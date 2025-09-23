Ultima ora
Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
23 sept. 2025 | 17:21
de Diana Dumitrache

Orașul din România unde s-au înregistrat 32 de grade în această după-amiază. Vremea se răcește brusc în următoarele zile

METEO - VREME - ANM
Orașul din România unde s-au înregistrat 32 de grade în această după-amiază. Vremea se răcește brusc în următoarele zile
Temperaturi de vară, la final de septembrie (Foto: Profimedia)

Deși ne apropiem de finalul lunii septembrie, temperaturile au rămas la valori de vară în vestul țării. Marți după-amiază, la ora 16.00, termometrele indicau 32 de grade Celsius la Sânnicolau Mare, fiind cel mai ridicat nivel din România.

Temperaturi de vară, la final de septembrie

Și alte orașe au înregistrat valori ridicate: 31 de grade la Timișoara, Arad, Lugoj, Banloc, Jimbolia și Chișineu-Criș, dar și în sud-vest, la Reșița, Oravița sau Moldova Veche, unde s-au raportat 30 de grade. Temperaturile au fost la fel de mari și în Giurgiu, Bozovici, Gurahonț, Holod sau Vărădia de Mureș. La Oradea s-au atins 29 de grade, iar în Oltenia, Calafat, Craiova și Târgu Jiu au fost măsurate 28 de grade. Bucureștiul a înregistrat aceeași valoare.

După acest episod de căldură neobișnuită pentru perioada calendaristică, meteorologii anunță o răcire bruscă a vremii începând de miercuri, 24 septembrie. Valorile termice vor scădea treptat în vestul, nordul și nord-estul țării, iar ploile vor reveni. Acestea se vor semnala mai ales în zonele montane, dar și local în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova. Precipitațiile vor avea caracter de aversă, iar pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice.

Vezi și:
Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează
Val de frig în România. Temperaturi cu 10 grade mai mici față de zilele trecute. Cât ține vremea urâtă, vești proaste de la meteorologi

Vântul va sufla mai intens în regiunile estice, cu rafale de 40–50 km/h, iar pe timpul nopții va deveni mai puternic și în sud, izolat și în restul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade în nordul Moldovei și 32 de grade în sudul Banatului, ceea ce înseamnă diferențe mari de la o regiune la alta.

Joi: răcire accentuată și ploi

Pentru joi, 25 septembrie, meteorologii prognozează o răcire semnificativă în aproape toată țara. Cerul va fi temporar noros, iar ploile vor fi frecvente în vest, nord-vest și centru, extinzându-se local și în restul regiunilor. În unele zone, cantitățile de apă vor fi mai însemnate, iar descărcările electrice nu vor lipsi.

Vântul va sufla cu putere în sudul Banatului, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, dar se va face simțit și, izolat, în celelalte zone. Maximele termice vor scădea considerabil, urmând să se situeze între 11–12 grade în estul Transilvaniei și nordul Moldovei și cel mult 26 de grade în sudul Banatului.

Astfel, după câteva zile cu atmosferă de vară, România va trece rapid la valori termice de toamnă autentică, însoțite de ploi și vânt.

Octombrie aduce frig şi ploi. Prognoza meteo până pe 20 octombrie. Când sunt anunţate zile mai calde
Recomandări
Nicușor Dan, mesaj după întâlnirea cu liderii Coaliţiei: „Românii au făcut numeroase sacrificii în ultimii ani”
Nicușor Dan, mesaj după întâlnirea cu liderii Coaliţiei: „Românii au făcut numeroase sacrificii în ultimii ani”
Cartea de identitate electronică. Cine o poate face „la urgenţă”
Cartea de identitate electronică. Cine o poate face „la urgenţă”
Boala l-a făcut să renunțe la fotbal, muzica i-a vindecat sufletul. Julio Iglesias, vocea inegalabilă care face instrumentele să plângă
Boala l-a făcut să renunțe la fotbal, muzica i-a vindecat sufletul. Julio Iglesias, vocea inegalabilă care face instrumentele să plângă
Cum rezolvi problemele de sincronizare Joy-Con pe Switch 2
Cum rezolvi problemele de sincronizare Joy-Con pe Switch 2
Alocaţiile ajung mai târziu pentru aceşti beneficiari, în octombrie 2025. Când intră banii pe card
Alocaţiile ajung mai târziu pentru aceşti beneficiari, în octombrie 2025. Când intră banii pe card
Internetul cuantic, mai aproape de realitate: Un nou cip permite transmiterea semnalelor prin cabluri de fibră optică standard
Internetul cuantic, mai aproape de realitate: Un nou cip permite transmiterea semnalelor prin cabluri de fibră optică standard
Noile SSD-uri externe de la ADATA funcționează ca niște stickuri USB pentru 2025, dar cu 2000MB/s rată de transfer
Noile SSD-uri externe de la ADATA funcționează ca niște stickuri USB pentru 2025, dar cu 2000MB/s rată de transfer
Cum transformi iPhone-ul în telecomandă pentru Apple TV
Cum transformi iPhone-ul în telecomandă pentru Apple TV
Revista presei
Adevarul
Student român mort în SUA, într-un accident stupid, cu o seară înainte să se întoarcă acasă: s-a dezechilibrat de pe terasa unui restaurant și a căzut în râu
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
În urmă cu 12 ani, Ghiţă Ciobanul devenea celebru datorită unei reclame la telefonie mobilă. Cum arată acum cel mai cunoscut oier din România?
Playtech Știri
Sezonul Balanţei aduce noroc din plin pentru aceste zodii. Vor avea o lună cum nici nu au visat
Playtech Știri
Andreea Antonescu, despre operația de lungire a picioarelor. Înălţimea a fost mereu o „problemă” pentru artistă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...