01 sept. 2025 | 09:39
de Vieriu Ionut

Pachetul 2 aduce o nouă formulă pentru impozitul auto. Vești proaste pentru șoferii de mașini electrice

Pachetul 2 aduce o nouă formulă pentru impozitul auto. Vești proaste pentru șoferii de mașini electrice
Guvernul schimbă formula impozitului auto

Românii care dețin un autoturism se pregătesc pentru o schimbare importantă în ceea ce privește taxarea mașinilor. Pachetul 2 de reforme fiscal-bugetare, anunțat de Guvern, propune un sistem complet nou pentru calculul impozitului auto. Măsura are ca obiectiv atât creșterea veniturilor la bugetul de stat, cât și stimularea înnoirii parcului auto național, în care mașinile vechi și poluante încă ocupă un procent semnificativ.

Cum va fi calculat impozitul auto

Noua formulă va fi aplicată de la începutul anului viitor și introduce un principiu clar: „poluatorul plătește”. Astfel, taxele nu vor mai fi stabilite exclusiv în funcție de capacitatea cilindrică, așa cum se întâmplă acum, ci și în funcție de norma de poluare Euro a vehiculului.

Reprezentanții autorităților au explicat că baza de calcul rămâne aceeași, dar intervine un element suplimentar.

„Calculul impozitelor se păstrează pe capacitatea cilindrică. Elementul de noutate care apare este norma euro. În funcţie de norma euro se creşte sau se scade impozitul.”, a declarat Iulian Ilie, reprezentant al Direcției de Taxe Sector 3.

Această schimbare va aduce diferențe semnificative între șoferi. Cei care dețin mașini mai vechi, cu norme de poluare reduse, vor resimți creșteri substanțiale. În schimb, proprietarii de autoturisme performante, dar mai puțin poluante, ar putea beneficia de reduceri.

Exemple de creșteri și reduceri

Conform noii formule, pentru un autoturism cu motor de 1.600 cm³, impozitul se va dubla, crescând de la 88 de lei la 176 de lei pe an. De asemenea, șoferii care până acum erau scutiți de plată vor trebui să achite o taxă minimă de 80 de lei anual.

Situația este diferită pentru posesorii unor vehicule puternice, dar încadrate în norme de poluare mai stricte. Pentru o mașină cu motor de 3,5 litri Euro 4, impozitul va scădea de la 6.370 de lei la 5.202 lei, ceea ce arată că noua schemă nu are ca scop doar majorarea taxelor, ci și recompensarea celor care aleg variante mai puțin poluante.

Critici din partea specialiștilor

Reforma fiscală nu a fost însă primită cu entuziasm de toată lumea. Analistul fiscal Dan Schwartz a criticat modul în care autoritățile au gândit modificările.

„Ideea de a percepe impozite şi taxe doar pentru că ai nevoie de bani este o idee care nu ar trebui să existe într-un sistem fiscal modern. Ţine de Evul Mediu, atunci când regii voiau să plece la război şi mai introduceau un impozit, mai măreau o zeciuială.”, a spus acesta.

Impactul asupra parcului auto din România

Executivul susține însă că măsura este necesară pentru a reduce numărul de mașini vechi și poluante. Statisticile arată că România are peste 8,6 milioane de autoturisme înmatriculate, dintre care aproape 3 milioane se încadrează la norma Euro 4 și au până la 19 ani vechime. Doar un sfert din vehicule au sub 15 ani, ceea ce explică de ce autoritățile vor să stimuleze achiziția unor modele mai noi și mai prietenoase cu mediul.

Când vor intra în vigoare schimbările

Deși măsurile ar fi trebuit adoptate până la sfârșitul lunii august, Guvernul a anunțat amânarea deciziei. Premierul Ilie Bolojan a precizat că pachetul de reforme va fi discutat într-o ședință programată pentru 31 august. Ulterior, Executivul urmează să își asume răspunderea în Parlament pe toate cele șase proiecte care compun Pachetul 2 fiscal-bugetar.

Astfel, noile reguli pentru impozitul auto ar putea fi adoptate în mod oficial la începutul lunii septembrie, pentru ca aplicarea să înceapă de la 1 ianuarie anul viitor.

Pachetul 2 de reforme fiscale aduce o schimbare semnificativă pentru toți șoferii români. Noua formulă a impozitului auto va penaliza mașinile vechi și poluante și va oferi reduceri pentru vehiculele mai noi și mai puțin dăunătoare mediului.

În timp ce unii șoferi se vor confrunta cu taxe duble, alții vor plăti mai puțin decât până acum. Cert este că modificările vor avea un impact major atât asupra bugetului familiilor, cât și asupra pieței auto din România.

