23 sept. 2025 | 08:46
Vine frigul în România. Temperaturile scad la pragul îngheţului

Vine frigul în România. Temperaturile scad la pragul îngheţului
Toamna aduce vreme rece in Romania. Sursa foto: Profimedia

După mai multe zile cu temperaturi de vară, începutul toamnei aduce o schimbare radicală de vreme. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță răcirea accentuată a aerului începând cu 25 septembrie, însoțită de precipitații în multe regiuni ale țării. Maximele de peste 28–30 de grade vor fi înlocuite, în doar câteva zile, cu valori apropiate de mediile normale pentru sfârșitul lunii septembrie.

Urmează zile friguroase în România

Între 22 și 24 septembrie, România se bucură încă de valori termice ridicate, cu maxime între 28 și 32 de grade și minime de 13–17 grade. Din 25 septembrie însă, vremea intră într-un proces de răcire vizibilă.

Temperaturile diurne coboară la 18–26 de grade, iar nopțile devin tot mai reci, cu 8–12 grade. În intervalul 29 septembrie – 5 octombrie, regimul termic se stabilizează, cu maxime între 20 și 24 de grade și minime de 6–10 grade, apropiate de mediile climatologice.

În zona montană, schimbarea va fi mult mai bruscă, cu maxime între 9 și 12 grade Celsius și minime ce pot ajunge chiar la 0–2 grade Celsius spre finalul lunii reci.

Cum se schimbă vremea pe regiuni

În Transilvania și Maramureș, primele zile ale intervalului aduc încă temperaturi de 26–29 de grade, dar până pe 25 septembrie acestea scad spre 18–21 de grade, cu minime între 6 și 8 grade.

În Moldova, maximele ajung la 24–25 de grade doar la început, apoi se reduc la 17–19 grade, iar nopțile devin răcoroase, coborând la 4–6 grade în jurul datei de 27 septembrie.

Dobrogea începe cu valori de 24–26 de grade Celsius, dar după 25 septembrie acestea scad spre 19–21 de grade Celsius, cu nopți mai reci de 9–11 grade.

Muntenia și Oltenia urmează același trend: de la maxime de 26–30 de grade Celsius la început, acestea se reduc treptat la 19–22 de grade Celsius, cu minime de 6–10 grade.

Ploi și precipitații de sezon

Răcirea aduce și un regim mai activ de precipitații. Între 25 și 30 septembrie sunt prognozate ploi în majoritatea regiunilor, mai ales în Maramureș, Oltenia, Muntenia și zonele montane.

În jurul datei de 29 septembrie, Dobrogea și sud-estul țării vor înregistra și ele precipitații izolate. La munte, vremea rece va fi însoțită de lapoviță și, izolat, de ninsori slabe spre începutul lunii octombrie.

Meteorologii arată că începutul toamnei 2025 marchează trecerea de la temperaturi de vară la un regim termic normal pentru sfârșitul lunii septembrie, cu nopți răcoroase și maxime moderate.

