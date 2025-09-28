Oraşul din România în care s-au înregistrat -6,4 grade, duminică dimineaţă. Iarna a venit mai devreme pentru aceşti români

Ultimele zile de septembrie au adus în România contraste puternice pe plan meteorologic. Dacă în sud și sud-est soarele a reușit să încălzească atmosfera, în centrul țării și în zonele montane s-a simțit un frig pătrunzător, cu valori care au coborât mult sub limita înghețului. Duminica aceasta a rămas în memoria multor români drept o dimineață de iarnă autentică, deși calendarul arată încă toamnă.

Ger de dimineață în centrul țării

Recordul negativ a fost consemnat la Miercurea Ciuc, unde termometrele au indicat –6,4 grade Celsius. Nici localitățile apropiate nu au fost scutite de frig: Joseni a înregistrat –3,8 grade, iar la Întorsura Buzăului s-au resimțit –3,3 grade. În Poiana Stampei, temperaturile au coborât până la –3,1 grade, în timp ce la Toplița au fost –2,7 grade.

Situația nu a fost mai blândă nici în Sfântu Gheorghe, unde s-au înregistrat –1,8 grade, iar în Brașov temperatura a scăzut la –1 grad. Chiar și în Vaslui, un oraș din zona de est a țării, dimineața a adus valori la limita înghețului, cu 0 grade în termometre.

Estul și sud-estul, mai însorite dar răcoroase

Pe parcursul zilei de duminică, condițiile au fost mai blânde în sud și est. Dobrogea și Bărăganul au avut parte de o vreme frumoasă, cu cer mai mult senin și temperaturi de aproximativ 21 de grade. În Moldova sudică și în nordul Munteniei, atmosfera a rămas răcoroasă pentru final de septembrie, maximele oprindu-se la 20 de grade. Spre seară, norii au început să se adune și au existat șanse de ploi slabe trecătoare.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, ziua a fost liniștită, dar răcoroasă. În zona Bacăului, maximele nu au depășit 18 grade, iar prognoza pentru noapte a adus cu sine posibile ploi ușoare.

Vestul și centrul, dominate de nori și ploi slabe

În Transilvania, dimineața a început cu ceață densă și brumă în depresiuni, semn al temperaturilor foarte scăzute. Ulterior, norii au acoperit cerul, iar spre vestul provinciei au apărut câțiva stropi de ploaie.

Și nordul Transilvaniei împreună cu Maramureșul au resimțit frigul matinal, cu condiții de brumă, urmate de o atmosferă schimbătoare și vânt slab. În vestul României, ziua a fost mohorâtă, cu ploi slabe izolate și maxime care nu au trecut de 20 de grade.

Sudul și Oltenia, valori mai ridicate dar tot răcoroase

În Oltenia, cerul a rămas predominant acoperit, iar trecător au căzut câteva ploi. La amiază, temperatura maximă s-a situat în jurul valorii de 21 de grade, în special la Râmnicu Vâlcea.

Mai spre sud, în Lunca Dunării, soarele și-a făcut loc printre nori, iar valorile termice au atins 23 de grade, cele mai ridicate din întreaga țară.

București și zonele montane

În București, ziua a început cu soare, însă spre seară cerul s-a acoperit de nori. Maxima a fost de 22 de grade, iar peste noapte a plouat slab, cu temperaturi minime coborând până la 11 grade în zorii zilei de luni.

La munte, vremea s-a menținut rece. Deși au existat și intervale cu soare, norii au fost prezenți, iar ploile au revenit spre noapte. În masivele înalte, precipitațiile au luat aspect de lapoviță și ninsoare, confirmând faptul că iarna se grăbește să-și facă simțită prezența.