Ultima ora
Pană globală de internet: aplicații și site-uri populare, paralizate din cauza unei defecțiuni la Amazon Web Services
21 oct. 2025 | 09:21
de Iulia Kelt

Oamenii de știință au descoperit un nou tip de conexiune între neuroni. Ce înseamnă asta pentru știință, dar pentru suferinzii de Alzheimer?

ȘTIINȚĂ
Oamenii de știință au descoperit un nou tip de conexiune între neuroni. Ce înseamnă asta pentru știință, dar pentru suferinzii de Alzheimer?
Un nou tip de conexiune între neuroni / Foto: Brain Balance

Cercetătorii de la Universitatea Johns Hopkins au identificat un tip complet nou de legătură între neuroni, observat atât în creierul uman, cât și în cel al șoarecilor.

Descoperirea, realizată cu ajutorul microscoapelor de super-rezoluție, ar putea oferi explicații importante despre modul în care se dezvoltă bolile neurodegenerative, precum Alzheimer.

Echipa condusă de neurologul Minhyeok Chang a descoperit mici punți tubulare, denumite „nanotuburi dendritice”, care leagă direct terminațiile ramificate ale neuronilor. Concret, structurile permit transferul de calciu și alte molecule între celule, inclusiv substanțe asociate cu procesele patologice, se arată în revista Science.

Vezi și:
Tratament revoluționar pentru Alzheimer – A fost testat mai întâi pe șoareci, dar dă speranțe pentru oameni
Un nou studiu leagă din nou infecțiile virale de boala Alzheimer: peste 500.000 de dosare medicale analizate

Punte moleculară între neuroni

În experimentele realizate pe modele de laborator și pe țesut neuronal cultivat, cercetătorii au observat cum aceste nanotuburi se formează spontan și pot transporta o gamă variată de materiale, de la ioni microscopici până la mitocondrii.

Analizele ulterioare au confirmat că nanotuburile au o structură internă unică, diferită de orice alt tip de prelungire neuronală cunoscută.

Până acum, neuronii erau cunoscuți mai ales pentru transmiterea semnalelor prin sinapse, unde se produc schimburi electrice și chimice rapide.

În schimb, alte tipuri de celule din organism folosesc structuri fizice de legătură pentru a transfera molecule. Echipa de la Johns Hopkins a demonstrat că și neuronii dispun de un mecanism similar, confirmat prin imagistică avansată și modele de învățare automată.

Legătura cu boala Alzheimer

Într-un experiment crucial, oamenii de știință au introdus în celulele cerebrale de șoarece molecule de beta-amiloid, o proteină implicată în formarea plăcilor caracteristice bolii Alzheimer. Ei au constatat că aceste molecule se deplasau prin nanotuburi între neuroni.

Când formarea acestor punți a fost inhibată, transferul de beta-amiloid s-a oprit, indicând rolul direct al nanotuburilor în răspândirea substanței.

Modelarea pe computer a confirmat ipoteza: o activitate excesivă a rețelei de nanotuburi ar putea accelera acumularea toxică de amiloid în anumite celule, contribuind astfel la evoluția bolii.

Totuși, descoperirea este abia la începutul fazei de cercetare, iar funcțiile naturale ale acestor structuri în creierul uman rămân, deocamdată, necunoscute.

Specialiștii consideră că aceste micro-punți ar putea fi implicate și în alte afecțiuni neurologice, motiv pentru care studiile asupra lor vor continua.

Dacă rolul nanotuburilor va fi confirmat, ele ar putea deveni o țintă majoră pentru dezvoltarea unor terapii noi împotriva Alzheimerului și a altor boli degenerative.

Vremea se schimbă radical: România trece de la 26°C la -2°C. Prognoza meteo până la sfârșitul lunii
Recomandări
Recuperarea banilor de pe rovinietă: situațiile în care este posibilă restituirea
Recuperarea banilor de pe rovinietă: situațiile în care este posibilă restituirea
INTERVIU cu actrița Olivia Popică, Sonia în „Cravata Galbenă” – despre curaj, sensibilitate și felul în care o poveste românească a cucerit lumea
EXCLUSIV
INTERVIU cu actrița Olivia Popică, Sonia în „Cravata Galbenă” – despre curaj, sensibilitate și felul în care o poveste românească a cucerit lumea
Întâlnirea dintre Trump și Putin, incertă după anularea discuțiilor Rubio – Lavrov, spune CNN
Întâlnirea dintre Trump și Putin, incertă după anularea discuțiilor Rubio – Lavrov, spune CNN
INTERVIU despre prima carte românească ce tratează îngrozitorul caz al soților Pelicot. De vorbă cu Andrei Velea, autorul romanului „Fără știrea ei”
EXCLUSIV
INTERVIU despre prima carte românească ce tratează îngrozitorul caz al soților Pelicot. De vorbă cu Andrei Velea, autorul romanului „Fără știrea ei”
Ajutor de la stat de 15.000 de lei pentru românii care vor să aibă copii. Cum te înscrii în programul de susținere a natalității în 2025
Ajutor de la stat de 15.000 de lei pentru românii care vor să aibă copii. Cum te înscrii în programul de susținere a natalității în 2025
Premieră mondială: primul test 6G terahertz atinge viteza record de 145 Gbps
Premieră mondială: primul test 6G terahertz atinge viteza record de 145 Gbps
Tornadă puternică lângă Paris. O persoană a murit, iar mai multe gospodării au fost devastate
Tornadă puternică lângă Paris. O persoană a murit, iar mai multe gospodării au fost devastate
Se schimbă legea pentru medicii din România, nu mai iau decizii pe opinie și bănuieli. Principiile etice și deontologia profesională, obligatorii
Se schimbă legea pentru medicii din România, nu mai iau decizii pe opinie și bănuieli. Principiile etice și deontologia profesională, obligatorii
Revista presei
Adevarul
Dezamăgirea unui cuplu britanic după 9 ani în Bulgaria: „Pensionarea de vis s-a transformat în coșmar. Am fost aproape omorâți de sistemul medical”
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop marți, 21 octombrie 2025. Zodia care se confruntă cu trecutul, o problemă veche trebuie rezolvată
Playtech Știri
Gabriela Firea este bunică. Primele imagini cu fostul edil al Capitalei şi nepoţica sunt foarte emoţionante. Foto
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 20 octombrie 2025. Nativii Berbec primesc o veste importantă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...