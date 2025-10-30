Pană globală la Microsoft: sute de site-uri din lume au fost afectate de o eroare în Azure, inclusiv Heathrow și Minecraft. Care sunt cauzele

O nouă întrerupere majoră a serviciilor Microsoft a provocat miercuri haos în mediul online, afectând mii de site-uri și aplicații la nivel mondial. Platforma Azure, infrastructura cloud care susține o mare parte din internet, a suferit o panne globală cauzată de o eroare de configurare a sistemului DNS, potrivit companiei. Printre serviciile afectate s-au numărat Heathrow Airport, NatWest Bank, Minecraft, dar și numeroase alte platforme comerciale și instituționale din SUA și Europa.

Microsoft a confirmat oficial că a reușit să remedieze problema în jurul orei 21:00 GMT, după ce a restaurat o versiune anterioară a sistemului. Totuși, incidentul ridică semne de întrebare privind dependența globală de infrastructurile cloud ale marilor giganți tehnologici.

Incidentul a fost semnalat pentru prima dată în jurul orei 16:00 GMT, când Downdetector, platforma care monitorizează întreruperile serviciilor digitale, a raportat o creștere masivă a sesizărilor din întreaga lume. Utilizatori din Marea Britanie, Statele Unite și Europa au reclamat probleme la accesarea unor site-uri esențiale, de la magazine online și bănci până la rețele de telecomunicații.

Printre site-urile afectate în Regatul Unit s-au numărat Heathrow Airport, Asda, Marks & Spencer și operatorul O2, iar în SUA, utilizatorii au raportat dificultăți la Starbucks și lanțul de supermarketuri Kroger.

Microsoft a confirmat ulterior că serviciul Azure a suferit o degradare a performanței din cauza unor „probleme DNS” – sistemul care traduce adresele web în adrese IP, permițând accesul către serverele reale. Aceeași cauză a stat, de altfel, și la baza pannei recente din rețeaua Amazon Web Services (AWS), care afectase milioane de utilizatori săptămâna trecută.

Gigantul american a explicat într-un comunicat că problema a fost cauzată de o modificare accidentală de configurare, care a produs efecte neașteptate. Pe scurt, un sistem esențial a fost schimbat „din greșeală”, iar consecințele s-au propagat rapid, afectând infrastructura dependentă de Azure.

Servicii blocate, dezbateri amânate și clienți frustrați

Efectele incidentului s-au făcut simțite în multiple domenii. În Marea Britanie, platforma de online banking a NatWest a fost temporar inaccesibilă, deși aplicațiile mobile și serviciile prin telefon au rămas funcționale. Aeroportul Heathrow a raportat, la rândul său, dificultăți tehnice, iar în Scoția, activitatea Parlamentului Scoțian a fost suspendată după ce sistemul de vot electronic a devenit inutilizabil. Dezbaterea asupra unei legi privind reforma funciară a fost astfel amânată.

Pe rețelele sociale, utilizatorii au semnalat erori diverse în platformele Microsoft 365, Outlook și Teams, unele pagini afișând mesajul: „Uh oh! Something went wrong with the previous request.”

Ironia situației a fost amplificată de faptul că pagina de status a serviciilor Microsoft a devenit inaccesibilă în timpul întreruperii, determinând compania să publice actualizări pe platforma X (fostul Twitter).

Organizația britanică de protecție a consumatorilor Which? a atras atenția că firmele au obligația să-și informeze clienții și să îi sprijine în timpul unor astfel de incidente. „Clienții ar trebui să păstreze dovezi ale plăților eșuate sau întârziate, în cazul în care trebuie să solicite compensații”, a declarat Lisa Webb, expertă în dreptul consumatorilor.

Ea a recomandat ca persoanele afectate să contacteze companiile implicate pentru a cere anularea eventualelor penalizări sau taxe cauzate de imposibilitatea efectuării plăților.

Dependența globală de giganții cloud, o vulnerabilitate în creștere

Deși Microsoft a restabilit rapid funcționalitatea serviciilor, incidentul subliniază o vulnerabilitate structurală a internetului modern: concentrarea infrastructurii digitale globale în mâinile a doar câțiva jucători majori – Microsoft, Amazon și Google.

Conform estimărilor industriei, Microsoft Azure deține aproximativ 20% din piața mondială a serviciilor cloud, fiind esențial pentru funcționarea a sute de mii de aplicații, site-uri și companii.

„O defecțiune într-un sistem precum Azure poate paraliza simultan mii de aplicații și rețele la nivel global”, avertizează dr. Saqib Kakvi, specialist în securitate informatică la Royal Holloway University. „Din motive economice, majoritatea companiilor aleg să-și găzduiască conținutul web pe platformele acestor giganți. Dar, practic, ne punem toate ouăle în trei coșuri.”

Profesorul Gregory Falco, expert în inginerie la Cornell University, explică și el că sistemele cloud nu sunt monolitice, ci „alcătuite din zeci de mii de componente interconectate”. Unele sunt gestionate direct de companii ca Microsoft, în timp ce altele depind de terți parteneri, cum ar fi CrowdStrike — companie care, anul trecut, a provocat accidental o altă întrerupere globală după o actualizare defectuoasă.

Această complexitate face ca orice eroare mică de configurare să poată genera efecte în lanț, cu impact asupra infrastructurilor critice din întreaga lume — de la servicii financiare la transporturi și administrație publică.

Lecția de după incident: reziliență digitală și diversificare

Deși serviciile afectate, de la Heathrow la Minecraft, sunt din nou funcționale, experții avertizează că astfel de incidente vor continua să apară. Soluția, spun ei, nu constă doar în optimizarea tehnică a rețelelor, ci și în diversificarea furnizorilor de cloud, astfel încât un singur punct de defecțiune să nu poată opri jumătate din internet.

Pentru utilizatori, aceste episoade reamintesc cât de dependentă este societatea modernă de infrastructurile digitale globale. De la plățile bancare la sistemele guvernamentale, aproape fiecare aspect al vieții online trece prin rețelele Microsoft, Amazon sau Google — iar când acestea se opresc, lumea digitală se oprește odată cu ele.

Incidentul de miercuri a fost, din fericire, remediat rapid. Dar, după cum avertizează specialiștii, fragilitatea internetului modern rămâne o realitate cu care va trebui să învățăm să trăim.