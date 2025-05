Cum transformi niște sfere din beton în baterii, conform oamenilor de știință germani. Experimentul care ar putea schimba lumea

Stocarea eficientă a energiei produse din surse regenerabile este una dintre cele mai mari provocări actuale în tranziția globală către surse de energie durabilă.

Un grup de cercetători germani propune o soluție neobișnuită, dar promițătoare: folosirea unor sfere din beton gol, amplasate pe fundul mării, pentru a stoca energie.

Tehnologia, cunoscută sub numele de StEnSea (Stored Energy in the Sea), a fost dezvoltată de Institutul Fraunhofer pentru Economie Energetică și Tehnologia Sistemelor Energetice (Fraunhofer IEE), scrie publicația Famigdale Observer.

Conceptul este bazat pe un mecanism simplu: sferele, care sunt goale în interior, sunt echipate cu un sistem de turbină cu pompă și cu un set de valve.

La adâncimi de câteva sute de metri sub nivelul mării, excesul de energie electrică este folosit pentru a evacua apa din interiorul sferelor, creând astfel un vid parțial.

Când este nevoie de energie, valva se deschide, iar presiunea apei marine face ca apa să pătrundă rapid în sferă, rotind turbina și generând electricitate.

Fiecare sferă este proiectată pentru o durată de viață de aproximativ 50-60 de ani, necesitând doar înlocuirea unor componente la fiecare două decenii.

De la testele în lac, la proiecte la scară mare în ocean

După validarea inițială a conceptului printr-un test pilot în Lacul Constance din Germania, folosind sfere cu diametrul de 3 metri, cercetătorii se pregătesc să implementeze un prototip la scară mare.

În 2026, o sferă cu diametrul de 9 metri și o greutate de 400 de tone urmează să fie amplasată în largul coastei Californiei, la o adâncime de 500–600 de metri.

Ea va avea o capacitate de stocare estimată la 0,4 megawat-oră (400 kWh), suficientă pentru a alimenta o gospodărie obișnuită timp de câteva săptămâni.

Planurile de viitor includ dezvoltarea unor sfere și mai mari, de până la 30 de metri în diametru, care vor putea fi instalate în rețele pe fundul oceanelor, în apropierea marilor parcuri eoliene sau solare offshore.

O alternativă ecologică la barajele hidroelectrice

Spre deosebire de centralele hidroelectrice tradiționale, adesea criticate pentru impactul lor asupra mediului și populației locale, sferele subacvatice prezintă mai multe avantaje semnificative.

Ele pot fi amplasate pe fundul oceanului, în zone vaste și neutilizate, departe de așezările umane, ceea ce le oferă o acceptabilitate socială ridicată. În plus, nu presupun construcția de baraje sau alterarea ecosistemelor de apă dulce.

Dr. Bernhard Ernst, reprezentant al Fraunhofer IEE, consideră că această tehnologie ar putea juca un rol esențial în infrastructura energetică a viitorului, susținând extinderea surselor regenerabile printr-un sistem de stocare eficient și sustenabil.

Concret, inovația demonstrează că soluțiile pentru problemele actuale pot veni din idei aparent simple, dar aplicate inteligent, cum ar fi o sferă de beton scufundată în adâncurile oceanului.