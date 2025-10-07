Cartierele din București unde este risc de inundații. Harta zonelor în care oamenii sunt sfătuiți să evite deplasările

Vremea se schimbă radical în Capitală, unde un ciclon puternic lovește România și aduce cantități record de precipitații. Meteorologii au emis cod roșu de ploi torențiale pentru intervalul 7–8 octombrie 2025, iar autoritățile locale au impus măsuri urgente pentru protejarea populației. Toate școlile, grădinițele și liceele din București vor fi închise miercuri, măsura afectând aproape jumătate de milion de elevi și preșcolari.

Zonele cu risc ridicat de inundații în București

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a transmis un apel ferm către bucureșteni:

„Îi rog ca pe perioada codului roşu să evite deplasările din casă. Îi rog să evite partea aglomerată a oraşului, să evite zonele care ştiu că sunt inundabile. Viaţa lor şi viaţa noastră este cea mai importantă în aceste momente. Trebuie să ne asigurăm că trecem peste aceste momente fără victime.”

Potrivit informațiilor transmise de Primărie și de compania Apa Nova, cele mai expuse cartiere sunt Colentina, Tineretului, Văcărești și Berceni, zone unde rețeaua de canalizare este solicitată frecvent la maximum în timpul ploilor abundente. Acestea sunt amplasate în zone joase sau în apropierea fostelor albii ale râurilor și lacurilor, unde acumulările de apă se produc rapid.

Primăria Capitalei anunță că echipele de intervenție sunt deja în teren și monitorizează situația în timp real.

„Prioritatea noastră este să asigurăm bucureştenii că nu sunt în pericol, că nu se blochează oraşul, că nu se creează acea vâlvă”, a precizat Bujduveanu, subliniind că STB și Apa Nova colaborează pentru menținerea transportului public funcțional și pentru prevenirea acumulărilor masive de apă.

Măsuri de urgență și intervenții pregătite

Primăria a anunțat că șantierele active din Capitală au fost puse în siguranță, iar toate panourile stradale autorizate au fost verificate pentru a nu exista riscul prăbușirii în condiții de vânt puternic.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF) a mobilizat 60 de autospeciale și 50 de motopompe pentru eventuale intervenții în caz de inundații. „Populația a fost informată, iar tehnica de intervenție este pregătită pentru orice situație critică”, a declarat inspectorul-șef Alexandru Precup.

Administratorul public al Capitalei, Lucian Judele, a dat asigurări că nu există avize pentru defrișări care ar putea pune în pericol stabilitatea arborilor în timpul furtunii. Totodată, DGASMB va patrula pe teren pentru a se asigura că nicio persoană fără adăpost nu rămâne în ploaie.

Anunțul Apa Nova: echipele sunt mobilizate complet

Compania Apa Nova, furnizorul de servicii de apă și canalizare, a transmis că a activat planul de urgență. „Având în vedere avertizarea meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie și instituirea Codului Roșu pentru Municipiul București, compania a dispus creșterea numărului echipelor operaționale și a echipamentelor de intervenție”, se arată în comunicat.

Peste 500 de specialiști, 22 de hidrocurățitoare, 83 de autoutilitare și 47 de pompe sunt pregătite pentru intervenții rapide. Au fost verificate stațiile de pompare, canalizările principale și zonele depresionare unde se pot acumula volume mari de apă.

Apa Nova le recomandă bucureștenilor să ia măsuri preventive:

să curețe rigolele și gurile de scurgere din jurul locuințelor;

să evite parcarea mașinilor în dreptul canalizărilor;

să protejeze subsolurile și garajele;

să deconecteze aparatele electrice din zonele predispuse la infiltrații.

Sesizările pot fi transmise la 021.207.77.77 sau online, prin site-ul companiei.