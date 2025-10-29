Microsoft, dată în judecată pentru presupuse practici înșelătoare. Legătura cu abonamentele Copilot 365

Ultima ora
Comisia Australiană pentru Concurență și Consumatori (ACCC) a intentat un proces împotriva companiei Microsoft, acuzând-o că ar fi indus în eroare aproximativ 2,7 milioane de utilizatori australieni pentru a-i determina să plătească pentru integrarea asistentului AI Copilot în pachetele Microsoft 365.

Potrivit autorității, Microsoft ar fi ascuns posibilitatea de a păstra vechile planuri de abonament la același preț, fără Copilot, și ar fi conceput mesajele de reînnoire într-un mod care sugera că doar trecerea la nivelul superior, ce include asistentul AI, ar permite continuarea serviciului.

Integrarea Copilot și creșterea tarifelor

Microsoft 365, cunoscut anterior ca Office 365, este o suită de aplicații de productivitate care oferă acces la programe precum Word, Excel, PowerPoint, Teams sau OneDrive, în regim de abonament.

Pe 31 octombrie 2024, compania a finalizat integrarea Copilot în serviciul Microsoft 365 pentru utilizatorii din Australia, urmând ca lansarea globală să continue în prima parte a lui 2025.

Noul instrument AI oferă asistență în redactarea de texte, rezumarea documentelor sau explicarea datelor direct în aplicațiile suitei.

Începând cu acea dată, clienții care își reînnoiau abonamentele Microsoft 365 au primit notificări care nu menționau opțiunea de a rămâne pe planul existent fără Copilot.

ACCC a constatat că această opțiune devenea vizibilă doar dacă utilizatorii parcurgeau procesul de anulare a serviciului, un pas puțin probabil pentru cei care doreau, de fapt, să continue utilizarea platformei.

Consecința a fost o creștere semnificativă a prețurilor: cu 45% pentru abonații planului Microsoft 365 Personal și cu 29% pentru cei care utilizau planul Family, fără ca aceștia să fie clar informați despre alternative.

Posibile încălcări ale legislației privind protecția consumatorilor

ACCC susține că acțiunile Microsoft contravin mai multor articole din Legea australiană a protecției consumatorilor. Printre acestea se numără dispozițiile referitoare la comportamente înșelătoare sau la reprezentări false privind prețul, necesitatea ori condițiile unui serviciu.

Autoritatea solicită instanței federale din New South Wales aplicarea de sancțiuni civile, interdicții pentru repetarea unor practici similare și compensarea consumatorilor afectați.

Deoarece lansarea Copilot a fost însoțită de comunicări similare în alte regiuni, este posibil ca acțiuni legale de același tip să apară și în alte țări.

Într-o reacție transmisă publicației BleepingComputer, un purtător de cuvânt al Microsoft a declarat că „transparența și încrederea consumatorilor sunt prioritare pentru companie” și că aceasta „va analiza cu atenție acuzațiile ACCC, colaborând în mod constructiv cu autoritatea de reglementare pentru a asigura respectarea tuturor standardelor legale și etice”.

