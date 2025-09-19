Microsoft 365 Copilot va fi instalat automat pe aproape toate calculatoarele cu Windows 11 din lume. Așa nu mai scapi de inteligența artificială

Microsoft a anunțat că aplicația Microsoft 365 Copilot va fi instalată automat pe dispozitivele care au clientul desktop Microsoft 365 începând cu octombrie 2025.

Această decizie face parte din strategia companiei de a integra funcții AI în aplicațiile sale de productivitate, precum Word, Excel și PowerPoint, oferind utilizatorilor acces rapid la experiențe bazate pe inteligență artificială.

Instalarea va fi automată, dar există și anumite excepții

Aplicația Copilot, de fapt o rebranduire a vechii aplicații Microsoft 365, va apărea în meniul Start al Windows-ului și va fi activată implicit.

Decizia de instalare automată a fost influențată de legislația recentă a Uniunii Europene, astfel că dispozitivele din Spațiul Economic European (SEE) nu vor primi automat aplicația.

Microsoft a prezentat Copilot ca un punct central pentru experiențele GenAI, integrându-se în aplicațiile Word, Excel și PowerPoint, dar mulți utilizatori și administratori sunt nemulțumiți de abordarea „opt-in-by-default” adoptată de companie, scrie TechRadar.

Administratorii IT pot să dezactiveze instalarea automată prin Microsoft 365 Apps Admin Center, iar anterior, în 2025, compania introdusese o setare care permitea fixarea aplicației Copilot pe bara de activități.

În esență, aplicația nu este complet nouă, ci oferă funcționalități suplimentare, cum ar fi răspunsuri la întrebări, creare de conținut, redactarea de documente și gestionarea agenților de lucru.

Microsoft susține că aplicația rămâne punctul de plecare pentru a crea, partaja și colabora în cadrul ecosistemului său de aplicații de productivitate.

Ce reacții au avut utilizatorii după decizia Microsoft

Decizia Microsoft de a impune automat Copilot a stârnit deja nemulțumiri în rândul utilizatorilor, care critică metoda intruzivă de promovare a instrumentelor AI.

Instalarea unei noi aplicații care apare automat în meniul Start poate fi considerată excesivă de către mulți, chiar dacă administrarea ei poate fi ajustată de IT.

În ciuda acestor critici, compania continuă să avanseze în integrarea AI în Microsoft 365, încercând să ofere un flux de lucru mai eficient și mai interactiv pentru sarcinile zilnice.

Această schimbare vine într-un moment în care Microsoft se confruntă cu provocări privind adoptarea Windows 11.

Ultimul sistem de operare al companiei a atins aproape paritate cu Windows 10 în iunie 2025 și l-a depășit în iulie, însă evoluțiile recente sugerează o apropiere între cele două platforme, ceea ce poate implica ajustări în funcționalități sau opțiuni.

Așadar, instalarea automată a Microsoft 365 Copilot marchează un pas semnificativ în strategia Microsoft de a integra AI în aplicațiile sale de productivitate.

Deși abordarea poate fi controversată, aplicația oferă instrumente avansate pentru utilizatori, consolidând ecosistemul Microsoft și modul în care oamenii creează, colaborează și gestionează informația pe dispozitivele lor.