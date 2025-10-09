Ultima ora
Vei plăti 20 de lei/zi în București, dacă ești din provincie și vii cu mașina. De ce nu este vorba doar despre a strânge bani la buget
09 oct. 2025 | 17:26
de Diana Dumitrache

Părinții care pot lucra 8 zile pe lună de acasă. Legea tocmai a fost promulgată

ACTUALITATE
Unii părinți pot lucra 8 zile pe lună de acasă (Foto: Profimedia)

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care acordă salariaților ce au în întreținere copii cu handicap, cu vârsta de până la 18 ani, dreptul de a lucra 8 zile pe lună la domiciliu sau în regim de telemuncă. Măsura se aplică în condițiile Legii nr. 81/2018 privind telemunca, cu excepția cazurilor în care natura activității nu permite acest mod de lucru.

Unii părinți pot lucra 8 zile pe lună de acasă

Actul normativ completează articolul 118¹ din Codul muncii și vizează sprijinirea părinților care se confruntă cu situații speciale, oferindu-le posibilitatea de a îmbina mai ușor viața profesională cu responsabilitățile familiale.

Legea mai prevede că părinții care au în grijă doi sau mai mulți copii cu handicap beneficiază, suplimentar, de câte două zile de muncă la domiciliu sau telemuncă pentru fiecare copil în plus.

De aceste prevederi pot beneficia, prin excepție, și salariații care au în întreținere copii gemeni, tripleți sau multipleți cu vârsta de până la 18 ani.

Pentru a obține dreptul la aceste zile de lucru de acasă, părinții trebuie să depună o cerere însoțită de certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului, emis conform legii.

Noua reglementare reprezintă un pas important pentru sprijinirea familiilor cu copii cu nevoi speciale, oferindu-le mai multă flexibilitate și timp pentru îngrijirea acestora.

Zile libere rămase în 2025

Anul 2025 aduce în România 17 zile libere legale oficiale, dintre care 13 cad în zile lucrătoare, iar 4 coincid cu weekendul. Astfel, mulți angajați își pot planifica deja restul anului, știind ce zile mai pot fi neocupate de muncă. Zilele libere care rămân de valorificat în 2025 includ cele ce cad în zile lucrătoare: de exemplu, 1 decembrie (luni) – Ziua Națională, 25–26 decembrie (joi și vineri) – Crăciunul.

  • 1 decembrie – Ziua Națională (Luni)
  • 25 decembrie – Crăciun (Joi)
  • 26 decembrie – A doua zi Crăciun (Vineri).
