Oficial, din 14 octombrie 2025, toți utilizatorii de calculatoare cu Windows 10 sunt mai expuși la atacuri și escrocherii, după ce suportul Microsoft s-a încheiat

Microsoft a încheiat astăzi, 14 octombrie 2025, suportul pentru Windows 10, la un deceniu de la lansare. Asta înseamnă că sistemul de operare nu va mai primi actualizări de securitate, actualizări de funcții și nici asistență tehnică, ceea ce crește riscul ca utilizatorii să devină ținte pentru malware, viruși și tentative de fraudă online. Compania a transmis că dispozitivele vor continua să funcționeze, dar lipsa patch-urilor regulate le face mai vulnerabile.

Impactul este semnificativ: potrivit estimărilor recente ale StatCounter Global Stats, puțin peste 40% dintre utilizatorii de Windows folosesc încă Windows 10. În România, datele StatCounter arată că în septembrie 2025 aproape 45% dintre PC-urile cu Windows rulau încă Windows 10 (Windows 11 avea circa 54%), ceea ce înseamnă că un număr mare de utilizatori este vizat de încheierea suportului din 14 octombrie 2025. După această dată, Windows 10 nu mai primește actualizări de securitate de la Microsoft, ceea ce crește treptat expunerea la atacuri și înșelătorii online.

Ce se schimbă concret pentru utilizatorii Windows 10

Începând de azi, Windows 10 nu mai primește actualizări de securitate, ceea ce înseamnă că eventualele vulnerabilități descoperite în viitor nu vor fi reparate prin update-uri oficiale. În termeni simpli, fiecare lună care trece fără patch-uri adaugă niveluri suplimentare de risc pentru sistemele rămase pe această versiune. Microsoft a precizat clar că dispozitivele vor continua să pornească și să ruleze aplicațiile curente, dar protecția contra noilor amenințări scade.

Pe lângă riscul direct de atacuri cibernetice, utilizatorii pot observa, în timp, și disfuncționalități ale unor aplicații. Pentru că platforma nu mai primește actualizări de funcții, anumiți dezvoltatori ar putea renunța la suportul oficial pentru Windows 10, ceea ce în practică se poate traduce prin funcționalitate redusă sau incompatibilități. Este, în cuvintele Microsoft, „o parte naturală a ciclului de viață” al software-ului: pe măsură ce apar inovații, acestea se livrează pe versiunile susținute.

Ce opțiuni ai acum: actualizare la Windows 11 sau înscriere în ESU

Dacă hardware-ul permite, actualizarea la Windows 11 este gratuită. Verificarea eligibilității se face din meniul clasic: Start > Settings > Update & Security > Windows Update, apoi „Check for updates”. Mulți utilizatori au primit deja notificări de upgrade. Dacă dispozitivul îndeplinește cerințele minime, trecerea la Windows 11 readuce fluxul de actualizări de securitate și acces la funcții noi.

Pentru sistemele care nu pot fi actualizate, Microsoft oferă programul Windows 10 Consumer Extended Security Updates (ESU). ESU furnizează doar actualizări critice de securitate, fără remedieri de alt tip, fără îmbunătățiri de funcții și fără suport tehnic. Acesta este un colac de salvare temporar, nu o soluție pe termen lung: actualizările extinse se vor încheia pe 13 octombrie anul viitor. Înscrierea se face din aceeași zonă „Windows Update”, unde ar trebui să apară linkul dedicat pentru program.

Indiferent de opțiune, mesajul-cheie este același: a rămâne pe Windows 10 fără un plan (upgrade sau ESU) înseamnă a accepta un risc tot mai mare în fața atacurilor și escrocheriilor online. În plus, pe măsură ce tot mai multe aplicații își mută suportul spre versiunile noi, experiența de utilizare pe Windows 10 se poate degrada treptat, atât din punct de vedere al securității, cât și al compatibilității.

Pașii minimi de protecție, dacă rămâi temporar pe Windows 10

Dacă amâni trecerea pe Windows 11, înscrierea în ESU este cea mai importantă măsură pentru a primi patch-uri critice în perioada de tranziție. În paralel, păstrează-ți browserele și aplicațiile actualizate la zi, dezinstalează software-ul vechi pe care nu îl mai folosești, folosește autentificarea în doi pași acolo unde e posibil și fă copii de siguranță regulate ale datelor importante. În plus, fii atent la tentativele de phishing: odată cu creșterea expunerii, astfel de atacuri devin mai periculoase.

Dacă PC-ul nu îndeplinește cerințele pentru Windows 11, ia în calcul opțiuni pe termen mediu: fie upgrade hardware (acolo unde e posibil și eficient), fie înlocuirea dispozitivului atunci când bugetul permite. Important e să nu transformi perioada fără suport într-una permanentă. Cu fiecare lună care trece fără actualizări de securitate, probabilitatea unui incident crește, iar recuperarea după un atac poate fi mult mai costisitoare decât trecerea la o versiune susținută.