O localitate din Constanța, izolată complet din cauza apelor. Drumurile au fost blocate de inundații

Ploile abundente care au lovit județul Constanța în ultimele ore au creat probleme majore în mai multe zone, autoritățile fiind nevoite să intervină pentru a limita efectele dezastrului. Printre cele mai afectate localități se află Siliștea, care a ajuns complet izolată după ce apele au acoperit drumurile de acces.

Localitatea Siliștea, izolată complet după revărsarea unui canal colector

Cantitățile masive de apă acumulate în urma precipitațiilor și revărsarea unui canal colector au făcut ca localitatea să fie practic ruptă de restul județului. Situația este una dificilă, însă autoritățile au transmis că, în prezent, nu există persoane care să necesite îngrijiri medicale.

„Din cauza acumulării masive de apă şi urmare a revărsării unui canal colector, localitatea Siliştea este momentan izolată. Traficul pe DJ 224 între localităţile Ţepeş Vodă şi Tortoman este blocat. De asemenea, Drumul Comunal 61, care face legătura între localitatea Seimeni şi localitatea Siliştea este inundat cu apă, astfel că localitatea Siliştea este momentan izolată. Momentan nu sunt persoane care să necesite îngrijiri medicale în zona afectată”, au declarat reprezentanţii ISU Dobrogea.

Apele au acoperit complet drumurile din zonă, iar accesul auto este imposibil. Autoritățile acționează de mai multe ore pentru evacuarea apei și eliberarea drumurilor, însă condițiile meteo îngreunează intervențiile.

Echipaje ISU mobilizate pentru evacuarea apei

Pentru gestionarea situației din Siliștea, echipele de intervenție ale ISU Dobrogea au fost mobilizate în forță. Potrivit oficialilor, „pentru evacuarea apei, acţionează o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de transport victime multiple cu barcă pneumatică, o autospecială de descarcerare, o autospecială de primă intervenţie şi comandă şi o şenilată”.

Intervențiile sunt coordonate din teren, echipele având misiunea de a limita extinderea acumulărilor de apă și de a asigura protecția locuințelor aflate în zonele cele mai joase. Deși situația este sub control, autoritățile avertizează că riscul de noi inundații rămâne ridicat, având în vedere prognoza meteo din următoarele ore.

Trafic oprit și rute ocolitoare cu restricții

Pe lângă izolarea localității Siliștea, mai multe drumuri județene și naționale din Constanța au fost afectate de acumulările masive de apă. Circulația pe DJ 224 este complet blocată, iar DN2A a fost închis între kilometrii 142 și 164, din cauza lucrărilor la podul rutier din Crucea și a precipitațiilor care au inundat carosabilul.

Pentru șoferi, autoritățile au anunțat rute ocolitoare, însă și acestea sunt parțial afectate. Prima rută, Ţepeş Vodă (DC63) – Siliştea (DJ224) – Topalu (DJ223) – Tichileşti (DJ223), este nepracticabilă din cauza acumulărilor de apă în Ţepeş Vodă şi Tichileşti.

A doua rută, Pantelimon (DJ226B) – Runcu (DJ225) – Saraiu (DN22A) – Hârşova, este practicabilă limitat, însă și pe acest traseu au fost semnalate acumulări de apă în zonele Runcu și Vulturu. Pentru siguranța participanților la trafic, deplasarea se face în convoi organizat, sub supravegherea echipajelor de poliție rutieră.

Cod roșu de precipitații pentru județul Constanța

Județul Constanța se află în continuare sub cod roșu de precipitații, valabil până miercuri, la ora 15:00. Autoritățile recomandă cetățenilor să evite deplasările inutile și să anunțe imediat situațiile de urgență la numărul unic 112.

Meteorologii avertizează că ploile abundente pot continua, existând riscul ca nivelul apei să crească în următoarele ore. Localnicii sunt sfătuiți să rămână vigilenți și să nu încerce să traverseze zonele inundate.

În ciuda condițiilor dificile, intervențiile continuă în ritm alert, iar echipele ISU Dobrogea rămân în teren până la retragerea completă a apelor.