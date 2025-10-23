Stelian Bujduveanu: Guvernul pregătește o hotărâre pentru reconstrucția blocului din Rahova. Păgubiții rămân proprietari

Guvernul României lucrează la o hotărâre menită să ofere un cadru legal pentru reconstrucția blocului distrus în urma exploziei devastatoare din cartierul Rahova. Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat joi că noul act normativ va permite Primăriei Municipiului București să intervină direct în astfel de situații de urgență, asigurând totodată că persoanele afectate își vor păstra dreptul de proprietate asupra locuințelor.

Stelian Bujduveanu, despre cadrul legal pentru reconstruirea blocului

„Discuția pe care am avut-o cu ministrul Dezvoltării, una foarte bună, și cu primul ministru, este ca în HG-ul pe care urmează să-l adopte Guvernul României să existe posibilitatea ca primăriile, și în situația de față Primăria Capitalei, să poată hotărî dacă doresc să reconstruiască imobile în situații de avarie. Noi nu suntem pregătiți pentru o calamitate ca și stat, cu legislația. Este pentru prima dată când ne-am lovit de asemenea situație și am realizat că avem procedură pentru a consolida imobile, dar n-avem procedură pentru a interveni în situații excepționale, iar în momentul de față suntem într-o situație excepțională și trebuie să revenim rapid cu o soluție. După ce Guvernul adoptă hotărârea de Guvern, vom avea acest plan local de intervenție în situații de urgență prin care vom reconstrui imobilele oamenilor, rămânând în proprietatea lor”, a declarat Bujduveanu.

Explozia din Rahova, produsă în urmă cu câteva zile, a distrus un bloc de locuințe și a lăsat zeci de familii fără adăpost. Chiar dacă nu au fost afectate toate apartamentele, oamenii au fost evacuați, din motive de siguranță. În contextul tragediei, autoritățile au realizat că actuala legislație nu prevede mecanisme clare pentru reconstrucția imobilelor afectate de dezastre. Noua hotărâre de guvern vine, astfel, să acopere acest vid legislativ, permițând intervenția rapidă a administrației locale.

Controale extinse la rețeaua de gaze

Pe lângă măsurile de reconstrucție, edilul a anunțat declanșarea unor controale extinse la conductele de gaze din Capitală, pentru a preveni producerea unor noi accidente.

„Vom monitoriza inopinat contoarele și intrările în bloc, pentru că inițial trebuie să verificăm dacă aceste supape, dacă aceste sigilii sunt în regulă, pentru că în momentul de față avem niște sigilii decorative. Revenim la problema de proximitatea de un cablu de curent, pe legislație astăzi nu este permis să se construiască o țeavă de gaz lângă un cablu de curent. De aceea așteptăm ancheta să fie finalizată. Noi am comunicat toate informațiile pe care le avem de la furnizori, de la distribuitori, pentru a fi cât mai rapid finalizate”, a adăugat edilul.

Stelian Bujduveanu a mai precizat că verificările se vor face în colaborare cu ANRE și Distrigaz, în special în zonele unde există suspiciuni privind sigiliile sau contoarele de gaze.

„Vom face controale cu ANRE și Distrigaz în perioada următoare pentru a depista dacă mai există asemenea situații. Am încurajat toți bucureștenii care simt sau dacă au simțit vreun miros pregnant de gaz să sune imediat la 112”, a transmis edilul.

Potrivit informațiilor preliminare din anchetă, deflagrația din Rahova ar fi fost provocată de o acumulare de gaze provenite dintr-o fisură apărută în subteran, la o țeavă instalată în jurul anului 2000. Conducta de gaz era amplasată periculos de aproape de un cablu electric montat încă din 1980, ceea ce ar fi putut provoca un scurtcircuit și, implicit, fisurarea conductei.