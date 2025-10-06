O studentă a murit blocată într-un Cybertruck în flăcări: familia dă în judecată Tesla pentru uși defectuoase

Tragedia unei tinere de 19 ani din California redeschide seria de controverse în jurul companiei Tesla și a modelului Cybertruck. Familia studentei, care a murit după ce vehiculul s-a izbit de un copac și a luat foc, susține că ușile defectuoase ale mașinii au împiedicat-o să iasă și o acuză pe Tesla de neglijență gravă. Procesul, anunțat recent în Statele Unite, vine într-un moment delicat pentru compania condusă de Elon Musk, aflată deja sub presiunea altor anchete privind siguranța vehiculelor electrice și sistemele de conducere autonomă.

Potrivit The New York Times, accidentul s-a petrecut în noiembrie 2024, când Cybertruck-ul condus de tânărul Soren Dixon, în vârstă de 19 ani, a pierdut controlul și s-a izbit violent de un copac. Impactul a fost devastator, iar mașina s-a aprins în câteva secunde. Doi dintre pasageri, Dixon și prietenul său Jackson Nelson (20 de ani), au murit pe loc. În spate se afla Krysta Tsukahara, o studentă de 19 ani, care, potrivit investigației, a supraviețuit inițial impactului, dar a fost incapabilă să iasă din vehicul, scrie NY Times.

Procesul intentat de familia tinerei susține că ușile electronice ale Cybertruck-ului s-au blocat după prăbușirea sistemului electric al mașinii. Deși fiecare ușă are o baterie de rezervă, aceasta poate deveni inutilizabilă în urma unui impact sever. În absența alimentării, pasagerii ar trebui să ridice manual un cablu aflat într-un compartiment ascuns al ușii — un mecanism de urgență care, spun criticii, este aproape imposibil de identificat în condiții de panică și fum.

„Fiica noastră a suferit doar răni minore la început. Dacă ar fi putut deschide ușa, ar fi trăit”, a declarat tatăl ei, Carl Tsukahara, pentru publicația americană. „Nu vreau ca nicio altă familie să treacă prin așa ceva. Durerea, șocul, teroarea – sunt de neimaginat.”

Tesla nu a comentat oficial cazul, însă surse citate de NYT afirmă că firma lucrează la un nou sistem de deschidere de urgență, mai ușor de folosit în caz de pană de curent. Totuși, criticii se întreabă de ce o companie evaluată la peste un trilion de dolari nu a rezolvat această problemă mai devreme.

Un nou scandal pentru Tesla și Elon Musk

Acesta nu este primul incident care pune sub semnul întrebării siguranța mașinilor Tesla. În Texas, un alt bărbat a murit într-un accident similar, după ce un Cybertruck a luat foc și ușile nu au putut fi deschise. Iar acestea se adaugă unei liste lungi de plângeri privind defecte de proiectare, finisaje slabe și erori software în sistemele „Autopilot” și „Full Self-Driving”.

Tesla s-a confruntat deja cu numeroase procese pentru decese survenite în urma accidentelor, în care familiile victimelor au acuzat compania că își promovează funcțiile de conducere automată drept mai sigure decât sunt în realitate. Într-un caz notoriu din Florida, un juriu federal a obligat Tesla să plătească 243 de milioane de dolari după moartea unui pieton de 22 de ani lovit de o mașină aflată pe pilot automat.

Între timp, Elon Musk continuă să promoveze ideea robotaxiurilor Tesla, vehicule complet autonome care ar trebui să circule fără șofer. Însă, în contextul acestor accidente, proiectul se lovește de o creștere a scepticismului public și de investigații suplimentare din partea autorităților americane de siguranță rutieră.

Pentru companie, fiecare nou incident este o lovitură de imagine. De la lansarea Cybertruck-ului, modelul a fost criticat pentru designul său masiv și greutatea uriașă, care îi conferă un comportament periculos la impact. În plus, numeroși cumpărători s-au plâns de probleme de fabricație, întârzieri de livrare și funcții nefinalizate.

Când inovația depășește siguranța

Cazul Krystei Tsukahara a stârnit o dezbatere tot mai amplă despre granița fină dintre inovație și responsabilitate. Pe forumuri și rețele sociale, mii de utilizatori au criticat tendința Tesla de a prioritiza designul și tehnologia „futuristă” în detrimentul siguranței de bază.

„Cum poți lansa pe piață o mașină fără un sistem simplu, intuitiv, de ieșire în caz de incendiu?”, se întreabă tatăl tinerei. „Compania asta valorează miliarde și vinde o imagine de perfecțiune, dar în realitate creează mașini care pot deveni capcane mortale.”

Experții în siguranță auto susțin că Tesla a ignorat un principiu esențial al ingineriei: redundanța mecanică. Oricât de avansată ar fi tehnologia, sistemele automate trebuie completate de soluții fizice simple, care să poată fi folosite de oricine, în orice situație.

În prezent, procesul intentat de familia Tsukahara ar putea deveni un caz de referință. Dacă instanța va stabili că designul Cybertruck-ului este defectuos, Tesla s-ar putea confrunta cu despăgubiri uriașe și cu obligația de a rechema zeci de mii de vehicule.

Într-o lume tot mai fascinată de promisiunile inteligenței artificiale și ale mașinilor autonome, tragedia tinerei studente amintește un adevăr dureros: tehnologia nu este infailibilă, iar în lipsa responsabilității umane, inovația poate ucide.