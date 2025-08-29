O tehnologie care a luat naștere în 1957, pusă în practică abia acum. Cum au reușit chinezii să creeze turbina eoliană suspendată în aer, la 1.500 de metri, capabilă să genereze 1 MW

O echipă de ingineri chinezi a dezvoltat o turbină eoliană revoluționară, numită S1500, capabilă să funcționeze la altitudinea de 1.500 de metri.

Acest lucru reprezintă o inovație majoră, fiindcă alte tehnologii similare, fie sub formă de turbine plutitoare, fie sub formă de zmee energetice, nu depășeau câteva sute de metri.

Prin comparație, turbinele clasice, terestre, au înălțimi de maximum 200 de metri. La altitudinea de 1.500 de metri, vântul este aproape constant și mult mai intens, ceea ce permite turbinei S1500 să genereze o cantitate de energie echivalentă cu cea a unei turbine terestre cu diametrul de 100 de metri, scrie South China Morning Post.

Despre design și cum funcționează inovația chineză

Structura turbinei S1500 seamănă cu un dirijabil umplut cu heliu, soluție care îi permite să rămână stabilă și să susțină atât echipamentele, cât și generatoarele.

Turbina este echipată cu 12 microgeneratoare fabricate din fibră de carbon, pentru a reduce greutatea, totalizând o putere de 1 MW.

Întreaga construcție cântărește aproximativ o tonă, ceea ce îi permite să rămână staționară la altitudine datorită heliului.

Energia produsă de turbine este transmisă la sol printr-un cablu, o metodă inspirată de proiectele originale din 1957.

În timp ce unele întrebări privind siguranța cablului pentru avioane rămân deschise, inginerii consideră că S1500 poate fi utilizată temporar în zone afectate de calamități, furnizând electricitate pentru operațiuni de urgență și salvare.

Care sunt, de fapt, perspectivele de viitor

S1500 reprezintă cel mai avansat prototip al echipei chineze. Anterior, inginerii au realizat turbine pentru altitudini de 500 și 1.000 de metri, cu puteri de 50 kW, respectiv 100 kW.

Progresul de la aceste prototipuri la S1500 este considerabil, iar noul design permite menținerea heliului în interiorul fuzelajului timp de decenii, deschizând posibilitatea unei funcționări continue timp de până la 25 de ani.

Obiectivul următor al echipei este o turbină și mai mare, care să opereze la 10.000 de metri, unde energia vântului poate fi de peste 200 de ori mai mare decât la nivelul solului.

Astfel de turbine ar putea funcționa aproape constant, cu un factor de capacitate apropiat de 100%, oferind energie regenerabilă fără a depinde de condițiile meteorologice.

Prin S1500, inginerii chinezi demonstrează că ideea vizionară din 1957 este acum realizabilă și că tehnologiile moderne permit transformarea conceptelor teoretice în soluții eficiente de generare a energiei. Vedem, evident, cât de mult succes ar putea avea la nivel global.