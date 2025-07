A murit jurnalistul Alex Revenco. Presa din România e în doliu

Doliu în presa românească. Alex Revenco, unul dintre cei mai respectați jurnaliști muzicali din România, a murit pe 20 iulie. Cu o carieră dedicată muzicii și cuvântului scris, el a lăsat în urmă o moștenire profundă în cultura rock și în jurnalismul de specialitate. Colegii și prietenii îl plâng pe cel care a promovat generații întregi de artiști.

Alex Revenco a fost mai mult decât un cronicar muzical – a fost o voce autentică, un susținător neobosit al muzicii de calitate și un profesionist desăvârșit.

Timp de decenii, a scris cu pasiune despre muzica rock și nu numai, punând în lumină atât artiști consacrați, cât și talente emergente. A fost senior editor la Jurnalul Național între 2006 și 2014, unde a semnat zeci de materiale apreciate de cititori și colegi de breaslă.

Între 1992 și 2000, a coordonat Departamentul Muzică Tineret din cadrul Evenimentului Zilei, iar înainte de asta, în perioada 1991–2001, a fost Rock DJ la Contact Radio, o voce emblematică pentru generația tânără de atunci.

Vestea trecerii în neființă a fost anunțată de jurnalistul Florin Silviu Ivan, fost coleg și prieten apropiat. Acesta a postat un mesaj emoționant pe Facebook, în care își amintește începuturile prieteniei lor și momentele petrecute împreună:

”Consternat, e puțin spus. Sînt devastat! Fostul meu coleg, Alex Revenco, Alexuțu nostru, nu mai este. Au trecut 28 de ani de la prima noastră întîlnire, de cînd a venit la mine, la birou, cu Eddie Neuman și Blazaj.

Am fost colegi de redacție, am fost prieteni și am împărtășit aceeași dragoste pentru muzică. A fost unul dintre cei mai buni ziariști români în domeniu. A fost un om simplu, modest și generos. Am împărțit deseori o pizza, un pahar de bere, de vodcă sau vin. Ultima dată vorbisem înainte de vacanța mea din iunie.

I-am spus atunci că sînt pe fugă și că nu ne putem vedea. Excepțional om! Îngrozitoare pierdere! Pentru prietenii noștri comuni, Alex va fi incinerat mîine la crematoriul Vitan – Bîrzești.”