Tratament revoluționar pentru Alzheimer – A fost testat mai întâi pe șoareci, dar dă speranțe pentru oameni

ȘTIINȚĂ
O nouă speranță pentru bolnavii de Alzheimer / Foto: Pasdur

Un tratament experimental promițător a reușit să elimine rapid depunerile toxice asociate boala Alzheimer din creierul șoarecilor de laborator.

După doar trei injecții, animalele care prezentau modificări genetice similare cu cele întâlnite la pacienții umani au înregistrat o reducere de aproape 45% a plăcilor de amiloid-beta, una dintre semnăturile bolii, la doar câteva ore după prima doză, potrivit unui studiu publicat în Signal Transduction and Targeted Therapy.

Mai mult, performanțele cognitive ale acestor șoareci s-au îmbunătățit semnificativ: la finalul tratamentului, s-au descurcat la fel de bine ca animalele sănătoase în testele de orientare spațială și memorie.

Efectele benefice au persistat timp de cel puțin șase luni, potrivit cercetării realizate în colaborare de Institutul de Bioinginerie din Catalonia și Spitalul Central din Sichuan. „Implicațiile terapeutice sunt profunde”, au transmis autorii studiului.

Bariera hemato-encefalică, o structură care separă fluxul sangvin de țesutul cerebral și protejează creierul de substanțe periculoase, este de obicei un obstacol în calea tratamentelor neurologice.

Spre deosebire de abordările tradiționale care încearcă să forțeze trecerea medicamentelor peste această barieră, echipa internațională a ales să o repare, facilitând astfel eliminarea naturală a plăcilor toxice.

Nanoparticulele care reactivează sistemul natural de curățare al creierului

Cercetătorii au folosit nanoparticule nu doar ca vehicule de transport, ci ca „ingineri moleculari” capabili să modifice comportamentul celular. Ținta principală: LRP1, o proteină implicată în eliminarea plăcilor de amiloid-beta de la nivelul barierei hemato-encefalice.

„Efectul pe termen lung vine din restaurarea vaselor de sânge cerebrale”, a explicat Giuseppe Battaglia, bioinginer implicat în proiect. „Odată ce sistemul de curățare este reactivat, toxinele încep să fie eliminate, iar echilibrul biologic al creierului se poate restabili”, a continuat el.

Acest rezultat contrastează cu eficiența limitată a tratamentelor actuale, precum lecanemab sau donanemab, care pot încetini progresia bolii, dar nu o pot opri sau inversa. Cercetarea sugerează că rădăcina problemei ar putea fi chiar la nivelul barierei hemato-encefalice, nu doar în interiorul creierului.

Totuși, experții avertizează că aceste rezultate trebuie privite cu prudență. Julia Dudley, cercetător-șef la Alzheimer’s Research UK, care nu a fost implicată în studiu, subliniază că diferențele dintre creierul șoarecilor și cel uman sunt considerabile.

„Este prea devreme pentru a spune dacă această strategie va funcționa la oameni, dar ea oferă o direcție nouă și promițătoare”, a spus Dudley.

Un pas important spre tratamente mai eficiente pentru Alzheimer

În prezent, tratamentele existente pot oferi ameliorări modeste, dar nu pot opri evoluția bolii. Strategia propusă de echipa de cercetători spanioli și chinezi ar putea marca începutul unei noi etape în lupta împotriva Alzheimerului, una care pune accentul pe repararea mecanismelor naturale ale organismului, nu doar pe combaterea simptomelor.

Deși cercetarea se află încă în faza preclinică, rezultatele reprezintă un progres semnificativ. Repararea barierei hemato-encefalice ar putea deveni o componentă-cheie în viitoarele terapii, cu potențialul de a transforma modul în care este tratată această boală devastatoare.

