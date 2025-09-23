Orașul din România unde s-au înregistrat 32 de grade în această după-amiază. Vremea se răcește brusc în următoarele zile

Deși ne apropiem de finalul lunii septembrie, temperaturile au rămas la valori de vară în vestul țării. Marți după-amiază, la ora 16.00, termometrele indicau 32 de grade Celsius la Sânnicolau Mare, fiind cel mai ridicat nivel din România.

Temperaturi de vară, la final de septembrie

Și alte orașe au înregistrat valori ridicate: 31 de grade la Timișoara, Arad, Lugoj, Banloc, Jimbolia și Chișineu-Criș, dar și în sud-vest, la Reșița, Oravița sau Moldova Veche, unde s-au raportat 30 de grade. Temperaturile au fost la fel de mari și în Giurgiu, Bozovici, Gurahonț, Holod sau Vărădia de Mureș. La Oradea s-au atins 29 de grade, iar în Oltenia, Calafat, Craiova și Târgu Jiu au fost măsurate 28 de grade. Bucureștiul a înregistrat aceeași valoare.

După acest episod de căldură neobișnuită pentru perioada calendaristică, meteorologii anunță o răcire bruscă a vremii începând de miercuri, 24 septembrie. Valorile termice vor scădea treptat în vestul, nordul și nord-estul țării, iar ploile vor reveni. Acestea se vor semnala mai ales în zonele montane, dar și local în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova. Precipitațiile vor avea caracter de aversă, iar pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice.

Vântul va sufla mai intens în regiunile estice, cu rafale de 40–50 km/h, iar pe timpul nopții va deveni mai puternic și în sud, izolat și în restul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade în nordul Moldovei și 32 de grade în sudul Banatului, ceea ce înseamnă diferențe mari de la o regiune la alta.

Joi: răcire accentuată și ploi

Pentru joi, 25 septembrie, meteorologii prognozează o răcire semnificativă în aproape toată țara. Cerul va fi temporar noros, iar ploile vor fi frecvente în vest, nord-vest și centru, extinzându-se local și în restul regiunilor. În unele zone, cantitățile de apă vor fi mai însemnate, iar descărcările electrice nu vor lipsi.

Vântul va sufla cu putere în sudul Banatului, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, dar se va face simțit și, izolat, în celelalte zone. Maximele termice vor scădea considerabil, urmând să se situeze între 11–12 grade în estul Transilvaniei și nordul Moldovei și cel mult 26 de grade în sudul Banatului.

Astfel, după câteva zile cu atmosferă de vară, România va trece rapid la valori termice de toamnă autentică, însoțite de ploi și vânt.