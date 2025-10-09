Pană majoră la Microsoft 365: milioane de utilizatori n-au putut accesa Teams și Exchange Online

O nouă întrerupere masivă a serviciilor Microsoft a afectat, începând din 8 octombrie 2025, platforma Microsoft 365, blocând accesul utilizatorilor la aplicații esențiale precum Teams, Exchange Online și chiar la centrul de administrare. Compania din Redmond a confirmat incidentul și a precizat că lucrează la remedierea problemelor, care au fost raportate la nivel global.

Pană a fost catalogată drept „incident critic” în Service Health Dashboard, ceea ce indică un impact semnificativ asupra utilizatorilor și asupra funcționării serviciilor în cloud. Deși Microsoft nu a oferit o listă clară a regiunilor afectate, rapoartele provenite de la clienți din Europa, America de Nord și Asia sugerează că defecțiunea are o amploare considerabilă.

Potrivit comunicatului oficial transmis de Microsoft, întreruperea afectează nu doar aplicațiile principale, ci și sistemele de autentificare Multi-Factor Authentication (MFA) și Microsoft Entra single sign-on (SSO). Cu alte cuvinte, mulți utilizatori nu reușesc să se conecteze la conturile lor de serviciu, iar mesajele de verificare MFA nu mai sunt livrate.

„Unii utilizatori care încearcă să acceseze serviciile Microsoft 365, inclusiv Microsoft Teams și Exchange Online, nu se pot autentifica sau nu primesc mesajele MFA necesare pentru conectare”, a transmis compania într-un anunț de stare a serviciului.

Mesajul de eroare întâlnit de majoritatea utilizatorilor sună familiar:

„Ne pare rău, ceva nu a funcționat. Te rugăm să reîmprospătezi pagina peste câteva minute. Dacă problema persistă, vizitează status.cloud.microsoft pentru actualizări privind incidentele cunoscute.”

Specialiștii Microsoft au explicat că defecțiunea pare legată de un dezechilibru apărut într-o parte a infrastructurii de servicii dependente — o problemă care afectează funcționarea directoarelor și autentificarea utilizatorilor. Într-un update transmis la 30 de minute după confirmarea incidentului, compania a precizat că inginerii lucrează la „rebalansarea” acestor servicii pentru a oferi o soluție temporară și pentru a restabili accesul treptat.

Deși Microsoft nu a confirmat cauza exactă, mai multe surse din industrie au indicat că ar putea fi vorba despre o problemă apărută în sistemele interne de gestionare a autentificării în cloud — un punct nevralgic deja afectat și în incidente anterioare.

O nouă întrerupere într-o serie de incidente recente

Pană din octombrie 2025 nu este un eveniment izolat. În ultimele luni, Microsoft s-a confruntat cu mai multe probleme similare care au perturbat activitatea companiilor și a instituțiilor ce depind de suita Microsoft 365.

În ianuarie 2025, un incident de autentificare a blocat temporar accesul utilizatorilor la aplicațiile Office 365, iar în iulie, administratorii conturilor business și enterprise nu au putut accesa centrul de administrare. Doar o lună mai târziu, în august, o altă defecțiune a afectat Office.com și asistentul AI Copilot, lăsând zeci de mii de utilizatori din America de Nord fără acces la instrumentele de lucru.

Această succesiune de întreruperi ridică semne de întrebare privind stabilitatea infrastructurii cloud a Microsoft, în special într-un moment în care tot mai multe companii își bazează activitatea zilnică pe serviciile sale.

Pentru companiile afectate, impactul este semnificativ: întreruperile în Teams afectează colaborarea internă și ședințele, iar problemele din Exchange Online paralizează comunicarea prin e-mail. În cazul organizațiilor care folosesc autentificarea SSO pentru accesul la alte platforme, efectul în lanț este și mai grav — angajații nu pot accesa aplicațiile critice de lucru, ceea ce duce la pierderi de productivitate și întârzieri în activitățile curente.

Eforturi de remediere și transparență limitată

Microsoft a declarat că actualizează în timp real informațiile despre incident pe pagina oficială Service Health Status, unde clienții pot urmări progresul echipei de ingineri. Totuși, unii utilizatori s-au plâns că nu pot accesa nici această pagină din cauza aceleiași probleme de conectare, ceea ce a amplificat frustrarea și confuzia.

Compania nu a oferit un termen estimat pentru rezolvarea completă, dar a precizat că „prioritatea absolută” este restabilirea autentificării MFA și a serviciilor Teams și Exchange. Inginerii lucrează la o „mitigare pe termen scurt” pentru a restabili accesul în mod progresiv, urmând ca ulterior să fie aplicată o soluție definitivă.

Deși Microsoft nu a indicat dacă este vorba despre o eroare internă sau un posibil atac cibernetic, experții în securitate atrag atenția că infrastructura cloud a giganților IT devine tot mai vulnerabilă în contextul creșterii complexității serviciilor integrate.

Pe fondul acestei pene, companiile afectate au fost nevoite să recurgă la soluții alternative de comunicare, inclusiv platforme de mesagerie terțe, pentru a menține continuitatea activității.

Incidentul din 8 octombrie 2025 demonstrează, încă o dată, cât de fragil poate fi echilibrul digital în care operează companiile moderne. Într-o lume în care colaborarea online este esențială, o singură întrerupere a serviciilor Microsoft 365 poate paraliza activitatea a milioane de utilizatori.

Rămâne de văzut dacă Microsoft va reuși nu doar să remedieze problema rapid, ci și să restabilească încrederea clienților săi — o provocare tot mai mare într-o epocă în care dependența de cloud este, paradoxal, și cea mai mare vulnerabilitate a mediului de afaceri.