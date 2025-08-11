Efectul „advers” al creșterii TVA în imobiliare: chiriile se scumpesc cu cel puțin 10% în București și restul orașelor mari

La 1 august 2025 a intrat în vigoare una dintre cele mai semnificative schimbări fiscale din ultimii ani pentru piața imobiliară din România: majorarea cotei TVA pentru locuințele noi de la 9% la 21%. Măsura, menită să aducă mai multe încasări la buget, are însă efecte imediate și asupra pieței rezidențiale, atât în zona de vânzări, cât și în cea a închirierilor.

Dacă în segmentul de vânzări impactul s-a simțit rapid, cu un val de tranzacții încheiate pe ultima sută de metri înainte de 1 august, piața chiriilor începe să resimtă acum efectul „advers” al creșterii TVA: scumpiri estimate de cel puțin 10% în București și în marile orașe, până la finalul anului.

Segmentul mass-market, cel mai afectat de modificările fiscale din zona imobiliară

Potrivit companiei de consultanță imobiliară Crosspoint Real Estate, segmentul mass-market, cel destinat publicului larg, cu prețuri medii sau sub media pieței, este cel mai afectat. În marile orașe, apartamentele cu TVA redus erau deja rare, iar diferența de cost generată de creșterea TVA este prea mare pentru a fi absorbită integral de dezvoltatori, fără tăierea marjelor de profit.

„În prezent, creșterile de preț nu mai pot fi catalogate drept speculative, ci sunt dictate de realitatea costurilor: energie, utilități și materiale de construcție mai scumpe”, subliniază Valentin Neagu, managing director Crosspoint Real Estate.

Crește presiunea pe piața chiriilor. Locuințele disponibile sunt tot mai puține, iar prețurile urcă semnificativ

În prima jumătate a anului, prețurile locuințelor noi au crescut deja cu 10% față de decembrie 2024, iar trendul ascendent este departe de a se inversa. Iar cum o parte dintre potențialii cumpărători preferă să aștepte o stabilizare a pieței înainte de a lua o decizie de achiziție, presiunea pe piața chiriilor crește.

„În centrele universitare, chiriașii știau că prețurile urcă până la 1 octombrie și apoi se stabilizează. Diferența anul acesta este că mai mulți chiriași aleg să rămână pe termen mai lung, ceea ce menține nivelul ridicat al chiriilor și reduce disponibilitatea locuințelor de închiriat”, explică Neagu.

Datele arată că, înainte de intrarea în vigoare a noii cote de TVA, cumpărătorii s-au grăbit să încheie tranzacții. În iulie 2025, vânzările de apartamente au crescut cu 16,7% la nivel național față de aceeași lună din 2024, iar în zona metropolitană București avansul a fost de 12,7% (+11,1% în Capitală și +20,6% în Ilfov). Recorduri au fost atinse și în marile centre regionale – Cluj (+20,2%), Iași (+27,3%), Timiș (+15,4%) – luna iulie 2025 depășind chiar și anii de vârf 2021 și 2022.

Pe termen scurt, o parte din cererea pentru locuințe noi ar putea migra spre apartamentele vechi, mai ales în zonele centrale unde oferta nouă este limitată. Însă, specialiștii Crosspoint avertizează că acest efect este temporar și se va tempera odată ce piața primară se stabilizează și încrederea cumpărătorilor revine.

Pentru piața rezidențială, consultanții nu anticipează o prăbușire abruptă în următoarele 12 luni, ci mai degrabă o ajustare moderată, însă cu efecte clare asupra costului locuirii.

Iar pentru chiriași, acest lucru înseamnă o realitate mai puțin plăcută: în București, Cluj, Iași, Timișoara și alte orașe mari, găsirea unei locuințe accesibile devine tot mai dificilă, iar prețul de pornire pentru o chirie decentă va fi, în medie, cu 10% mai mare față de începutul anului.

Pe fondul acestor schimbări, piața imobiliară intră într-o etapă de așteptare și recalibrare, dar pentru chiriași, perioada de „așteptare” se traduce în costuri suplimentare și concurență crescută pentru ofertele bune.