Pacientul rănit în explozia din Rahova se întoarce în România. Ce se știe despre starea celorlalți internați

25 oct. 2025 | 20:20
de Iulia Kelt

Pacientul rănit în explozia din Rahova se întoarce în România / Foto: Facebook

Pacientul care a suferit arsuri în urma exploziei de la blocul din Rahova se întoarce în România după ce a fost stabilizat în străinătate.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că acesta va rămâne internat într-o secție de chirurgie plastică din Capitală, unde va continua tratamentul post-operator. Potrivit autorităților, și ceilalți răniți internați în spitalele bucureștene au o evoluție favorabilă.

„Pacientul se întoarce în România, stabilizat, va mai petrece o perioadă într-o secţie clasică, normală, de chirurgie plastică, nemaifiind nevoie de terapie intensivă pentru mari arşi”, a declarat ministrul Alexandru Rogobete la emisiunea Insider Politic, citată de News.ro.

Evoluție favorabilă pentru pacienții tratați în București

Trei dintre pacienții internați la Spitalul Floreasca au fost deja externați, fără complicații ulterioare. De asemenea, pacientul aflat la Spitalul „Bagdasar-Arseni”, care a suferit arsuri sub 15% din suprafața corpului, se află într-o stare bună.

Dintre cei doi copii implicați în incident, unul a fost externat la scurt timp după internare, iar celălalt este încă sub observație medicală, însă medicii afirmă că evoluția sa este una pozitivă.

„Cei trei pacienţi de la Floreasca sunt cu o evoluţie favorabilă, externaţi şi fără complicaţii ulterioare. Pacientul de la Bagdasar, cu arsuri sub 15%, este cu o evoluţie favorabilă.

Din cei doi copii, unul a fost externat imediat, celălalt este sub monitorizare, dar cu o evoluţie bună”, a precizat Rogobete.

Sistemul medical și intervențiile de urgență, coordonate eficient

Ministrul Sănătății a subliniat și buna colaborare dintre instituțiile responsabile în astfel de situații. El a explicat că, în cazurile de urgență majoră, Ministerul Sănătății și Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) sunt notificate simultan, pentru o intervenție rapidă și coordonată.

„Sistemul integrat funcţionează bine. Eu am o relaţie profesională foarte bună cu doctorul Raed Arafat, șeful DSU. Comunicăm în timp real, iar în momentul în care se înregistrează un apel de urgenţă, atât structurile DSU, cât şi Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din Ministerul Sănătăţii sunt anunţate în paralel”, a declarat ministrul.

Explozia blocului din cartierul Rahova a avut loc la începutul lunii octombrie și a provocat mai multe victime, inclusiv copii. Ancheta privind cauzele deflagrației este încă în desfășurare.

