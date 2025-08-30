PPC reduce prețul la energie aproape de nivelul Hidroelectrica. Care vor fi noile tarife

Piața de energie electrică pentru consumatorii casnici devine tot mai competitivă, iar unul dintre cei mai mari furnizori din România, PPC Energie, a făcut un pas important în această direcție. Compania a lansat, începând cu 26 august 2025, o ofertă nouă pentru clienți, denumită PPC Energie Verde, care aduce tarife reduse și o structură de preț transparentă, apropiindu-se de nivelul Hidroelectrica, liderul pieței la acest capitol. Oferta se adresează tuturor consumatorilor casnici, indiferent dacă sunt deja clienți PPC sau doresc să schimbe furnizorul. Pachetul are un preț fix valabil timp de un an și se bazează exclusiv pe energie din surse regenerabile, un element tot mai căutat de românii preocupați de protecția mediului și de stabilitatea costurilor.

Care sunt noile tarife și cum se compară cu cele anterioare

Conform datelor publicate în comparatorul de oferte ANRE, noul preț pentru energia activă în cadrul PPC Energie Verde este de 0,649 lei/kWh. La această valoare se adaugă tarifele de rețea și taxele specifice fiecărei zone de consum, ceea ce face ca prețul final din factură să varieze între 1,30 și 1,38 lei/kWh.

Structura costului este acum mult mai clară pentru consumatori. Potrivit informațiilor obținute de Economica.net, componenta de achiziție a energiei este de 0,54 lei/kWh, iar marja de furnizare este de 0,10 lei/kWh, prezentată separat conform noilor reguli impuse furnizorilor. Această abordare transparentă permite clienților să înțeleagă exact cum se formează tariful plătit.

Comparativ cu oferta anterioară lansată de PPC în iulie 2025, care prevedea un preț al energiei active de 0,78 lei/kWh, reducerea actuală este de 16%. Această diferență este semnificativă, mai ales pentru consumatorii cu un consum ridicat, care vor observa o scădere importantă în valoarea facturilor lunare.

PPC, aproape de nivelul Hidroelectrica

Prin noua ofertă, PPC își propune să reducă decalajul față de Hidroelectrica, compania care oferă în prezent cel mai mic tarif pentru consumatorii casnici. Diferența dintre prețul final propus de PPC și cel al Hidroelectrica este acum de doar 0,24 lei/kWh, ceea ce marchează o apropiere considerabilă.

Această evoluție arată că liberalizarea pieței și intensificarea concurenței încep să producă efecte concrete, cu beneficii directe pentru consumatori.

Dacă în perioada anterioară liberalizării prețurile erau plafonate, acum furnizorii își ajustează ofertele pentru a atrage clienții, apropiindu-se de niveluri considerate accesibile și echilibrate.

Oferta PPC se situează în prezent pe locul al patrulea în topul celor mai avantajoase tarife de pe piață, după Hidroelectrica, Grenerg și Nova Power and Gas.

Totuși, trebuie menționat că în cazul Grenerg reducerile sunt valabile doar pentru clienții noi, iar Nova Power and Gas are o ofertă fixă doar pe trei luni, ceea ce limitează predictibilitatea costurilor.

În acest context, stabilitatea pe un an a pachetului PPC Energie Verde devine un argument solid pentru consumatori.

O piață în mișcare și beneficii pentru consumatori

Lansarea noii oferte PPC marchează un moment important pentru piața de energie din România. Reducerea de 16% a prețului energiei active și apropierea de tarifele Hidroelectrica arată că furnizorii mari sunt dispuși să își ajusteze strategiile pentru a rămâne competitivi.

Pentru consumatori, acest lucru înseamnă facturi mai mici și mai multă diversitate în alegerea furnizorului. În același timp, componenta ecologică a pachetului, bazată pe energie 100% regenerabilă, aduce un avantaj suplimentar, într-o perioadă în care sustenabilitatea devine un criteriu tot mai important.

Dacă tendința se menține, este posibil ca în perioada următoare să asistăm la o competiție și mai intensă între furnizori, ceea ce va duce la prețuri și mai avantajoase pentru gospodăriile din România.

În acest context, noua ofertă a PPC se conturează drept una dintre cele mai atractive opțiuni pentru clienții casnici în 2025.