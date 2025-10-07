Ultima ora
Se modifică Codul Muncii: ce drepturi noi primesc angajații care lucrează între 22:00 și 06:00
07 oct. 2025 | 20:38
de Daoud Andra

Cartierele din București unde este risc de inundații. Harta zonelor în care oamenii sunt sfătuiți să evite deplasările

ACTUALITATE
Cartierele din București unde este risc de inundații. Harta zonelor în care oamenii sunt sfătuiți să evite deplasările
FOTO: Arhivă

Vremea se schimbă radical în Capitală, unde un ciclon puternic lovește România și aduce cantități record de precipitații. Meteorologii au emis cod roșu de ploi torențiale pentru intervalul 7–8 octombrie 2025, iar autoritățile locale au impus măsuri urgente pentru protejarea populației. Toate școlile, grădinițele și liceele din București vor fi închise miercuri, măsura afectând aproape jumătate de milion de elevi și preșcolari.

Zonele cu risc ridicat de inundații în București

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a transmis un apel ferm către bucureșteni:

„Îi rog ca pe perioada codului roşu să evite deplasările din casă. Îi rog să evite partea aglomerată a oraşului, să evite zonele care ştiu că sunt inundabile. Viaţa lor şi viaţa noastră este cea mai importantă în aceste momente. Trebuie să ne asigurăm că trecem peste aceste momente fără victime.”

Potrivit informațiilor transmise de Primărie și de compania Apa Nova, cele mai expuse cartiere sunt Colentina, Tineretului, Văcărești și Berceni, zone unde rețeaua de canalizare este solicitată frecvent la maximum în timpul ploilor abundente. Acestea sunt amplasate în zone joase sau în apropierea fostelor albii ale râurilor și lacurilor, unde acumulările de apă se produc rapid.

Vezi și:
Cât timp vor fi închise școlile, grădinițele și liceele din județele aflate sub cod roșu de ploi. Decizia a fost luată pentru siguranța elevilor
Traseul complet al ciclonului Barbara: „Se mișcă rapid, dar intensitatea e neobișnuită”, avertizează ANM

Primăria Capitalei anunță că echipele de intervenție sunt deja în teren și monitorizează situația în timp real.

„Prioritatea noastră este să asigurăm bucureştenii că nu sunt în pericol, că nu se blochează oraşul, că nu se creează acea vâlvă”, a precizat Bujduveanu, subliniind că STB și Apa Nova colaborează pentru menținerea transportului public funcțional și pentru prevenirea acumulărilor masive de apă.

Măsuri de urgență și intervenții pregătite

Primăria a anunțat că șantierele active din Capitală au fost puse în siguranță, iar toate panourile stradale autorizate au fost verificate pentru a nu exista riscul prăbușirii în condiții de vânt puternic.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF) a mobilizat 60 de autospeciale și 50 de motopompe pentru eventuale intervenții în caz de inundații. „Populația a fost informată, iar tehnica de intervenție este pregătită pentru orice situație critică”, a declarat inspectorul-șef Alexandru Precup.

Administratorul public al Capitalei, Lucian Judele, a dat asigurări că nu există avize pentru defrișări care ar putea pune în pericol stabilitatea arborilor în timpul furtunii. Totodată, DGASMB va patrula pe teren pentru a se asigura că nicio persoană fără adăpost nu rămâne în ploaie.

Anunțul Apa Nova: echipele sunt mobilizate complet

Compania Apa Nova, furnizorul de servicii de apă și canalizare, a transmis că a activat planul de urgență. „Având în vedere avertizarea meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie și instituirea Codului Roșu pentru Municipiul București, compania a dispus creșterea numărului echipelor operaționale și a echipamentelor de intervenție”, se arată în comunicat.

Peste 500 de specialiști, 22 de hidrocurățitoare, 83 de autoutilitare și 47 de pompe sunt pregătite pentru intervenții rapide. Au fost verificate stațiile de pompare, canalizările principale și zonele depresionare unde se pot acumula volume mari de apă.

Apa Nova le recomandă bucureștenilor să ia măsuri preventive:

  • să curețe rigolele și gurile de scurgere din jurul locuințelor;
  • să evite parcarea mașinilor în dreptul canalizărilor;
  • să protejeze subsolurile și garajele;
  • să deconecteze aparatele electrice din zonele predispuse la infiltrații.

Sesizările pot fi transmise la 021.207.77.77 sau online, prin site-ul companiei.

Cod roșu de vreme rea și în Bulgaria. Un sat a fost lovit de potop: 212 litri de ploaie pe metru pătrat
Recomandări
Acvaplanarea: ce este, semnele pericolului pe șosea și cum o eviți în siguranță
Acvaplanarea: ce este, semnele pericolului pe șosea și cum o eviți în siguranță
Xi vrea să-l „cumpere” pe Trump cu TikTok și 1.000 de miliarde, în schimbul unor concesii masive
Xi vrea să-l „cumpere” pe Trump cu TikTok și 1.000 de miliarde, în schimbul unor concesii masive
Cum verifici pe router dacă altcineva este conectat la Wi-Fi-ul tău
Cum verifici pe router dacă altcineva este conectat la Wi-Fi-ul tău
A fost emis RO-Alert de vreme extremă în București și Ilfov: ”Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire”
A fost emis RO-Alert de vreme extremă în București și Ilfov: ”Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire”
Câștiga 200 de lire pe zi în Anglia, dar a renunțat la tot și s-a întors acasă
Câștiga 200 de lire pe zi în Anglia, dar a renunțat la tot și s-a întors acasă
Destinații spectaculoase și excursii în inima Bucovinei, de la 70 de lei de persoană, dar românii nu se îngrămădesc. Agenție de turism: „Vindem mai mult în străinătate”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Destinații spectaculoase și excursii în inima Bucovinei, de la 70 de lei de persoană, dar românii nu se îngrămădesc. Agenție de turism: „Vindem mai mult în străinătate”. EXCLUSIV
O bază de date uriașă dezvăluie secretele a peste 11.500 de specii de păsări din lume
O bază de date uriașă dezvăluie secretele a peste 11.500 de specii de păsări din lume
Cum să îți încălzești locuința fără să crești temperatura de pe termostat. Adaugi până la 3°C în plus fără să pornești centrala
Cum să îți încălzești locuința fără să crești temperatura de pe termostat. Adaugi până la 3°C în plus fără să pornești centrala
Revista presei
Adevarul
Fiii lui Putin și ai fostei gimnaste Alina Kabaeva trăiesc „sub acoperire”. Presa le-a dezvăluit numele și fotografiile
Playsport.ro
Rapid, noul lider din România. Giuleștenii au câștigat cu Farul și au depășit-o pe Craiova: ”Mă bucur enorm de mult”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Dorian Popa s-a căsătorit. Cine este și cu ce se ocupă Andreea, femeia care l-a făcut pe artist să spună marele DA după doar un an de relație
Playtech Știri
Cum să-ți salvezi florile preferate când vine furtuna. Măsuri rapide pe care trebuie să le iei
Playtech Știri
Cum să prăjești carnea sau ouăle fără ca uleiul să sară peste tot. Trucul de două secunde care previne haosul din bucătărie
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...