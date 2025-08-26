Coaliția ar renunța la interzicerea cumulului pensie-salariu la stat. Măsura, scoasă din Pachetul doi de reforme fiscale (surse)

Coaliția de guvernare ar fi decis să renunțe la prevederea privind interzicerea cumulului pensie-salariu la stat, măsură care fusese inițial inclusă în Pachetul doi de reforme fiscale pentru reducerea deficitului, potrivit unor surse politice. Decizia vine pe fondul discuțiilor intense dintre partidele din coaliție și al presiunilor din domenii esențiale precum educația și sănătatea, unde o astfel de restricție ar fi afectat grav funcționarea instituțiilor.

S-ar putea renunța la interzicerea cumulului pensie-salariu la stat

Prevederea care interzicea cumulul pensie-salariu la stat a fost eliminată din Pachetul doi de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului, în urma discuțiilor din coaliție, au declarat surse politice. O nouă ședință a coaliției este programată marți, la Palatul Victoria, pentru a continua negocierile privind reforma administrației locale.

Potrivit acelorași surse, liderii coaliției au renunțat la această măsură deoarece ar fi afectat domenii deja vulnerabile, precum educația și sănătatea. În plus, Curtea Constituțională a declarat, în noiembrie 2023, neconstituțională legea care interzicea bugetarilor cumulul pensiei cu salariul.

Marți, de la ora 17.00, coaliția urmează să finalizeze măsurile din Pachetul doi, având pe agendă reforma administrației locale – capitol unde PSD a venit cu mai multe amendamente. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a precizat înaintea ședinței că există deja o înțelegere asupra propunerilor ce vizează domeniile sănătății, Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Justiției, dar că mai rămân de clarificat măsurile fiscale și cele referitoare la administrație.

Grindeanu a subliniat că Ministerul Dezvoltării trebuie să țină cont de propunerile formulate de Asociația Municipiilor, UNCJR și de primăriile din întreaga țară.