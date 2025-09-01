Ofertă de preț Hidroelectrica, septembrie 2025. Cât vor plăti clienţii casnici pentru energie electrică, potrivit companiei

Într-un context în care piața energiei electrice rămâne subiect sensibil pentru consumatori, stabilitatea prețurilor anunțată de Hidroelectrica reprezintă o veste importantă pentru clienții casnici. Compania de stat, principalul producător de energie din România, a comunicat detalii despre tarifele aplicabile în luna septembrie 2025, oferind totodată lămuriri după unele informații apărute recent în presă.

Oferta Hidroelectrica pentru luna septembrie

Pentru septembrie 2025, Hidroelectrica menține același tarif ca în luna anterioară. Prețul energiei electrice active, incluzând TG (tariful de transport – componenta de introducere a energiei electrice în rețea), este de 0,45329 lei/kWh.

Astfel, compania continuă să ofere clienților casnici un cost final care se situează între 1,06 și 1,14 lei/kWh, TVA inclus, în funcție de tarifele reglementate la fiecare loc de consum din România.

Compania respinge speculațiile privind scumpirile

În urma unor informații apărute pe 22 august 2025 în presă, Hidroelectrica a transmis un mesaj ferm prin care a dorit să elimine orice confuzie legată de eventuale majorări.

„În urma unor informații apărute ieri, 22 august, în presă, Hidroelectrica dorește să clarifice faptul că nu a anunțat, nu a intenționat și nici nu ia în considerare vreo majorare a prețurilor de furnizare a energiei electrice. Compania își menține angajamentul de a avea o ofertă corectă și competitivă pentru clienții săi și reafirmă că nu are în vedere vreo modificare unilaterală a prețurilor pentru contractele existente”, a transmis compania.

De asemenea, reprezentanții au subliniat că achizițiile de energie de pe piață reprezintă o practică normală în industrie și nu sunt un motiv pentru a crește prețurile:

„Achizițiile de energie realizate de către Hidroelectrica din piață reprezintă o practică firească în rândul furnizorilor și nu echivalează cu o creștere a prețurilor. Niciodată nu am intenționat să realizăm furnizarea de energie electrică doar din producție proprie”, au precizat aceștia.

Hidroelectrica, cel mai competitiv furnizor de energie

Hidroelectrica insistă asupra faptului că rămâne cel mai competitiv furnizor de energie de pe piață, având atât capacitatea operațională, cât și logistica necesară pentru a răspunde cererii tot mai mari din partea noilor clienți.

„Hidroelectrica rămâne dedicată furnizării de servicii transparente și conforme cu legislația, asigurând în permanență o informare corectă și completă pentru toți consumatorii săi”, au transmis reprezentanții companiei.

Totodată, aceștia recomandă publicului să consulte exclusiv site-ul oficial al companiei și comunicatele oficiale pentru a fi corect informați.

Profitul companiei și rolul strategic pe piață

Deși rămâne lider de piață, Hidroelectrica a raportat o scădere semnificativă a profitului net în primul semestru din 2025. Rezultatele financiare arată o diminuare de 41%, ajungând la 1,587 miliarde lei, față de 2,69 miliarde lei în aceeași perioadă a anului trecut.

Compania joacă un rol esențial în securitatea Sistemului Energetic Național (SEN), fiind principalul producător de energie electrică din România și cel mai important furnizor de servicii de sistem. Hidroelectrica operează 188 de centrale hidroelectrice și microhidrocentrale, inclusiv cinci stații de pompare, cu o capacitate totală instalată de aproximativ 6,3 GW.

În plus, compania administrează și un parc eolian cu o putere instalată de 108 MW, prin sucursala dedicată de la Crucea. La nivel structural, Hidroelectrica are 7 sucursale hidroelectrice și o capitalizare impresionantă de 54,96 miliarde lei, consolidându-și poziția de cel mai important actor din sectorul energetic românesc.