Pompierul care a salvat-o pe fata de 17 ani după explozia din Rahova, mărturii cutremurătoare. ”Oamenii țipau, tânăra se afla fix pe colțul blocului”

Explozia devastatoare din cartierul Rahova, care a ucis trei femei și a rănit grav mai multe persoane, a lăsat în urmă povești pline de eroism și durere. Unul dintre cei care au intrat primii în clădirea distrusă, pompierul Ștefan, a povestit pentru Digi24 clipele de groază trăite în acea dimineață de 17 octombrie, la ora 9 dimineața — momentul în care un apel la 112 a anunțat una dintre cele mai mari tragedii din București din ultimii ani.

Mărturia pompierului care a intervenit la explozie

„A fost o zi normală, ca oricare alta. Mi-am efectuat schimbarea turei de serviciu și a venit apelul. Am fost apelați pe stație radio de către dispecerat privind o explozie pe Calea Rahovei urmată de incendiu”, povestește pompierul, potrivit Digi24.

În doar câteva minute, echipajul format din cinci salvatori a pornit spre locul tragediei. Distanța era mică — aproximativ doi kilometri — dar intensitatea momentului făcea ca fiecare secundă să conteze. Pe măsură ce se apropiau de Calea Rahovei, au înțeles că nu e vorba de un simplu incendiu.

„Calea Rahovei era blocată. Foarte multă lume agitată ne făcea semne unde este evenimentul. Am coborât din mașină pe sensul opus, am traversat calea liniei de tramvai. Am coborât toți din mașină și încă de pe drum am văzut etajele cinci și șase prăbușite”, își amintește Ștefan.

În haosul general, oamenii strigau disperați după ajutor, indicând rude prinse sub moloz.

„Oamenii erau agitați, nu știau în ce parte să fugă, țipau, ne-au indicat cele două victime care erau spulberate de blocul opus, la peste 30 de metri de explozie. Încă de la intrarea în bloc se simțea mirosul înțepător, specific unei explozii. Mult praf, gălăgie, țipete. Oamenii coborau fiecare cum puteau, câteva zeci de oameni”, spune salvatorul.

Ce i-a spus mama fetei de 17 ani

A urmat o cursă contra cronometru. „A contat fiecare secundă”, mărturisește el. Pompierii au început evacuarea etaj cu etaj, printre pereți crăpați și resturi care amenințau să se prăbușească. Într-un moment de neuitat, echipa a reușit să găsească fata de 17 ani care făcea semne disperate cu mâna, cerând ajutor.

„Cu mama adolescentei ne-am întâlnit când am constituit prima dată echipele de căutare-salvare, și colegii mei s-au întâlnit cu mama fetei, care a fost găsită în colțul blocului, și se ruga de noi ‘duceți-vă sus, că fata mea e prinsă sub dărâmături’. (…) Un coleg de-al nostru a intrat în blocul opus să facă o recunoaștere perimetrală și ne-a spus că vede o mână la etajul cinci. Împreună cu alți colegi ne-am asumat pe proprie răspundere să intrăm, să scoatem acea persoană și am intrat, sperând că acea persoană este în viață. Persoana se afla fix pe colțul blocului, nu era prinsă sub dărâmături, doar erau niște haine căzute peste ea de la etajul șapte. Am extras-o cât de repede am putut, știam că fiecare secundă contează pentru ea”, mai povestește Ștefan.

Tânăra a fost salvată, dar pentru alte trei femei a fost prea târziu. Explozia a ucis trei persoane, a rănit 15 și a distrus casele a 54 de familii. Imaginile de la fața locului i-au marcat chiar și pe salvatorii cu experiență.

„A fost o intervenție dificilă pentru mine, chiar și pentru colegii mei cu 20 de ani vechime, nu s-au întâlnit cu așa ceva în cariera lor”, a spus Ștefan.

Întâmplător, pompierul nu trebuia să fie în tură în ziua tragediei. A schimbat serviciul cu un coleg și a ajuns, fără să știe, în mijlocul dezastrului.