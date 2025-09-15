Trucuri Windows 11 – cum scapi de aplicațiile inutile și obții un sistem mai rapid

Utilizatorii care visează la un Windows 11 mai curat și mai ușor de folosit au acum o soluție practică și gratuită. Proiectul Tiny11 Builder, dezvoltat de NTDEV, a primit o actualizare importantă, compatibilă cu viitoarea versiune 25H2 a sistemului de operare. Acest instrument îți permite să creezi un fișier ISO de instalare personalizat, eliminând încă din start aplicațiile pe care nu le folosești și care încetinesc computerul. De la Copilot, noul asistent AI al Microsoft, până la Teams și Outlook, toate pot dispărea cu un singur click înainte ca Windows să fie instalat.

Tiny11 Builder, actualizare majoră pentru Windows 11

Prin noua ediție, Tiny11 Builder aduce o listă și mai extinsă de programe ce pot fi șterse, inclusiv Edge, OneDrive, Xbox, Clipchamp, Mail & Calendar, PeopleApp, Media Player, hub-uri Office și chiar aplicația Feedback. Rezultatul este un Windows 11 Lite, cu dimensiune redusă, care pornește mai repede, consumă mai puține resurse și îți lasă computerul să ruleze doar ce ai cu adevărat nevoie.

Cea mai nouă versiune a Tiny11 Builder se bazează pe o tehnologie de compresie numită LZX, care micșorează considerabil dimensiunea fișierului de instalare. Această optimizare nu doar economisește spațiu pe disc, ci accelerează procesul de instalare și pornire. În plus, dezvoltatorul NTDEV a lucrat la stabilitatea uneltelor, recunoscând că utilizatorii au așteptat aproape un an pentru această actualizare. Acum, procesul de instalare este mai fiabil, ceea ce îți oferă mai multă siguranță când creezi o versiune personalizată de Windows 11.

Lista extinsă de aplicații eliminabile este punctul central al actualizării. Mulți utilizatori consideră că aplicațiile preinstalate de Microsoft încarcă inutil sistemul și ocupă resurse prețioase. Cu Tiny11 Builder, decizia îți aparține în totalitate: poți păstra doar elementele absolut necesare, iar restul dispare înainte de prima repornire a calculatorului.

Tiny11 Core Builder, varianta pentru teste extreme

Pe lângă actualizarea principală, dezvoltatorul a introdus și Tiny11 Core Builder, un script experimental gândit pentru cei care vor să reducă Windows 11 la minimum. Această opțiune creează un fișier ISO și mai compact, însă vine cu limitări majore: nu permite adăugarea de limbi suplimentare, actualizări sau funcții noi după instalare. Practic, este un teren de testare pentru dezvoltatori și pasionați de experiment, nu o soluție pentru utilizarea de zi cu zi.

Dacă alegi să încerci Tiny11 Core Builder, trebuie să știi că sistemul rezultat va fi extrem de ușor și rapid, dar lipsit de flexibilitate. Este ideal pentru medii de test, mașini virtuale sau calculatoare foarte vechi, însă nu pentru un PC principal pe care te bazezi zilnic. Dezvoltatorul însuși avertizează că această versiune nu este recomandată publicului larg.

Într-o eră în care Microsoft promovează tot mai mult integrarea inteligenței artificiale și a serviciilor cloud, mulți utilizatori preferă simplitatea și controlul. Tiny11 Builder răspunde acestei nevoi, oferindu-ți libertatea de a alege exact ce aplicații rulează pe calculatorul tău. Un Windows 11 mai curat înseamnă mai puține procese în fundal, consum redus de memorie și un start mai rapid, avantaje vizibile mai ales pe sisteme cu hardware modest.

Actualizarea compatibilă cu versiunea 25H2 confirmă că proiectul rămâne activ și că va ține pasul cu evoluțiile oficiale ale Windows. Dacă îți dorești un sistem de operare minimalist, fără Copilot, Teams, Outlook și alte aplicații preinstalate, Tiny11 Builder este una dintre cele mai eficiente căi. Fie că vrei să testezi un Windows ultraușor cu Tiny11 Core Builder, fie că alegi varianta standard pentru uz zilnic, ai acum control complet asupra modului în care arată și funcționează Windows 11 pe computerul tău.