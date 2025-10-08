Efectele ciclonului Barbara: Cod roșu de ploi în București și cinci județe, zeci de intervenții ale pompierilor, porturi închise și mașini avariate

România se află sub asediul ciclonului Barbara, care a adus cele mai severe ploi și vijelii din ultimii ani. Bucureștiul și cinci județe se află sub avertizare de cod roșu, în timp ce pompierii au intervenit în zeci de localități pentru evacuarea apei, îndepărtarea copacilor doborâți și salvarea persoanelor surprinse de viituri. Porturile de la Marea Neagră au fost închise temporar, iar mai multe mașini au fost avariate de arbori și roci căzute de pe versanți.

Cât de puternic a lovit ciclonul Barbara România

Fenomenele extreme s-au manifestat în cea mai mare parte a țării, cu ploi abundente, rafale puternice de vânt și ninsori viscolite la munte. Potrivit autorităților, până miercuri dimineață, 42 de localități din 16 județe și municipiul București au fost afectate.

Cele mai mari probleme s-au înregistrat în Capitală, Constanța și Caraș-Severin. Echipele de intervenție au acționat în 30 de localități din 14 județe – printre care Argeș, Brăila, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman și Tulcea – și în București, unde a fost nevoie de evacuarea apei din 12 imobile, două anexe gospodărești și 25 de curți.

De asemenea, s-a intervenit pentru degajarea a 35 de copaci și a unui stâlp de electricitate doborâți de vântul puternic, care au avariat 22 de autovehicule aflate în mers sau parcate.

Ce pagube au fost provocate de vremea extremă

În Capitală, în sectorul 4, un copac s-a prăbușit peste un autoturism aflat în mers, fără a se înregistra victime. În Caraș-Severin, în localitatea Armeniș, mai multe roci desprinse de pe versanți au lovit o mașină care circula pe DN6, dar, din fericire, nici acolo nu s-au produs răniri.

Totuși, traficul rutier a fost restricționat și s-a desfășurat alternativ pe un singur sens. În județul Constanța, vizat de cod roșu de ploi abundente, o mașină a fost luată de viitură între localitățile Țepeș Vodă și Nicolae Bălcescu, o persoană rămânând blocată pe capota autoturismului până la sosirea salvatorilor.

În același timp, din cauza vântului puternic, manevrele din porturile din județul Constanța au fost suspendate temporar, iar traficul rutier și pietonal a fost restricționat în mai multe zone pentru siguranță.

Care este situația la nivel național și ce spun autoritățile

Situația din România rămâne sub atenția autorităților, după o noapte marcată de ploi torențiale, vânt puternic și intervenții continue în mai multe județe.

Deși fenomenele extreme au provocat numeroase pagube materiale, autoritățile anunță că nu s-au înregistrat incidente grave sau victime. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a explicat că efectele ciclonului Barbara s-au resimțit în mare parte din țară.

”Situații grave nu au fost, însă am avut efecte înregistrate în 16 județe – Argeș, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea și Vâlcea – și, bineînțeles, municipiul București”, a declarat acesta, conform Antena 3 CNN.

Aproximativ 200 de locuitori din Vrancea, fără curent electric

El a mai precizat că în câteva localități alimentarea cu energie electrică a fost afectată, însă echipele de intervenție acționează rapid pentru remedierea problemelor.

”Avem o localitate din județul Vrancea, cu aproximativ 200 de locuitori, care este fără curent electric – se lucrează pentru remedierea situației. De asemenea, în județul Vaslui, într-o localitate cu 900 de locuitori, alimentarea cu energie a fost deja restabilită”, a adăugat Arafat.

Șeful DSU a subliniat, totodată, că nu există motive pentru prelungirea suspendării cursurilor în municipiul București și în județele aflate sub cod roșu.

În ciuda vremii extreme, infrastructura de transport funcționează în parametri relativ normali: traficul aerian pe aeroportul Otopeni se desfășoară conform programului, iar în Gara de Nord doar câteva trenuri înregistrează întârzieri minore. Ciclonul Barbara continuă să aducă ploi și vânt puternic până miercuri seară, însă meteorologii anunță o îmbunătățire treptată a vremii.

Începând de joi, precipitațiile vor deveni tot mai slabe, iar valorile termice vor reveni la limite normale pentru această perioadă a anului, semn că episodul extrem se apropie de final.