăpadă ar putea fi considerabile, ducând la formarea unui strat consistent. Această situație ar putea îngreuna circulația pe drumurile montane și ar necesita echiparea corespunzătoare a vehiculelor.

Vânt puternic și disconfort termic accentuat

Pe lângă precipitații, vântul va reprezenta un alt factor de disconfort major. Intensificările vor fi resimțite în sudul și sud-estul țării, unde viteza vântului va atinge frecvent 50–60 km/h. Zonele cele mai expuse, precum Bărăganul, Carpații de Curbură și litoralul, vor înregistra rafale chiar mai puternice, care pot depăși 65–75 km/h.

Aceste condiții vor accentua senzația de frig și vor face ca temperaturile să fie percepute ca fiind și mai scăzute decât cele indicate de termometre.

Temperaturile scad sub normalul perioadei

Valorile termice din aceste zile vor fi neobișnuit de mici pentru început de octombrie. Temperaturile maxime se vor situa între 5 și 15 grade Celsius, iar minimele vor coborî până la -1 grad în unele regiuni. Doar litoralul va înregistra valori ușor mai ridicate, de până la 8 grade Celsius, însă și acolo vântul puternic va amplifica senzația de frig.

Episodul de vreme rece și instabilă care va afecta România între 2 și 3 octombrie aduce condiții meteo severe, cu ploi abundente, vânt intens și ninsori în zonele montane. Șoferii care tranzitează drumurile montane trebuie să fie pregătiți pentru apariția stratului de zăpadă, iar populația din sud și sud-est ar trebui să se aștepte la ploi torențiale și rafale puternice de vânt. Toate aceste fenomene fac ca începutul lunii octombrie să semene mai degrabă cu mijlocul iernii decât cu toamna timpurie.